Manu Erena, el poeta español de 16 años que arrasa en Amazon

En plena adolescencia y con su primer libro de poesía, Manu Erena se ha convertido en top 1 de ventas. Tras un vídeo que lanzó en TikTok y que se hizo viral, sus versos se ganaron el corazón de los lectores. Él lo resume con sencillez: “Escribo para entenderme”.

¿Quién no ha escrito un poema en su adolescencia? La poesía tiene la capacidad de expresar nuestras emociones más profundas de una forma inigualable y, a esa edad, puede ser una herramienta perfecta para dan rienda suelta a tus inquietudes. Vale, la mayoría hemos escrito versos a los quince años, pero pocos han conseguido editar un libro de poesía a esa edad y convertirlo en un éxito arrollador. Manu Erena lo ha logrado.

Como un joven Rimbaud, el autor francés que ya publicaba versos a los 16 años, el joven Manu Erena autopublicó ‘Consecuencias de decir te quiero’ a los quince. Luego, como tantos adolescentes, hizo un vídeo en TikTok en el que preguntaba: ‘¿Leerías mi libro si te muestro el primer párrafo?’ El vídeo se viralizó y su poemario se convirtió en la sorpresa editorial del año, todo un bestseller que se convirtió en el top 1 de ventas en Amazon.

El libro llamó la atención del editor Gonzalo Eltesch, que reconoce que su sorpresa “fue mucho mayor cuando lo leí y descubrí que esos poemas tan logrados, honestos y sensibles habían sido escritos por un joven de nombre Manu Erena que sólo tenía quince años”. Sin esperar, contactó con el joven poeta y con su madre y supo que tenía que editar su obra.

“Al conocer a Manu Erena, que cuenta con una familia maravillosa que lo apoya, sólo pude confirmar mi primera intuición: estaba en frente de autor talentosísimo y con un encanto especial. Manu Erena nació para convertirse en un escritor exitoso. El mejor representante de su generación”, explica Eltesch, detrás de la edición especial de 'Consecuencias de decir te quiero' en la editorial Plan B.

Tras toda la locura que se ha desatado con su libro y ya con 16 años, Manu Erena, admirador de Aitana, a quien dedica la portada de su libro, habla con WOMAN para contarnos qué se siente al haber enamorado a los lectores con su poesía. Él lo resume con sencillez: “Escribo para entenderme”.

¿Cómo te surge la idea de escribir 'Consecuencias de decir te quiero’, autoeditarlo y darlo a conocer por TikTok, te imaginabas el éxito que ibas a tener?

La idea de escribir el libro surgió cuando me di cuenta de que escribía para entenderme. Además, vi que tenía bastantes poemas y textos escritos en los que hablaba de temas muy parecidos entre sí y decidí publicarlo con una editorial llamada Edición Punto Didot, la cual publica libros bajo demanda. Meses después de publicarlo, me propuse subir un video a TikTok hablando de mi libro, donde preguntaba “¿Leerías mi libro solo leyendo la contraportada? “. Al cabo de unas horas el vídeo comenzó a viralizarse, consiguiendo llegar a miles de personas. Nunca había imaginado que esto pudiera llegar a pasar, pero estoy muy agradecido de poder enseñarle al mundo un pedacito de mí y de mi historia.

¿Es la poesía el mejor medio de expresión en la adolescencia, qué ha supuesto para ti?

Cada adolescente tiene su propio método para expresarse artística o emocionalmente. En mi caso escribir y leer este tipo de poesía me ha ayudado mucho a analizar mis sentimientos y a madurar.

En 'Consecuencias de decir te quiero', hablas de tres fases –dañarse, encontrarse y curarse–, que podrían resumir nuestro camino emocional continuo en la vida. ¿Cómo nos las explicarías brevemente y por qué has elegido justo esas tres palabras?

