Si ya te has leído los libros que Planeta o Anagrama regalan, aquí tienes más de 10.000 títulos gratis

El servicio madrileño online eBiblio permite acceder a 10.000 títulos. Y hay otras iniciativas.

Clara Hernández | Woman.es

Esta semana hemos aplaudido las iniciativas de editoriales como Planeta, Anagrama, Amazon y Roca que, solidarizadas con la situación que vivimos a causa de la cuarenta del coronavirus, han abierto algunos de sus best sellers al público. Entre los libros que han puesto a nuestra disposición gratuitamente hasta finales de mes figuran títulos como 'La sombra del viento', 'Años felices', 'Las cosas que perdimos en el fuego', 'Querida señora Bird', 'Tiempo entre lecturas', 'Algo tan sencillo como tuitear te quiero' o, para los más pequeños, 'Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton'.

Pero no es la única opción para disfrutar de una cuarenta lectora. Madrid ha puesto en marcha el servicio online eBiblio, con más de 10.000 libros y 4.000 película para que pasemos un encierro más llevadero. Además, para utilizarlo no se precisa tener carnet de bibliotecas públicas, solo darse de alta en una ficha que nos proporcionará unas claves que tendrán validez temporal. Entre sus muchos títulos, vemos 'Suite italiana' de Javier Reverte, 'No entres dócilmente en esa noche quieta' (Ricardo Menéndez Salmón) o Monstruos marinos (Chloe Aridjis).

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ofrece un catálogo de más de 2.700 libros electrónicos a través de la Red Municipal de Bibliotecas, a la que se puede acceder a través de este enlace.

El Gobierno vasco también ha habilitado de forma temporal una dirección electrónica, ELiburutegia, que se corresponde con una biblioteca digital de libros y películas. La pueden utilizar los socios de la Red de Lectura Pública de Euskadi pero da opciones también para los que no lo sean: escribir un mail a la dirección liburutegi-zerbitzua@euskadi.eus.

Asimismo, la Biblioteca Nacional Española dispone ya como es de gran parte de su catálogo digitalizado y está accesilble de forma gratuita, con más de 220.000 títulos.

También es buen momento para conocer aplicaciones como Free eBooks, una web de suscripción de lectura que tiene una cuota de socio gratuita con límites (cinco libros al mes).

En cuanto a editoriales, acabamos de conocer que Errata Naturae permite la descarga gratis de 20 de sus libros, entre ellos 'Sueños' de Franz Kafka o 'Sofía Petrovna, una ciudadana ejemplar', de Lidia Chukóvskaia.

Y hay escritores, como Maruja Torres o Blas Ruiz Grau, que han decidido permitir la descarga gratuita de alguno de sus ejemplares (la primemra, regala 'La vida desnuda'; el segundo, cuatro de sus novelas, como 'La profecía de los pecados' o 'Kryptos' (eso si, pide en Twitter que, a cambio, se compartan hashtags como #Quédateencasa.

Sé que no es demasiado, pero quiero contribuir a haceros más llevadero este tiempo raro que nos ha tocado vivir.

Así que te regalo 4 de mis novelas.

La única condición, por favor, es que compartas y #quedatencasa.

Porque #YoMeQuedoEnCasa.https://t.co/HiD8bL5YC8 — Blas Ruiz Grau (@BlasRuizGrau) March 13, 2020

¿Te apasionan los cómics? Prueba con 'Murderville', el tebeo de terror de Vicente Cifuentes o las obras de Karras Comic.

¡Buen provecho!