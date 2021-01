Así es la tecnología que ha 'resucitado' a Lola Flores (y su emocionante discurso) para el anuncio de Cruzcampo

El mismo día que la Faraona celebraría su 98 cumpleaños, la marca de cervezas ha lanzado un vibrante 'spot' que ya es viral.

"¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar; que también". Así comienza el anuncio que Cruzcampo ha presentado este jueves 21 de enero y que en pocas horas ha dado la vuelta a internet. ¿Su protagonista? Una tenaz Lola Flores que regresa, el mismo día que cumpliría 98 años, para reivindicar la importancia de las raíces mediante un emocionante discurso que pone los pelos de punta.

"Me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo", continúa recitando la cantante en este vídeo que trae de vuelta su imagen más poderosa para hablarnos de orgullo, de diversidad y de carácter. "Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo", explica la Faraona con su voz rasgada. "Da igual si eres de la Conchinchina o de La Línea de la Concepción, cajero de supermercado, catedrática o ministro; manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas". (A continuación puedes disfrutar del vídeo completo, que forma parte de la campaña 'Con mucho acento' de la marca de cervezas.)

El acento es nuestro tesoro, no lo perdamos nunca. #ConMuchoAcento pic.twitter.com/ijkWSBRttK — Cruzcampo #ConMuchoAcento (@Cruzcampo) January 21, 2021

Aunque resulte difícil creerlo, el mensaje se ha creado por completo mediante tecnología artificial. Es decir, la bailaora nunca pronunció esas palabras; para recrear su rostro, su voz y sus gestos se han necesitado más de 5.000 imágenes la de Jerez que, usando una técnica conocida como 'deepfake' y un largo proceso de postproducción, han dado como resultado este clip hiperrealista de un minuto de duración.

No es de extrañar que el 'making off' esté causando casi tanta expectación en las redes sociales como la propia campaña. (Aquí puedes ver cómo Cruzcampo hizo que Lola Flores cobrara vida en el 2021 mediante tecnología.)

La tecnología aplicada a la publicidad.

Así volvió a cobrar vida Lola Flores.👇🏼 pic.twitter.com/fC7JZNeEey — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) January 21, 2021

Las dos hijas de la artista, Lolita y Rosario, se han implicado personalmente en el proyecto, supervisando que el vídeo encajara con el recuerdo que todos tenemos de ella. Ambas han compartido con orgullo el anuncio en su Instagram y, según dicen, el discurso es "un mensaje con mucho acento que mi madre estaría orgullosa de decir también hoy en día". ¡Bravo!