Elegí estas palabras porque creo que engloban perfectamente todo lo que quiero transmitir con el libro, son tres fases por las cuales pasamos constantemente, independientemente de la edad que tengamos. Dañarse: es la fase más triste, hablo sobre las despedidas, la pérdida del amor propio, aquellas personas que te hacen daño sin que tú te des cuenta… Encontrarse: aquí sobre todo intento mostrar ese crecimiento personal que muchas veces hemos necesitado para seguir adelante, dejando atrás todo lo que nos duele y que no nos puede aportar nada positivo. Escribo sobre como curar tus propias heridas, aprender del daño y seguir luchando. Curarse: se encuentran los poemas que hablan sobre quererse a uno/a mismo/a y sobre aquellas personas que están ahí siempre que lo necesites.

Comienzas tu libro haciendo una reivindicación de llorar. ¿Qué opinas de las nuevas masculinidades, podríamos decir que eres un ejemplo de ellas?

Siempre han existido todo tipo de hombres independientemente de cuando se haya normalizado. Un hombre que es más sensible y muestra sus emociones es igual de válido que aquel que se desahoga de otra totalmente diferente.

En las páginas de 'Consecuencias de decir te quiero’ hablas de amor, pero no solo de eso. En él acoges a todas las personas que sufren. Pese a todos los avances, da la impresión de que para la gente joven los dolores se multiplican: ciberacoso, trastornos alimentarios, sobreexposición en las redes sociales, ¿son tiempos duros para tu generación, cómo ves a tu generación?

Cuando hablo con mis amigos o veo cualquier tema en redes sociales en los que todos los jóvenes opinan, siento que estamos sometidos a 'dolores' muy diversos y muchas veces bastante difíciles de gestionar. Pero siento que somos una generación muy reivindicativa, estamos siempre evolucionando, aprendiendo nuevas maneras de vivir en nuestra sociedad y normalizándolas siempre y cuando sean sanas y respetuosas para todos, para que en un futuro estos problemas cesen.

¿Qué importancia tiene la cantante Aitana en este libro?

He sido muy fan desde que salió de OT porque siempre me he identificado con todas sus letras, siendo todo un referente para mí. Además de seguirla por su música, también me ha motivado a seguir todas mis metas como escribir este libro. Para el dibujo de la portada, me inspiré en uno de sus tatuajes por el significado de este que me recordaba a cada una de las fases del libro. Además, así ella quedaba reflejada de alguna manera en él.

¿Quiénes son tus referentes en poesía y literatura?

Siempre me han gustado todos los libros de Rebeca Stones, ya que la conozco desde hace muchos años y he seguido todo su trayectoria como escritora. También soy muy fan de escritores como Srta. Bebi, Blue Jeans o Defreds.

La poesía está viviendo un enorme auge, en gran parte apoyada en las redes sociales. Pero también hay voces muy críticas con lo que llaman ‘instapoetas’. ¿Qué le dirías a esos críticos, consideras que hay una generación de poetas influenciados por las nuevas tecnologías?

Las tecnologías nos han influenciado en todos los sentidos en los últimos años. Las redes sociales son el mejor medio para poder mostrar todo de lo que somos capaces como artistas. Hay mucha gente que al hablar de poesía, solo piensa en grandes escritores del estilo de Lorca o Bécquer, pero también existen otros con un lenguaje más coloquial, como los escritores a los que leo.

¿Qué quieres ser ‘de mayor’?

No tengo ni idea de lo que quiero hacer en un futuro, pero desde siempre me ha gustado todo lo relacionado con la creatividad, y como no, la escritura. Dentro de unos años me gustaría estar haciendo lo que ame con la gente que me haga feliz.

Y por último, ¿podrías por favor contarnos en qué proyectos andas metido, cómo anda tu corazón y tus planes para este verano?

Pues este verano ando muy liado preparando mi próximo libro, el cual espero que no tarde mucho en ver la luz, muy feliz e intentando disfrutar con los míos en la medida de lo posible.