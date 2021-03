María León protagoniza 'Besos al aire', la primera serie española de Star, el canal de Disney +, una comedia romántica que nos retrata durante esos meses encerrados.

Ester Aguado

Fue idea de Aitor Gabilondo, el valiente productor de 'Patria'. Quería ser el primero en hacer un homenaje a los profesionales (sanitarios, trabajadores de supermercados, periodistas) que estuvieron a la altura en tiempos tan difíciles como lo fue el confinamiento del año pasado. Con guión de Darío Madrona ('Elite') y la dirección de Iñaki Mercero, el trío sumó a Paco León y a Leonor Watling en una ecuación que toca el corazón y deja con ganas de más... porque dos episodios saben a poco, aunque a veces duela. Charlamos con María León, una de las protagonistas, sobre esta producción española que llega ya a nuestras pantallas. "Cuando recibimos el guión de los dos capítulos, pensábamos que habría más, pero al final se ha quedado en una pincelada positiva de lo que vivimos aquellos meses. Tiene algo que pellizca el corazón. La gente debería sentirse identificada en algo... es tan duro lo que está pasando, que buscar un referente a esa realidad siempre alivia", explica la sevillana.

Es una propuesta valiente. Cuando te llegó, ¿no te daba miedo el rechazo ante una historia tan reciente?

Tengo que reconocerte que, al principio, me asusté un poco. Cada uno ha vivido su propia realidad en un tema tan doloroso, lo estamos sufriendo aún y todavía no hemos procesado bien qué es lo que pasó, nos queda por enterarnos. Me daba respeto, pero al leer el guión me dio gusto que mi personaje -independientemente de lo que pasara en la calle- pudiera contar su sexualidad de una forma que en nuestra ficción todavía no se ha visto, con esa naturalidad y esa libertad.

¿Nines, tu personaje, podrías ser tú?

Eeeeeh, no (risas). En algunos aspectos, igual sí, pero no en otros. Nines es uno de los personajes que más me han intrigado de los que he hecho: me gustaría abrir el saco y buscar detrás. Para este trabajo no interesaba, porque primaba más contar lo que estaba pasando en el momento, pero sí que me hubiera interesado profundizar en él, porque tiene una vida aparentemente muy desestructurada que, en el fondo, está muy estudiada. Ella es bastante peculiar... yo no soy tan especial como ella.

¿Y cómo pasaste tú el confinamiento, con esa actitud tan positiva como ella?

No. Llegué a sentirme mal incluso, pero tampoco fui muy consciente de lo que estaba pasando, de la realidad, porque me hubiera asustado muchísimo más. Me ocupé en disfrutar de mi casa, de mi perrita... los que trabajamos tanto tiempo fuera de casa y no tenemos la suerte de tener continuidad en la misma cama, lo disfrutamos mucho. Jugué a las casitas, a montar mi hogar y a fantasear en mi casa conmigo misma. Y me lo pasé pipa. Tuve suerte de tener terraza y perro... parece una tontería, pero ¡eso sí que fue libertad! (risas).

¿En qué momento retomaste el trabajo?

Justo volví a rodar con esta serie. Me tengo que poner a mirar el calendario para saber cuándo y seguramente te mentiré (risas)... También tuve la suerte de trabajar durante el confinamiento, promocionando la serie 'La casa de las flores' (Netflix), así que sentí que me mantenía activa con las videollamadas de la prensa y algunos programas de televisión. Con buscarme el estilismo, maquillarme, adecentar el rincón de la videollamada, ya estaba entretenida. No sentí tanto el parón.

El año pasado se nos ha quedado como un mal sueño, con algo irreal, ¿verdad?

Fíjate que yo me he restado hasta un año...

Últimamente haces mucha comedia ('Allí abajo', 'La casa delas flores', 'La lista de los deseos'), ¿no te pide el cuerpo un buen drama?

Pues muchísimo... a mí un buen drama siempre me sienta genial y lo disfruto mogollón, la verdad. Es verdad que lo gozo también haciendo comedia y es muy difícil que cuenten con una para hacer un personaje cómico y siempre es de agradecer. Trabajar es un regalo. Acabo de terminar 'Historias para no contar', de Cesc Gay y, como todo lo que él escribe, son historias que parece que no llegan a ningún lado, que no pasa nada, pero pasa todo. Interpreto a la mujer de Antonio de la Torre (un actor del que me he enamorado) y tratamos de hacer salir de una depresión a un amigo pero, de tanto que te quiero, te asfixio. Me ha encantado vivir esta aventura junto a Antonio porque aburrirme... no me he aburrido. Y trabajar con Cesc es fuerte... tiene una sensibilidad brutal, un talento innato y encima es buena gente. Me ha hecho trabajar desde una contención que nunca antes había explorado como actriz. Ha sido un aprendizaje y su primera comedia.

