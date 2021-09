La Feria del Libro de Madrid arranca este 10 de septiembre de 2021. ¿Necesitas sugerencias? Te contamos cuáles son nuestros títulos preferidos de esta temporada. Y, atención, algunos de sus autores firman lso próximos días en la feria.

Buenas noticias para los amantes de los libros: tras un año en suspenso, la Feria del Libro de Madrid se dispone a aterrizar en el Parque de El Retiro de la capital, donde permanecerá entre el día 10 al 26 de septiembre. Y para celebrarlo, en Woman no se nos ha ocurrido una mejor idea que intercambiar nuestros libros favoritos, aquellos que recomendaríamos a nuestros amigos, familiares y compañeros, y que seguro que se encuentran disponibles en la feria (y cuyos autores, en ocasiones, estarán allí firmando, como es el caso de Javier Cercas, Elísabet Benavent, Ilu Ros, Juan Gómez-Jurado o Mikel Santiago). Esta es la lista de esos títulos que nos han hecho disfrutar más en los últimos meses. ¡Leer es un placer!

'LA DESAPARICIÓN', de Julia Phillips

Recomendado por: Isabel Loscertales, responsable de Cultura y Ocio de Woman

El debut de esta autora estadounidense es una maravilla porque combina intriga con grandes personajes en una región totalmente desconocida: Kamchatka, la península al extremo este de Rusia. El secuestro de las hermanas Golosóvskaia son la excusa para viajar por esta remota y fascinante región. ¿El libro que más me va a apetecer comprar? 'Dónde estás, mundo bello', lo nuevo novísimo de Sally Rooney.

'CONVERSACIONES ENTRE AMIGOS', de Sally Rooney

Recomendado por: Aránzazu García de la Casa, jefa de Producción

"Te engancha desde el principio, es una lectura muy rápida y fácil. La escritora te hace sentir muy identificada con las protagonistas desde el principio y te hace pensar sobre el valor de la amistad, la salud mental y relación con nuestro cuerpo".

'EL ESPEJO DE NUESTRAS PENAS', de Pierre Lemaitre

Recomendado por: Laura Potrony, responsable de Edición y Cierre de Woman

Cierra la trilogía 'Los hijos del desastre'. La acabo de empezar, pero después de leer los dos primeros, 'Nos vemos allá arriba' y 'Los colores del incendio', no tengo ninguna duda de que este, ambientado en la segunda guerra mundial y con Louise (la cría que cuida a Édouard con sus máscaras) como hilo conductor, me enganchará.

'El ARTE DE ENGAÑAR AL KARMA', de Elísabet Benavent

Recomendado por: Silvia Vázquez, redactora de Moda.

"Como todos sus libros anteriores, la última novela de la autora es entretenida y engancha desde el primer capítulo porque identificarse con sus personajes resulta muy fácil. ¡En mi grupo de amigas comentamos todo lo que escribe! Además, ahora que ya podemos ver en Netflix la segunda temporada de la serie 'Valeria' (basada en su saga más famosa) y está a puntito de estrenarse la peli 'Fuimos canciones' (de la bilogía 'Canciones y recuerdos'), me parece el momento perfecto para descubrir a la escritora".

'TOMÁS NEVINSON', de Javier Marías

Recomendado por: Clara Hernández, redactora de Lifestyle.

"La prosa centrífuga de Javier Marías es deslizante y enorme. Por eso, es un placer cada página (y este libro tiene unas cuentas) y no importa si cada una de ellas contribuye a contar la historia principal o, en cambio, prefiere ahondar en algún universo paralelo e introspectivo. 'Tomás Nevinson', además, tiene momentos realmente emotivos, como cuando cuenta la muerte de Miguel Ángel Blanco (la historia gira en torno a un agente británico que investiga la conexión entre ETA y el IRA)".

'EL MENTIROSO', de Mikel Santiago

Recomendado por: Virginia Lázaro, Edición Gráfica de Woman.

