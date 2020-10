Macarena Gómez revela el verdadero motivo de su 'operación' para agrandarse la nariz

La actriz anunció la semana pasada que se había sometido a una cirugía para "oler mejor".

C. H.| Woman.es

Los seguidores de Macarena Gómez llevaban unos días en vilo. El pasado viernes, la actriz anunció que se había sometido a una rinoplastia con una publicación en su perfil de Instagram y una imagen en la que aparecía con los vendajes postoperatorios habituales de esta cirugía. Sin embargo, su operación distaba mucho de ser la habitual: la cordobesa explicó que su objetivo era agrandarse la nariz.

"Vale, tenía dudas pero LO HE HECHO, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y... me he agrandado la nariz!!!", escribía, ante el estupor de sus fans, que no daban crédito a que la protagonista de 'La que se avecina" hubiera tomado dicha decisión teniendo en cuenta que tenía una nariz "bonita". "¿Ahora, en plena pandemia?", observaba una.

- Macarena Gómez: "Mi armario es grande, pero el de mi marido es el doble"

- Macarena Gómez deslumbra vestida de Teresa Helbig.

"La primera vez que leo o escucho que alguien se quiere agrandar la nariz! He visto tus fotos y te he visto una nariz perfecta. Como decís, casa uno hace con su cuerpo lo que quiere. Pues nada, pa'lante", resumía una de sus followers, comprensiva pese a todo.

El motivo que daba la intérprete para haber procedido de esta manera era, también, sorprendente: "Quería oler mejor", contestaba a unos y otros, una respuesta que también generó comentarios, algunos irónicos y, otros, alentadores: "Si con ello mejoras tu calidad de vida, estupendo".

Este martes, Macarena al fin se quitaba las vendas y posaba en un vídeo en las redes con una nariz considerablemente más grande. Mientras algunos felicitaban a la actriz por el resultado y la animaban ("Estás guapa"), otros no podían evitar afirmar que "antes estaba mejor". Sin embargo, otro grupo se ha percatado de lo que podía ocultar esa supuesta operación de agrandamiento de nariz a raíz de las palabras de la artista: "Durante el rodaje del 'Smell Film' para la Academia del Perfume".

¿Un rodaje? Tras atar cabos, las palabras "prótesis para la película" comenzaban a protagonizar los comentarios, algunos de ellos, visiblemente aliviados.

Más tarde, era la Academia del Pefume la encargada de confirmar en un post la colaboración con Macarena, con quien era "cómplice" de un filme "disruptivo" en el que la andaluza "se agranda la nariz para ensalzar simbólicamente la importancia del olfato y sus sensaciones". Vamos, ¡que todo era ficción y formaba parte de una eficaz campaña viral!

"La evocación sensorial no está reñida con un toque de humor", se justificaba la asociación junto a una foto de la nueva imagen de Macarena en la que, al menos a nosotras, nos parece que la actriz está igualmente guapa.

Por cierto, la película 'Smell Film', cuyo fin es "poner en valor la cultura del perfume", se estrena este mismo miércoles, 28 de octubre, a las 18,00 horas como parte de la gala de Premios de la Academia del Perfume que entregarán sus galardones a los mejores perfumes del año y que podrán seguirse a partir de esa hora en su web.