También tienes pendiente por rodar la segunda obra de Eduardo Casanovas, 'La piedad', junto a Ana Belén y a Polvorosa...

Sí, aunque aún no tenemos fecha. Me ilusiona especialmente por muchos motivos: siempre he sido muy fan de Ana Belén, como cantante, como artista, me gusta mucho su estilo y va a ser un regalo ponerme frente a ella, pero también por trabajar con Ana María Polvorosa, que es una de las mejores actrices de este país y la admiro un montón. Ahora, la joya de la corona es ponernos en manos de Eduardo... eso es el desconcierto más absoluto y es la piscina más profunda a la que me voy a tirar, pero en la que más ganas tengo de partirme la cara. Así que este año, sí o sí arrancamos motores.

¿Y no te pica el gusanillo de la dirección?

A mí, la idea de dirigir me gusta mucho, pero le tengo mucho respeto porque hay muchos referentes a mi alrededor, como Paco (su hermano) y Eduardo (Casanovas), además de todas las compañeras que han salido este año (como Verónica Echegui), que son mujeres con muchísimo talento y con una forma de contar historias bastante talentosa. Por eso me parece osado por mi parte, pero no es algo que descarte porque me apasiona contar historias y porque sé de lo que hablo, pero no me preocupa hacerlo a corto plazo tampoco. Espero tener mucho tiempo por delante para embarcarme en eso.

¿Has estado subida a un escenario estos últimos meses?

Sí, con 'La pasión de Yerma', una versión de Lola Blasco (Premio Nacional de Literatura 2016) sobre la obra de Lorca, que me fascina porque está súper actualizada y muy caliente, justo lo contrario a la referencia que todos tenemos de esa obra, frío, blanco o negro. Dirigidos por Pepa Gamboa me lo he gozado y mucho. Subirme a un escenario y estar durante hora y media hablando un Lorca con fuego en el cuerpo ha sido un reto que necesitaba y que me ha sentado muy bien. Espero poder seguir haciéndolo... Se agradecen mucho los teatros llenos de toda España, pero ya tenemos ganas de venir a Madrid y estar dos semanas aquí.

¿Qué haces cuando no trabajas?

Yo no paro, me ocupo mucho todo el rato, estoy siempre como una pulguilla, pegando saltos. Por suerte, y toco madera, he parado poquísimo. Pero me dedico a renovarme recibiendo clases de lo que me gusta... porque las nuevas generaciones han llegado tan fuerte que, como te relajes dos semanas, ya no te encuentras ni a ti misma. También hay que luchar por adaptarse, pero siendo fiel a tu esencia y manteniendo vivo lo que amas, porque de alguna formas es lo que me hace funcionar. Cantar y bailar para mí es una terapia importante, a riesgo de repetirme todo el rato. Cada vez que escucho silencio y tranquilidad, me vengo arriba (risas).

¿Qué próximos proyectos tienes?

Empiezo a rodar una peli con Alexei Morante, 'El universo de Oliver', con Juan Diego, con Salva Reina... hay pocos personajes femeninos y tengo la suerte de encarnar a uno de ellos. Va a contar una historia interesante desde un sitio que es necesario: ver las cosas desde el punto de vista de un niño. Y acabo de terminar una comedia muy loca con Paco Caballero, 'Donde caben dos', una película coral con 16 compañeros a cual más talentoso y divertido... es bastante caliente y fogosa. Creo que se estrena el 30 de julio.

Que conste que te hemos echado de menos en los últimos premios Feroz, Goya y Gaudí...

Tengo que decirte que los he disfrutado igual aunque desde la intimidad, porque me he dado cuenta de que es la primera vez que me he quedado en casa. Ha sido igual de emocionante... ha sido como ver un bautizo de tu familia. Me puse como las locas, delante de la tele, nerviosa, por ver a la gente que quiero, a la que admiro y porque se está premiando al cine. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de poder seguir adelante con todo lo que está pasando.