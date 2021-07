Greta Gerwig será la responsable como guionista y directora de este proyecto del que no sabemos muy bien qué esperar y que verá la luz en el 2023.

María Aguirre

Todavía queda mucho para que el proyecto final esté listo para que vayamos emocionadas al cine, pero ya podemos confirmar que la película sobre 'Barbie' tiene un pintón espectacular.

A priori suena raro, incluso los prejuicios fluyen incontenibles al respecto, cuando pensamos en una película sobre el universo de la muñeca más famosa de la historia, pero cuando te contemos los dos primeros detalles que se saben a ciencia cierta sobre ella te va a cambiar la cara drásticamente, ya lo verás.

El primero es quién será su protagonista, ni más ni menos que Margot Robbie. Y el segundo y no menos trascendente es que la dirección correrá a cargo de Greta Gerwig, directora de filmes como 'Lady Bird' y 'Mujercitas', de las que también es guionista. En 'Barbie', según ha confesado la propia Margot Robbie en una revista para la edición del mes de agosto de British Vogue, Greta también será guionista, además de directora. "La gente en general cuando escucha Barbie ya piensa: 'Ya sé de que va la película', y luego escuchan el nombre de Greta Gerwig, que está escribiendo y dirigiendo la película y se quedan en plan, 'Vale, bueno, a lo mejor no sé de qué trata la película'", ha declarado la actriz australiana.

Según informa Variety, la directora californiana de 37 años lleva desde el año 2019 vinculada a un proyecto del que también formará parte su marido, el cineasta Noah Baumbach, que firmará el guion de 'Barbie' junto a su pareja. Baumbach es conocido por películas como 'Historia de un matrimonio', protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver. Tanto Baumbach como Gerwig se encuentran actualmente inmersos en el rodaje de su último proyecto conjunto, la película 'White Noise', por lo que no será hasta principios del año 2022 cuando, según Variety, se empiece a rodar la cinta de Barbie, un proyecto de Warner Bros en el que Margot Robbie también será productora ejecutiva.

Además, el otro detalle de importancia que se ha hecho público acerca de esta futura película sobre Barbie es que se rodará en Londres. Concretamente, en los Leavesden Studios de la capital británica, pero aunque el rodaje no está demasiado lejano en el tiempo porque el 2022 asoma en el horizonte, parece que tendremos que esperar hasta el año 2023 para ver la película en los cines de todo el mundo.

No me digas que después de conocer estos primeros ingredientes del proyecto no te ha entrado la curiosidad, la necesidad incluso, de disfrutar de una película sobre 'Barbie' dirigida por una mirada femenina tan talentosa como la de Greta Gerwig y protagonizada por una estrella de Hollywood como Margot Robbie, que precisamente a Variety le dijo en una entrevista reciente que esta será "una gran oportunidad para mostrar algo de positividad en el mundo y una oportunidad de inspirar a los niños y niñas más pequeños".