"Este escritor nunca falla, todo lo que he leído de él me ha gustado, me ha entretenido y me ha enganchado. La historia empieza con el protagonista abriendo los ojos y viendo a un muerto a su lado. Ya no puedes parar de leer hasta no saber qué es lo que ha pasado, porque además el protagonista tiene amnesia. Lectura fácil y amena ambientada en el País Vasco ¡Muy recomendable! Y el autor estará firmando en la Feria del Libro".

'INDEPENDENCIA', de Javier Cercas

Recomendado por: Myriam Serrano, redactora jefa de Woman.

"Acabo de terminar la última novela de Cercas, la segunda parte de 'Terra Alta' (Premio Planeta 2019), con las nuevas andanzas del mosso d'esquadra Melchor Marín en la Cataluña ahora post procés, donde investiga una extorsión a la alcaldesa de Barcelona por un vídeo sexual. Un thriller policíaco-político en el que denuncia el cinismo y la ambición sin medida de los dueños del dinero y del mundo".

'EL PALACIO DE PAPEL', de Miranda Cowley Heller

Recomendado por: Ester Aguado, responsable de Actualidad y Reportajes.

"Esta 'opera prima', escrita por la vicepresidenta senior y directora de series dramáticas de HBO, donde desarrolló series como 'The Sopranos' y 'The Wire', ha sido uno de los descubrimientos del verano: una novela íntima, hipnótica, evocadora, muy cinematográfica, que te atrapa desde la primera línea: Décadas de recuerdos, secretos y mentiras han conducido a Elle hasta este día. Ahora, durante las siguientes veinticuatro horas, tendrá que elegir entre la vida que ha construido con su maravilloso marido, Peter, y la que imaginó con su primer amor, Jonas, si un trágico suceso no lo hubiera cambiado todo para siempre".

TRILOGÍA 'REINA ROJA', de Juan Gómez-Jurado

Recomendado por: Patricia Álvarez-Palencia, coordinadora de Woman.es

"Puede que creas que es un tópico recomendar un 'best seller' para la Feria del Libro, pero si no has tenido la oportunidad de leer la trilogía protagonizada por Antonia Scott y el inspector Jon Gutiérrez, es el momento perfecto para hacerte con los tres ejemplares. Entretenida, adictiva y divertida a partes iguales, esta historia te tendrá pegada a las páginas de principio a fin, así que no te agobies porque sean tres libros bastante voluminosos porque te los terminarás prácticamente de una sentada".

'COSAS NUESTRAS', de Ilu Ros

Recomendado por: Noelia Murillo, colaboradora de Woman.es

"Las que tenemos abuelas y hayamos crecido a su lado encontramos en el primer libro de Ilu Ros un nostálgico viaje a cualquier conversación que hayamos tenido con ellas. La ilustradora murciana es capaz de concentrar en menos de 200 páginas una abrumadora cantidad de recuerdos compartidos que se disfrutan con todos los sentidos. En especial el oído, puesto que la música de Conchita Piquer, Rocío Jurado y Lola Flores tiene un gran peso en su historia. Recomendado a cualquiera que sepa valorar la magia de momentos aparentemente banales pero mágicos e irrepetibles."

'LOS SIETE MARIDOS DE EVELYN HUGO', de Taylor Jenkins Reid.

Recomendado por: Fátima García Ortiz, responsable Diseño Digital.

"Me la recomendaron fervientemente mis amigas este verano: "Es una lectura fresca, ágil, que no podrás dejar de leer y que te transportará directa a la época dorada de Hollywood", me decían. Y justo así ha sido. En esta novela, la absoluta protagonista es Evelyn Hugo, quien a sus 79 años decide contar la verdadera historia de su vida. Lo quiere hacer de la mano de una periodista de poco nombre que ve la oportunidad de lanzar su carrera gracias a que la Gran Diva del cine ha decidido brindarle su biografía. Es una historia narrada muy bien datada y ambientada, que realiza una acertada crítica social del momento y que atrapa al igual que lo hace Evelyn con Monique, su biógrafa.

