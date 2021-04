¿Ya has pensado qué libro vas a regalar o a regalarte por el Día del Libro? La redacción de Woman selecciona sus últimas lecturas favoritas para darte buenas ideas.

Isabel Loscertales

La de títulos interesantes que vas a ver este Día del Libro o Sant Jordi. Sin duda, el 23 de abril es uno de los días predilectos para los amantes de la lectura y, tras no haberlo podido celebrar el año pasado por el confinamiento, esta edición se prevé todavía más especial. Si bien no hay que olvidar las restricciones y la responsabilidad, esperamos poder volver a ojear entre las numerosas novedades literarias para ampliar nuestra biblioteca y disfrutar de nuevas historias.

Pero entre tantos libros, ¿con cuáles quedarte? La redacción de Woman te recomienda algunos de sus títulos favoritos para ayudarte en la selección:

MAYKA SÁNCHEZ. Directora.

"El chivo expiatorio", de Daphne du Maurier (Alba Editorial). Ambigüedad moral, suspense, un pasado trufado de turbios secretos y una imponente mansión como un personaje más de la trama. Todos estos elementos que vertebran una de mis novelas favoritas, “Rebeca”, están también presentes en esta obra de su autora, Daphne du Maurier. "El chivo expiatorio" quizá sea menos conocida que otros títulos de esta escritora por no haber sido tocada por la barita mágica de Hitchcock, que adaptó al cine "Rebeca", "La posada de Jamaica" o su relato corto "Los pájaros" (bien diferente a la película, por cierto). Lanzada recientemente por Alba Editorial, para mi ha supuesto un descubrimiento, absorbente desde su primera página.

MARÍA AGUIRRE. Colaboradora.

"Un amor", de Sara Mesa (Anagrama). Que no os lleve a equivocación el título, porque esta novela no tiene nada que ver con el concepto de romanticismo o cursilería que puede venirte a la cabeza en el primer momento. Es contundente, incluso incómoda y angustiosa en ocasiones, lo que la convierte en una lectura que te atrapa y te hace enfrentarte a situaciones desgraciadamente habituales e incluso a tus propios límites. Uno de esos libros que no se olvidan.

MYRIAM SERRANO. Redactora Jefa.

No dejo de recomendar "El hijo del chófer", de Jordi Amat (Tusquets). Lo he devorado porque se lee como un thriller, aunque es el relato de la trayectoria del periodista y abogado Alfons Quintà, testigo protagonista de la constitución del estado democrático del 78 y siniestro personaje con final trágico: se suicidó después de matar a su mujer. Periodismo, chantaje y corrupción en la Cataluña de Jordi Pujol y la España de Felipe González. La prensa como cuarto poder en estado puro.

ISABEL LOSCERTALES. Responsable Ocio y Cultura.

Os recomiendo el que seguramente ya está siendo uno de los libros del año: “Hamnet”, de Maggie O’Farrell (Asteroide). La novela narra cómo la muerte del hijo de William Shakespeare, Hamnet, y el dolor por su pérdida, se convirtieron en el germen de su obra maestra “Hamlet”. Con una prosa magnética, la autora irlandesa mezcla realidad y ficción para dibujarnos unos personajes inolvidables. En especial, la esposa de Shakespeare, Agnes, una mujer salvaje, valiente e independiente que se convierte en la verdadera protagonista del libro. “Hamnet” es, al final, un ejercicio de reflexión e incomprensión ante lo que supone perder un hijo, por lo que resulta terriblemente conmovedora.

Andrea Arabia, directora de la web y subdirectora de la revista

Lllorar,llorar sin consuelo. Desde 'El olvido que seremos' de Hector Abada Faciolince, no recuerdo un libro que me encogiera tanto el corazón. Desde las primeras páginas, eres consciente del terrible desenlace, pero la manera en la que Maggie O'Farrell narra la pérdida de su hijo y su ausencia es visceral, brutal, te lleva con ella y lo único que piensas es en abrazar a los tuyos en cuanto se despierten. La figura de la madre que describe la autora irlandesa es irreal y poderosa, una mujer mágica e incomprendida, a la que admiras y quieres proteger.

CLARA HERNÁNDEZ. Redactor Estilo de vida.

