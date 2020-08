La actriz de “Juego de tronos” se mete de nuevo en la piel de una loba. Esta vez encarna a una X-Men en “Los nuevos mutantes”, un papel que borda. Una mujer incisiva y extraordinaria, también fuera de la pantalla.

Ester Aguado

Wolfsbane, Loba Venenosa, es el nuevo alter ego de la estrella inglesa de “Juego de tronos”, que por fin ve estrenarse el primer papel que grabó para el cine tras el final de la mítica serie de HBO. Debido a la compra de su productora, 20th Century Fox, por parte del gigante Disney, su estreno se ha retrasado más de dos años. Se hablaba incluso de película maldita, algo que no le va nada mal a esta inquietante obra de terror sobrenatural... Vuelve la saga “X-Men”, pero más oscura e intrigante. Y mola.

Maisie, ¿te desesperaste al ver que nunca se llegaba a estrenar la película?

Un poco, pero sabía que no respondía a un tema artístico, tuvo mucho que ver con la fusión de estas dos empresas. Una pena, porque la película se ha ganado una reputación negativa: la gente pensaba que había algo malo en ella, pero honestamente creo que se vio afectada por algo que estaba fuera de nuestro control. Estoy orgullosa de que al fin salga y de que el mundo pueda verla. A ver si gusta y podemos grabar la trilogía de los comics de Marvel.

¿Qué tiene de especial?

No somos héroes, somos niños intentando descubrir el mundo y creo que los jóvenes de hoy en día se van a identificar con esta historia. Y hay mucha comedia en los personajes. A priori, es una peli para jóvenes, pero el fondo es para todos los públicos. Hay muchas cosas sobre ella que son progresivas y nuevas para una historia de este tipo. Hemos visto muchas películas de superhéroes y que “Los nuevos mutantes” es más que un thriller…

Disney anunció que quería hacer algunos cambios, grabar nuevas escenas, ¿al final lo hizo?

No, no han tocado el corte final. Han mantenido la película que quería rodar Josh Boone, su apasionada visión y me alegro mucho. ¡Es que es fantástica!

Tú interpretas a Rahne Sinclair, alias Wolfsbane, ¿cómo es? ¿Tienes algo en común con ella?

Es una persona muy nerviosa, torpe socialmente y se siente más a gusto y segura cuando es una mutante, cuando se pone el disfraz. A mí me pasa lo mismo: me resulta mucho más difícil ser yo misma. Cuando estoy haciendo entrevistas o aparezco en la televisión, lo paso fatal. En ese sentido somos muy parecidas.

Si tuvieras que elegir en la vida real entre ser Wolfsbane o Arya Stark, tu personaje en “Juego de tronos”, ¿con cuál te quedarías?

Es mucho más divertido ser un mutante. Volverse una loba está fenomenal, sobre todo en las relaciones sociales (risas). Elijo a Wolfsbane. Aunque Arya era luchadora, rebelde, un poco marimacho, de pensamiento rápido. Y, a veces, ve todo muy en blanco y negro. O sea, como soy yo en realidad.

¿Cómo es entrar en una franquicia de Marvel?

Te procura una gran exposición que es siempre beneficiosa y que, a diferencia de las series, no supone una obligación anual, sino que puede haber interrupciones de dos o tres años entre películas, así que no está tan reglamentado. Ésta es una película de superhéroes completamente atípica. Los personajes están tan bien trazados que parecen sacados de la vida real. Todos han tenido un pasado oscuro y están muy lejos de ser perfectos. Así que, ¿por qué no incidir en esas imperfecciones ya que es lo que los hace interesantes?

En “Los nuevos mutantes”, ¿tuviste tanta conexión con tus compañeros como en la serie?

Vivimos una relación muy cercana y cuidábamos unos de otros. Hice muy buenas migas con Blu Hunt (que interpreta a Danielle Moonstar, alias Mirage), conectamos para toda la vida.... es muy importante para la química en pantalla. Pero repetiría con todos de nuevo. Es mucha responsabilidad hacer una película tan grande como esta, una superproducción, así nos apoyamos lo mejor que podemos.

Sophie Turner (Sansa Stark en “Juego de tronos”) y tú sois mutantes ahora (ella da vida a Jean Grey en “X-Men: Fénix Oscura”). ¿Te haría ilusión trabajar juntas en alguna historia de Marvel?

Me encantaría, sería fantástico si los X-Men y los mutantes se cruzaran en el camino. ¡Sería tan divertido estar en la pantalla con Sophie de nuevo! Pero yo no decido, así que no sé si pasará. Si lo hacemos, tendremos la oportunidad de disfrutar juntas. Sería estúpido que no intentaran reunirnos en el cine.

Como espectadora, ¿te gustan las historias de horror y ciencia-ficción?

