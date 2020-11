Quién es La La Love You, la banda española que ha conseguido dejar a Aitana sin premio en los MTV EMAs 2020

La formación española de indie-pop da la sorpresa en la gala más atípica de los galardones musicales.

Clara Hernández | Woman.es

Atípica, en un fantasioso escenario circular con público virtual, presentada por unas Little Mix inesperadamente reducidas a trío (una de las cuatro componentes, Jesy Nelson, no puedo acudir) y rendida al pop coreano de BTS, que arrasó. Así fue, este domingo, la gala más atípica de los MTV EMAs Awards, que contó, además, con una gran sorpresa: la consagración de La La Love You que, contra todo pronóstico, batió a la favorita Aitana en la categoría de mejor artista/grupo español, y que dejó sin posibilidades a nombres como Carolina Durante, Don Patricio o Leiva.

Probablemente, a estas alturas, ya habrás escuchado temas como 'El fin del mundo', el tema más escuchado del La La Love You en Spotify (casi 11 millones de escuchas) y que es bandera de ese pop de corte indie-juguetón que que conquistó a la extriunfita Amaia el año pasado (la artista se declaró fan de la banda en el programa de 'La Resistencia', lo que concluyó con miles de usuarios buscando el nombre de la banda en internet, que vio cómo sus 1.000 escuchas crecían hasta el medio millón de golpe).

El humor siempre les ha acompañado, a ellos y a sus canciones: "Muy bonito, eh. ¿Acaso alguien se molestó en preguntarnos primero si queríamos ser ricos y famosos? Vale, sí queremos. Llevadnos al programa ('La Resistencia'), escribieron tras la visita de Amaia al espacio.

Por si te perdiste aquel programa y todavía no ubicas a La La Love You, te diremos que se trata de un cuarteto formado por tres chicos y una chica (Rafa, David, Celia y Roberto), aunque con anterioridad fueron quinteto e, incluso dueto. Son de Parla (Madrid), nacieron como banda en 2007, cantan en español y sus canciones más conocidas (a la par que festivas) son, además de la mencionada 'El fin del mundo', 'Más Colao que el Colacao' o 'Pócima de amor'.

"Ganar un MTV es muy loco", ha publicado la banda en su perfil de Instagram, donde por ahora cuentan con 21.000 seguidores (aunque la cifra va en aumento).

Una curiosidad sobre el grupo: una detención (injusta, asegura el afectado) de uno de sus componentes, Rafa, por agresión a la autoridad, provocó que fuera sentenciado a dos años de cárcel y al pago de 18,989 euros. Para ayudarle a costear esta cantidad, sus amigos decidieron organizar varios conciertos y proyectos de crowdfunding, que lograron su objetivo.

Ahora, el premio MTV EMA a mejor artista español promete ser su espaldarazo definitivo.