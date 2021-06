¿Por qué 'Mare of Easttown' es la serie del año y todos hablan de ella?

Se trata de uno de los grandes éxitos de HBO de la temporada cuyos 7 episodios nos adentran en una intrigante investigación de un asesinato y nos confirma por qué Kate Winslet es una de las grandes estrellas del cine y la televisión.

A.M

La miniserie de HBO 'Mare of Easttown' no tardó en ser un gran éxito de lo que va del año. El personaje de Mare Sheenan, interpretada por Kate Winslet, una detective que investiga un asesinato en su pueblo, Easttown, mientras enfrenta los conflictos de su propia vida que se desmorona en el proceso, ha cautivado por completo al público mundial.

La serie consta de siete capítulos de una hora que discurren en una narración lineal, aunque el pasado permanece presente en todo momento. A medida que avanza la serie empezamos a descubrir que prácticamente todos los personajes ocultan algo.

'Mare of Easttown' es de esas series en las que las que sospechas de todo el mundo: el padre del niño, un profesor que ha sido relacionado con la víctima, el cura del pueblo… A medida que avanza la acción de la serie descubrir quién ha sido el asesino se convierte en una prioridad y en el gancho perfecto para ver la serie del tirón.

Además cuenta con una interpretación sobresaliente, Winslet lo da todo en este trabajo, para el que pidió expresamente que no se retocara su cara, ni siquiera para el cartel promocional, a fin de aportar mayor realismo y credibilidad a su personaje. "Sé cuantas arrugas tienen mis ojos, por favor ponedlas de nuevo", aseguró la actriz que pidió al equipo de publicidad en una entrevista con el diario The New York Times horas antes de que se ofreciera el final de la miniserie, que se convirtió el último 30 de mayo en la emisión más vista de la plataforma HBO Max, congregando a algo más de cuatro millones de espectadores.

"Es una mujer completamente funcional e imperfecta, con un cuerpo y una cara que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estamos hambrientos de eso un poco", confiesa Winslet en una entrevista.

La historia escrita por Brad Ingelsby y dirigida por Craig Zobel, no solo nos mantiene tensas en cada capítulo, y nos hace dudar de todos, sino que además nos acerca de manera muy real a la vida de Mare, una mujer sumergida en una verdadera crisis tras la muerte de su hijo, la separación de su pareja y la pelea con su nuera por su nieto, que además lleva un año investigando del caso de una joven drogadicta que ha desaparecido.

En vista del éxito cosechado, todo apunta a que Mare of Easttown tendrá segunda temporada en HBO. De hecho la propia Kate Winslet ha comentado que le gustaría volver al papel de Mare. "Me encantaría volver a interpretar a Mare. La echo de menos. De verdad. Es extrañísimo. Siento que estoy de luto. Fue un papel absolutamente maravilloso... Hay algo muy adictivo en Mare, porque es tan atroz, y adorable, y brillante, y real, ¿sabes? Me encantó interpretarla", confiesa con ilusión la actriz.