"Las Maravillas", de Elena Medel (Anagrama). Me ha encantado. Dura, sin sentimentalismos, sin concesiones, sin juicios ni orden. Y, en ocasiones, ardua porque está escrita a pinceladas, como dictada como pensamos, mezclando ideas e, incluso, con incorrecciones y elipsis, como habla nuestro mundo interior. Y, de esta manera, resulta impactante, real y emotiva mientras recorre la vida de dos mujeres de diferente edad marcadas por la falta de dinero (“incluso para protestar hay que tener dinero”, dicen), de bebés que huelen a tabaco, de personajes masculinos que mandan pero que aparecen desdibujados (“un hombre sabrá cómo actuar”, dicen ellas) y de la búsqueda de la libertad que tiene, como premio, la soledad.

ARANZA DE LA CASA. Producción.

"Serotonina", de Michel Houellebeq (Anagrama) es un libro con un humor muy ácido y leyéndolo pasas un buen rato. El libro empieza en Almería, lo que te hace empatizar más con el autor. Habla de amor y sexo sin tapujos.

PILUCA SANTOS. Periodista.

Me costó mucho aprender a leer y en aquel momento nadie entendía por qué, hasta que un día mi madre se dio cuenta de que no veía bien. ¡Benditas gafas! Con los años, aprendí a disfrutar de la lectura, de hecho, soy de esas personas que a veces lee el mismo libros varias veces, como me ocurrió con “La voz dormida”, de Dulce Chacón (Alfaguara) o “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry. No hay vez que los lea que no me lleve un nuevo aprendizaje. Sin embargo, uno de los libros que más me ha gustado en los últimos años ha sido “La ridícula idea de no volver a verte”, de Rosa Montero (Alfaguara), sobre la figura de Marie Curie y su historia de amor con el científico Pierre Curie.

LAURA POTRONY. Editora.

"¡Vergüenza! El escándalo de las residencias", de Manuel Rico (Planeta). Un libro impactante y doloroso en el que vemos cómo la mala gestión de las empresas junto con la desidia de las Administraciones causó un auténtico genocidio. Rico pone los datos sobre la mesa. Esperemos que los responsables no queden impunes.

VIRGINIA LÁZARO. Editora gráfica.

Recomiendo “Mindfulness Práctico. Reduce el estrés y vive en conciencia plena”, de Carles Ruiz-Feltrer (Oberon). Es un libro que, aparte de ser muy interesante para cambiar tu manera de ver la vida, te da ejemplos prácticos para practicar el aquí y el ahora y para ser capaz de tener tu mente y tu estrés a raya. En estos tiempos tan raros de incertidumbre y recogimiento obligatorio que estamos viviendo me parece súper importante mantener la cabeza (la mente) en su sitio. Es salud mental.

CARMEN RAYA. Coordinadora woman.es

“Si echas de menos el principio, vuelve a empezar", de Marita Alonso (Temas de hoy). Perfecto si estás atravesando una ruptura y quieres olvidar de manera divertida a tu expareja. Marita nos ofrece ejemplos de famosas rupturas con divertidos pasatiempos que tendrás que rellenar para poner fin a tu sufrimiento. Necesitarás pañuelos mientras lo lees porque alguna lágrima (de risa) se te va a escapar. Yo lo he rellenado con lápiz pensando ya en reutilizarlo.

PATRICIA ÁLVAREZ. Colaboradora.

Siempre me ha encantado leer, de hecho, aprendí a hacerlo antes de que nos enseñaran en el cole porque siempre me sentí atraída hacia los libros y todavía hoy, perderme entre los pasillos de una librería me sigue pareciendo un planazo. Son muchos los libros que me han marcado pero hay uno al que le tengo especial cariño: "El último catón", de Matilde Asensi (Planeta). Seguir las aventuras de Ottavia Salina fue todo un vicio en su momento y, aunque ya han pasado muchos años desde que se publicó, es una historia que me encanta releer y recomendar.

LAURA GARCÍA DEL RÍO. Jefa de moda.

Confieso que últimamente me cuesta que un libro me enganche. Tal vez necesite ejercitar la paciencia. O tal vez es que "4 3 2 1" de Paul Auster (Seix Barral), aunque interesante, es algo lento. Pero "Vida de un escritor" de Gay Talese (Alfaguara) se lee casi del tirón, cuajado de anécdotas de un autor cuyas entrevistas me producen cierta sensación de envidia... sana. "Adios Sherezade", de Donald Westlake (Jucar), también engancha con un humor negro que narra la historia de un escritor frustrado y fracasado envuelto en un torbellino de situaciones absurdas que siempre consigue empeorar. El clásico patán con el que, en cierto momento, es imposible no empatizar.

