Lord Anthony ('Los Bridgerton') confirma que la segunda temporada girará en torno a él (y nosotras no podemos parar de suspirar)

¿Qué opinará Lady Whistledown?

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Ha sido la gran revelación de Netflix desde que se adentrase en su catálogo y se coronase enseguida como la serie más vista del gigante del contenido 'streaming'. Las andanzas amorosas de los Bridgerton y en especial las de Daphne Bridgerton con el duque de Hastings, hicieron que las telespectadoras se quedaran enganchadísimas a esta ficción y que sus lloros cuando terminó fuesen inconsolables.

Sin embargo, y si has visto la serie lo sabrás, Anthony Bridgerton, el hermano mayor, terminaba en el último episodio soltero, sin compromiso y un tanto desencantado con todo esto que tiene que ver con el amor. ¡Ajá! Pues es aquí precisamente donde se planta la semilla para la próxima entrega de 'Los Bridgerton'. Anthony, el que ahora debe ejercer de hombre de la casa, se enfrentará a sus miedo, sus deseos y el actor que le da vida, Jonathan Bailey, ya ha hablado del tema en una entrevista concedida a 'Entertainment Weekly'.

"Estoy emocionado por liderar la trama, pero sé que todos los que me rodean harán cosas increíbles. Todas las pequeñas historias, todos los detallitos son geniales. Es un viaje emocional para mi personaje porque en la primera temporada se da cuenta de que no es la suficientemente bueno. No puedo cuidar de sí mismo, y mucho menos de una dama", ha afirmado Jonathan.

Esta segunda temporada, que se rumorea empezará a rodarse en las próximas semanas y puede que se estrene a principios de 2022, nos presentará a Kate Sheffield, la joven debutante de la que se enamorará (o no) el joven Lord Anthony.

Y tranquilas porque esta noticia está 100% confirmada por la propia Lady Whistledown.

"Los últimos rumores de la revista de sociedad son ciertos, es un auténtico honor para mí compartir contigo: 'Los Bridgerton' regresarán oficialmente con una segunda temporada. Espero que hayas guardado los mejores licores para esta maravillosa ocasión"

"El incomparable reparto de 'Los Bridgerton' volverá a la producción en la primavera de 2021, y esta autora ha sido fielmente informada de que Lord Anthony Bridgerton pretende dominar la temporada social. Tendré mi pluma lista para relatar todas sus actividades románticas".

"Sin embargo, querido lector, antes de que comiences a rellenar la sección de comentarios con preguntas y peticiones de los detalles más sórdidos, debes saber que no estoy dispuesta a desvelar esta información por el momento. La paciencia, al fin y al cabo, es una virtud".

Atentamente,

Lady Whistledown.