HBO retira 'Lo que el viento se llevó' de su catálogo tras las acusaciones de racismo

La plataforma elimina el clásico de su oferta en Estados Unidos un día después de ser criticado por sus "estereotipos racistas", en el marco del #BlackLivesMatter.

Mientras las protestas por el homicidio de George Floyd continúan y el movimiento 'Black Lives Matter' gana músculo en todo el mundo, la plataforma HBO Max ha decidido retirar de su catálogo en Estados Unidos 'Lo que el viento se llevó' debido a las críticas racistas que, desde su estreno en 1939, han acompañado a la película y que en el contexto actual han vuelto a cobrar protagonismo.

La polémica surge por los "estereotipos raciales" que perpetúa y la visión "idealizada" de la esclavitud que ofrece, según ha denunciado el guionista John Ridley ('12 años de esclavitud') en una columna de opinión publicada en el diario Los Angeles Times tan solo un día antes de que HBO Max eliminara el clásico de su repertorio.

Las acusaciones vienen de lejos: cuando la actriz Hattie McDaniel se convirtió en la primera mujer negra en hacerse con el Oscar a mejor actriz secundaria por su papel como 'mammy' (y su inolvidable "sí, señorita Escarlata") ya se generó un importante movimiento de protesta en todo el país contra los estereotipos racistas de la cinta. En aquel momento, Estados Unidos todavía estaba dominado por leyes de segregación que, por ejemplo, obligaron a McDaniel a solicitar un permiso especial para poder asistir a la gala y a cenar en una mesa aparte con su pareja, separados del resto del elenco.

De vuelta a la actualidad y en palabras del guionista, el filme "ignora los horrores" y "glorifica" la esclavitud de la Guerra de Secesión en Estados Unidos (1861-1865), periodo histórico en el que se basan la película y la novela original ('Gone with the wind') durante el cual los Estados del sur quisieron proclamar la independencia del resto del país por negarse a abolir la esclavitud.

Desde Warner Media, responsables de la plataforma de 'streaming', han querido aclarar que "la película es un producto de su tiempo y refleja algunos de los prejuicios étnicos y raciales" de Estados Unidos. Sin embargo, aseguran que 'Lo que el viento se llevó' volverá a incluirse en HBO Max "tal y como fue creada originalmente, porque actuar de otra forma significaría sostener que esos prejuicios nunca existieron"; eso sí, cuando vuelva, lo hará acompañada de "un debate sobre su contexto histórico".