Disfruto con las pelis de miedo y ser parte de esta franquicia tan thriller es excitante. Me gusta porque Josh Boone ha creado algo nuevo, diferente, y me encantará repetir.

También como espectadora, ¿cambiarías el polémico final de “Juego de tronos”?

Me siento orgullosa sobre lo que hicimos y lo disfruté mucho. Aproveché cada segundo del último año, porque no quería arrepentirme de nada o sentir que me había perdido algo. Como espectadora, tengo recuerdos muy cariñosos, dulces, estar en el set era como estar con mi familia. Y lo recordaré para el resto de mi vida. Cuando acabamos, estaba preparada para despedirme y feliz de que se hubiera hecho.

¿Qué súper poder te gustaría tener?

Siempre me hubiera gustado volar... pierdo mucho tiempo en los aviones y no es bueno para el planeta y el medio ambiente. Si pudiera volar con una mochila en la espalda, mejoraría el planeta y sería más divertido

¿Te arrepientes de no haber tenido una adolescencia normal?

No, porque no sé cómo hubiera sido mi vida de no haber participado en la serie. Me intriga la idea de no ser famosa y siempre me pregunto cómo hubieran sido las cosas. Pero no me arrepiento, porque tuve una de las experiencias más increíbles y aprendí muchísimo al haber estado trabajando desde que era muy joven. Crecer siendo el centro de la atención pública fue difícil, pero eso no desmerece los diez años más increíbles de mi vida. Estoy entusiasmada por las puertas que se me han abierto ahora, con 23 años y toda la vida por delante. Me estoy preguntando qué quiero hacer, porque las posibilidades son infinitas, pero me apetece algo luminoso y divertido, una comedia, algo tipo “Friends”. No quiero nada más triste o traumático (se acaba de incorporar a la serie cómica 'Two weeks to live'). Bueno, soy una guionista en ciernes... y una empresaria tecnológica.

(Nota: En 2016, la actriz fundó su propia productora, Daisy Chain Productions, junto a Dom Santry y Bill Milner, con la vista puesta en cortos, funciones de teatro y dramas televisivos llevados a cabo por gente joven. “Stealing Silver” (2019) es su primer corto, protagonizado por ella misma).

De hecho, hace cuatro años creaste una app para artistas...

Sí, junto a mi amigo Dom Santry, un ayudante de cámara que conocí rodando... Es una aplicación de redes sociales para impulsar la creación artística. Queríamos crear un lugar donde los jóvenes con ideas afines pudieran compartir su pasión y ayudar a otras personas a hacerlas realidad. Sin contenido irrelevante, sin anuncios, sin marcas, solo personas. Comenzamos con nuestras 5 industrias (cine, moda, fotografía, música y arte) en agosto de 2019. Dom me animó a poner en marcha uno de mis sueños, estaba harta de esperar que alguien me diera una oportunidad, así que lo hice yo misma. La gente está harta de esperar a que alguien les diga que es lo suficientemente buena. Cuando tenía 12 años, hice una audición para cada escuela de teatro en Londres y no entré. Si no hubiera llegado “Juego de tronos”, hubiera tirado la toalla. Esta app es para superar obstáculos, internos y externos, que impiden que los artistas despunten.

¿Te parece que Arya es un buen ejemplo para las chicas de tu edad?

No, y no sé por qué los fans lo ven así, porque va por ahí degollando gente. Pero por otro lado es cierto que todos queremos ser como Arya. Cada persona tiene su propia lista con la gente que quisiera eliminar de este mundo... (risas).

Como celebrity, apoyas causas como el feminismo, los animales, luchas contra el ciberbullying, ¿te sorprende cómo puedes influir en otros?

Completamente. Hay mucha presión en ser siempre un modelo de conducta, sobre todo cuando te reconocen en el mundo entero. Pero le puedo sacar alguna ventaja y hacer algo que disfruto de verdad. También tiene su lado negativo, claro, como que hieran a mis amigos en las redes sociales... intento no darle mucha importancia, pero afecta, por supuesto. El tener un feed constante en tu bolsillo de lo que la gente piensa de ti es duro. La gente me tiene en el punto de mira y me admira, pero no me deja equivocarme. Soporté bulling durante años. Creo que la gente me tenía miedo y, aunque hice algunos amigos en el colegio, nunca fui popular, ni la chica bonita. Por eso entendía tan bien el personaje de Juego de tronos.

De hecho, afirmas que siempre te ves el lado negativo... ¿cómo haces para combatirlo?

Cuando estás tan expuesta es sumamente complicado gustarse a una misma, con tantas fotos… pero en este último año he cambiado de actitud y de forma de verme y el papel de Wolfsbane me ha ayudado mucho, me ha empoderado. Era muy tímida y ahora estoy muy segura de mi imagen y trato de reflejar esa seguridad en los papeles que hago, en mi vida. Me siento liberada y realmente muy sana.