Lola Índigo se corona con su nuevo 'Culo' y nos adelanta detalles de 'La Niña' y sus próximos conciertos

Una vez finalizado el programa 'The Dancer', la cantante vuelve a subirse a los escenarios con nueva y refrescante música. ¿Sus planes para este verano? Llevar su nuevo disco hasta algunos de los festivales más top.

GALA FERNÁNDEZ

Lola Índigo vuelve a las andadas. Hace tan solo unas semanas que finalizó por todo lo alto 'The Dancer', el programa de la 1 de TVE con el que ha puesto fin a la 'maldición' que le ha acompañado en todos los 'realities' por los que ha pasado hasta ahora, y este mismo fin de semana ha presentado 'Culo', el primer y exitoso sencillo de su próximo álbum, 'La Niña', que verá la luz el 2 de julio después de "un embarazo de dos años", como ella misma ha bromeado en el 'photocall' de Los 40 Primavera Pop 2021.

"Siempre me gusta decir que sí me imaginé llegar hasta aquí. Si no nos imaginamos las cosas nunca llegamos a ellas. Tenemos que visualizar para atraer en la vida", comentaba la artista con optimismo cuando le preguntaban por sus recientes éxitos. Y es que, si algo ha demostrado Míriam Doblas Muñoz desde que saltó a la fama, es su capacidad de resiliencia.

Su trayectoria en televisión: de eterna perdedora ('Fama' y 'OT') a flamante ganadora ('The Dancer')

Su primera aparición en televisión se remonta a 2010, cuando participó en el 'talent' de baile 'Fama Revolution'. Allí, además de ser la primera expulsada de la edición, se hizo viral por una sonadísima bronca ("¡Mimi, fuera de la clase! Eres un estorbo para mi vista, eres un cuadro. ¡Chao!"), que le echó el coreógrafo Rafa Mendez, por aquel entonces su profesor y en el último tiempo su compañero en 'The Dancer'.

Años más tarde, volvió a nuestras pantallas gracias a 'Operación Triunfo' 2017, pero también entonces se convirtió en la primera expulsada del concurso. Fue en ese momento cuando pasó de Mimi a Lola Índigo, su 'alter ego' artístico que tantas alegrías le ha dado en el último tiempo: desde 'Ya no quiero na' (su debut musical) a 'Akelarre' (su primer disco) y todos los singles que han venido después.

Y por fin en 2021 la bailarina y cantante se ha redimido ante las cámaras, al ganar la primera edición de 'The Dancer' gracias a su pupila Macarena Ramírez, que se ha llevado el título a casa. Lola Índigo define esta nueva experiencia como "muy gratificante". "He sentido que estaba ayudando de corazón, más allá de estar solo dando un veredicto, creo que hemos hecho algo muy bonito por la danza", ha asegurado.

Además, la extriunfita nos ha dejado un 'bombazo': ¡está preparando la apertura de su propia escuela de baile! "Siento que la gente tiene muchas ganas de bailar, yo misma tengo muchas ganas de abrir mi propia escuela lo antes posible, porque siento que es supernecesario que apoyemos la cultura, sobre todo la de la danza, que ha sido tan maltratada con la pandemia", confesaba el pasado viernes antes de subirse al escenario de Los 40 Primavera Pop, donde también actuaron Ana Mena, Álvaro Soler, Beret o Aitana (esta con un conjunto de cuadros vichy 'made in Spain').

También ha aprovechado la ocasión para dejar claro que las rencillas con Rafa Mendez son cosa del pasado y su relación es muy cercana después de 'The Dancer', al igual que ocurre con Miguel Ángel Muñoz (exnovio de su compañera de 'OT' Ana Guerra y el tercer 'coach' del reality).

Sus planes para verano: conciertos y festivales

En estos momentos Lola Índigo está muy centrada en su nuevo proyecto musical, 'La niña', que como ella misma ha dicho recogerá toda la música que ha estado guardando a lo largo de los últimos dos años. Después de un año complicado para el panorama artístico en general, la cantante se subirá con su grupo a los escenarios de varios festivales por toda España, al mismo tiempo que continuará con su gira.

A continuación puedes consultar algunas de las fechas que ya está en su agenda:

24 de junio: Calafell Beach Festival en Tarragona

25 de junio: Conexión Festival 2021 en Valladolid

2 de julio: Les nits del Ciutat en Valencia

3 de julio: Festival Weekend Beach Torre del Mar 2021 en Vélez, Málaga

17 de julio: concierto de Lola Índigo en el Wizink Center de Madrid

22 de julio: Boombastic Capítulo 2 en Llanera, Asturias

15 de agosto: concierto de Lola Índigo y Nathy Peluso en Jaén

25 de agosto: Morriña Fest, en en el Jardín Botánico de O Burgo, Culleredo, A Coruña

4 de septiembre: Share Festival 2021 en Barcelona

17 de septiembre: Donostia Festibalia 2021 en San Sebastián