Desde hoy podrás disfrutar de la serie 'The Mandalorian', 'Los Simpson', 'Toy Story', 'La dama y el vagabundo', y por supuesto los clásicos de siempre.

woman

Con más de 500 películas, 300 series y un total de 26 producciones originales para Disney+ la plataforma aterriza en España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Austria y Suiza. Llegar a nuestro hogares en estos momentos de confinamiento es prácticamente una apuesta a lo seguro. Ahora más que nunca necesitamos entretenernos, recordar nuestra niñez, y lo mejor poder compartir con fans de todas las edades lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, así como películas, programas de entretenimiento, documentales y series originales producidos en exclusiva para Disney+.

La plataforma de ‘streaming’ llega para hacer temblar a gigantes como Netflix o HBO y es que por algo adelantó su lanzamiento a nuestro territorio, tras el decreto de la cuarentena obligatoria por el coronavirus la empresa decidió salir antes. Puedes acceder a ella pagando 6,99 euros al mes o bien 69,99 al año.

Si ya no sabes qué más ver, ya terminaste la tercera temporada de 'Élite' y no haces más que darle al zapping, esta nueva oferta te traerá un respiro ya que la plataformas es grande y variada. Podrás pasar horas y horas de diversión frente al televisor o en cualquier dispositivo. Hemos seleccionado las películas, series, documentales y cortometrajes para que hagas una maratón Disney con programas de lo más variados con los que aseguramos no te dará tiempo de aburrirte. Además, si te entra la nostalgia siempre podrás recuperar los clásicos de Disney y como no las clásicas princesas.

A partir de hoy, los suscriptores pueden disfrutar de 26 títulos Disney+ Originals como "The Mandalorian", la primera serie de acción real ambientada en el universo de Star Wars. Después de esos dos primeros adelantos de la serie, los abonados tendrán disponibles cada viernes un nuevo capítulo a partir del día 27 de marzo.

Uno de los contenidos más deseados son las 30 temporadas de la mítica serie ‘Los Simpson’. Los suscriptores de de Disney + tendrán a su disposición más de 600 episodios disponibles. Por si fuera poco, la temporada 31 llegarán también en breve.

“High School Musical: El Musical: La Serie", una versión moderna y creativa de la exitosa franquicia.

La docuserie "El mundo según Jeff Goldblum", de National Geographic.

“La Dama y el Vagabundo", una nueva versión en imagen real del clásico animado de 1955.

“Proyecto héroes de Marvel", que rinde homenaje a esos niños extraordinarios que marcan la diferencia en sus comunidades.

"Toy Story", porque un clásico siempre será un clásico.

“The Imagineering Story", un documental de 6 partes de la realizadora nominada al Emmy y al Oscar Leslie Iwerks.

El cortometraje animado "SparkShorts"

"Forky hace una pregunta" de Pixar Animation Studios.