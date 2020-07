'Los Hombres de Paco' YA han vuelto: así ha sido el reencuentro de Michelle Jenner, Hugo Silva, Paco Tous... y la presentación de los nuevos fichajes

Con mascarilla pero sin placa ni pistola (de momento), los protagonistas de la serie se preparan para retomar el rodaje, más de diez años después del último capítulo.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

"1º B de un bloque 3 rojizo, hay sirenas que no saben nadar". Si lo has leído cantando, probablemente tú también estés MUY emocionada con la vuelta a televisión de 'Los Hombres de Paco'; y es que, desde que Antena 3 anunció que la mítica serie de policías tendría una nueva entrega, más de una década después de la emisión del último capítulo, los fans no pueden parar de tararear aquella cabecera de Pignoise.

Pues amiga, tenemos buenas noticias: aunque todavía habrá que esperar un poco para disfrutar de los nuevos episodios, ¡ya se ha producido el esperado reencuentro entre los actores! Y, tal como habían confirmado Michelle Jenner y Hugo Silva en su 'videollamada' viral, el reparto original está casi al completo.

Además de la mencionada pareja (que volverá a dar vida a Sara y Lucas para hacernos morir de amor), Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos y Neus Sanz (es decir, Paco, Mariano, Povedilla y Rita) se han reunido antes del rodaje, que arrancará en el mes de agosto, para comenzar con la lectura de los guiones y nos han dejado un miniadelanto de lo que podremos ver próximamente en ATRESplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia.

Gracias a este vídeo hemos podido descubrir (o más bien imaginar) cómo será la primera escena de esta nueva etapa de 'Los Hombres de Paco'. Así lo ha narrado la voz en 'off' del protagonista, que ahora se ha convertido en uno de los artistas más internacionales de nuestro país gracias a su participación en 'La casa de papel' (Netflix):

"Interior. Coche camuflado. Día. Unas manos de mujer introducen, una a una, tres balas en el tambor de un revólver. Cierran el tambor, le dan un par de vueltas. Las manos tienden el revólver a otras manos, que lo cogen y lo sopesan. Descubrimos a la persona que lo está sopesando: es Paco Miranda, que se concentra".

Además, desde la productora han confirmado quiénes serán las nuevas incorporaciones de la comisaría de San Antonio: Amparo Larrañaga, que interpretará a Dolores Urbizu con quien Paco establecerá "una clara conexión"; la actriz Amaia Sagasti será Ika, la sobrina veinteañera del protagonista; y el actor Juan Grandinetti interpretará a Rober, un joven agente experto en telecomunicaciones.

Aunque echaremos en falta algunos nombres tan relevantes en la historia como Juan Diego, Mario Casas, Laura Sánchez Lopez, Federico Celada o Aitor Luna (don Lorenzo, Aitor, Pepa, Curtis y Gonzalo Miranda, respectivamente), la nueva trama promete.