ESTER AGUADO. Responsable Actualidad y Reportajes.

Yo elijo "Fuimos canciones", de Elísabet Benavent (Suma). No es una novedad, pero a raíz del estreno de la serie este otoño en Netflix (protagonizada por María Valverde y por Álex González), me decidí a leerme antes el libro y le estoy tan agradecida por ayudarme a desconectar, a relajarme y a reírme en casa cada noche después de acostar a mis hijos, que ha sido casi terapéutico. Ahora tengo en mis manos su última obra, "El arte de engañar al karma" (Suma) y promete los mismos efectos. En este momento de mi vida... no pido más.

CECILIA FRANCO. Colaboradora.

"Todo lo que sucedió con Miranda Huff", de Javier Castillo (Suma). Siempre he sido más de novela romántica, sin embargo, cayó en mis manos la historia de Miranda y me atrapó. Un thriller de suspense que desde la primera página engancha a niveles insospechados y te lleva a vivir la historia de Miranda Huff con los sentimientos a flor de piel. La desaparición de Miranda Huff te sorprenderá y dejará sin palabras. Si lo que buscas es sorprender, con esta novela lo conseguirás. ¡100% recomendada!

FÁTIMA GARCÍA ORTIZ. Editora web.

"La novia gitana", de Carmen Mola (Alfaguara) lo tiene todo y en ella no sobra nada. Envuelta en un ritmo frenético que imprimen sus cortos capítulos en los que todos los diálogos y descripciones son imprescindibles y van directo al grano. La autora (nadie sabe quién se esconde bajo el pseudónimo de Carmen Mola), se muestra en estado de gracia y la construcción del personaje principal, la inspectora Elena Blanco, es sencillamente espectacular, ya que consigue aunar todos los ingredientes de la novela negra más clásica y lo convierte en alguien poliédrico cuya personalidad no puede dejarte indiferente. Te atrapará de principio a fin y ya no podrás dejar de leer sus siguientes dos entregas: "La red púrpura" y "La nena". La trilogía está disponible en un atractivo estuche, ideal para regalar.

PAKA DÍAZ. Colaboradora

Mi novela favorita de lo que va del año es "La mitad evanescente" de Brit Bennet (Literatura Random House). Considerado libro del 2020 por The New York Times o The Washington Post, también aparece en la lista de favoritos de Barack Obama. Cuenta la historia de Stella y Desire, dos gemelas afroamericanas muy claras que viven en Mallard, un pueblo donde toda la población es también afroamericana y está obsesionada con la palidez de la piel. Ambas escaparán juntas del pueblo en busca de sus identidades. Estella cortará con su pasado para hacerse pasar por una mujer blanca, mientras que Desiree tendrá que volver a huir, esta vez del maltrato, y regresará a Mallard con su hija Jude, una niña más negra que el carbón. Este libro es un repaso al absurdo de las razas, una construcción social que no existe, pero que hace mucho daño. Lo mejor de este adictivo libro: que no quieres que se acabe. Lo peor: cuando lo hace.



De no ficción, para mí el imprescindible del año es "Mujeres invisibles para la medicina", de Carme Valls Llobet (Capitán Swing). Ya se han agotado varias ediciones y no me extraña. Esta médica endocrina comienza por contar que a muchas mujeres, cuando llegan a urgencias con un ataque al corazón, les recetan un ansiolítico. El arquetipo de histéricas nos ha hecho mucho daño pero, además, los síntomas de infarto son distintos en varones y en hembras, y en nosotras están menos estudiados, se conocen menos. Y así, con muchas enfermedades y con tratamientos creados para los hombres y que sobremedican a las mujeres. Valls Llobet se dedica a explicar en este entretenido y súper útil ensayo cómo la medicina limita las posibilidades de las mujeres en cuanto a salud y qué hacer para evitarlo. Además, también señala la necesidad de enseñar a cuidarse y conectar con sus cuerpos a los hombres. Un libro para empoderarte.