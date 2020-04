Almudena Grandes, Juan Gómez-Jurado, Ana Merino, Eva Baltasar y María Oruña nos recomiendan buenas lecturas para la cuarentena.

Isabel Loscertales | Woman.es

Los libros se están convirtiendo para muchas en la mejor compañía durante estos días de confinamiento y, por suerte, se pueden comprar fácilmente en formato e-book sin necesidad de salir de casa. Muchas librerías están además ofreciendo servicio de envío a domicilio, a menudo de manera gratuita. Pero, entre tantos títulos literarios interesantes, ¿por cuál decidirse? Hablamos con cinco escritores para saber qué están leyendo y qué nos recomiendan.

Almudena Grandes



Acaba de publicar nueva novela, la quinta correspondiente a sus “Episodios de una Guerra Interminable”. “La madre de Frankenstein” (Tusquets), excelente para devorar en estos días de confinamiento, es una historia a tres bandas en la España gris de los años 50: la del psiquiatra Germán Velázquez, que tras pasar quince años exiliado en Suiza vuelve a Madrid para trabajar en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, la de la auxiliar de enfermería María Castejón, nieta del jardinero del manicomio, y la de Aurora Rodríguez Carballeira (personaje real), una paranoica, intelectual y feminista, que mató a su hija.

Almudena Grandes nos apunta tres títulos magníficos para disfrutar de tantas horas en casa:

“Robinson Crusoe”, de Daniel Defoe (Edhasa). «Una novela clásica más moderna que nunca. La inteligencia, la astucia y la tenacidad de Robinson para construir una civilización a su medida en una isla desierta es la guía para confinados por excelencia», opina Almudena.

“El calentamiento global”, de Daniel Ruiz (Tusquets). «Un relato divertido e inquietante a partes iguales de la sociedad en la que vivimos, una promesa tenebrosa del país en el que podemos llegar a vivir. La España contemporánea retratada sin maquillaje, sin Photoshop».

“Zuleijá abre los ojos”, de Guzel Yázina (Acantilado). Una mujer tártara es capturada y desterrada a Siberia en los primeros años del poder de Stalin. En un territorio remoto, hostil, logrará tomar las riendas de su vida y ser casi feliz. Una lectura maravillosa para tiempos difíciles.

Juan Gómez-Jurado



Sus novelas “Reina Roja” y “Loba negra” (Ediciones B) se han convertido en todo un fenómeno superventas. ¿El secreto de su éxito? Unas tramas trepidantes dignas del mejor género thriller y dos personajes muy logrados, la inteligentísima (y traumatizada) Antonia Scott y el entrañable Jon Gutiérrez.

Juan Gómez-Jurado nos recomienda estos tres libros:

“El cielo de piedra”, de N.K. Jemisin (Nova). «El cierre de la trilogía “La Tierra Fragmentada”, una ciencia ficción interseccional en su contenido y espectacular en su imaginario».

"El instituto", Stephen King (Plaza & Janés). El autor aconstumbra a mencionar al maestro del terror como uno de sus grandes referentes. «Siempre es un valor seguro», opina.

“El infinito en un Junco. La invención de los libros en el mundo antiguo”, de Irene Vallejo (Siruela). Está siendo el ensayo revelación de la temporada. «Imprescindible para cualquier amante de los libros», explica Gómez-Jurado.

Ana Merino



La escritora ganó el prestigioso Premio Nadal 2020 por su hermosa novela “El mapa de los afectos” (Destino). Ubicada en la América profunda, se trata de un libro coral que entreteje las vidas y sentimientos de varios personajes conectados de una manera u otra: una profesora que se casa precipitadamente y por error, un hombre inocente condenado a cadena perpetua por un asesinato que no ha cometido, una prostituta que quiere cambiar de vida o una granjera entrañable. Un homenaje a la bondad cotidiana que tanto estamos aplaudiendo estos días de confinamiento.

Tres buenos libros que nos aconseja Ana Merino:

“Poesía soy yo. Poetas en español del siglo XX (1886-1960)”, de Raquel Lanseros y Ana Merino (Visor). «Hace unos años Raquel Lanseros y yo editamos este volumen de poesía en el que recogíamos la voz de 82 poetas mujeres del siglo XX. Es una antología donde destacan grandes imágenes y propuestas poéticas preciosas».

“Fabulosas y rebeldes”, de Joana Bonet (Destino). «Un libro muy especial que te ofrece el viaje personal de esta escritora por un laberinto fascinante de mujeres que le han ido marcando a lo largo de su vida. Su mirada es muy delicada y está llena de momentos de ternura y entendimiento».

“Alegría”, de Manuel Vilas (Planeta). «Es un libro maravilloso que he visto nacer, que lo he visto escribirse [Manuel Vilas es el marido de Ana Merino y en este libro narra su historia de amor], una obra poderosa de una prosa bellísima y habitado por lugares e imágenes que reconozco y me emocionan».

Eva Baltasar



La poeta catalana acaba de publicar la novela “Boulder”, segunda entrega de una trilogía que da voz a tres mujeres. Si la primera, “Permafrost”, nos sumergía en la mente de una protagonista con tendencias suicidas, “Boulder” habla de maternidad. Pero de la maternidad en su parte más cruda, cuando se la relaciona con la falta de libertad y se convierte en acelerador de rupturas sentimentales. Un libro lúcido que hace reflexionar.

Aquí las tres propuestas de Eva Baltasar para época de confinamiento:

“Todo lo que no puedo decir”, de Emilie Pine (Literatura Random House). «El alcoholismo paterno, el deseo de maternidad, el aborto o la depresión. Emilie Pine explora sin límites y describe sin fingir».

“Allí, donde se acaba el mundo”, de Catherine Poulain (Lumen). «Una auténtica novela de aventuras contemporánea con una protagonista como a mí me gustan: solitaria, reflexiva y nunca saciada de vivir».

“Fin”, de Karl Ove Knausgard (Anagrama). «La última entrega de su autobiografía en seis tomos. Me encanta la forma en que su prosa me absorbe con los detalles de la cotidianidad».

María Oruña



Su serie negra de “Puerto escondido”, que comenzó en 2015, ya la ha leído más de 200.000 lectores y cuenta 44 reediciones. ¿Sus ganchos? La carismática teniente Valentina Redondo y la omnipresencia de los paisajes cántabros. Estaba a punto de publicar una novela independiente, “El bosque de los cuatro vientos”, inspirada en una leyenda gallega, pero se ha visto retrasada por el maldito coronavirus.



Mientras estamos pendientes de su publicación, María nos confiesa que esta cuarentena está leyendo mucho material de investigación para un nuevo misterio, «así que no desvelaré títulos». Pero sí recomienda tres libros «muy interesantes para sobrellevar e incluso disfrutar de las horas de quietud que nos ofrece este solitario encierro».

“Del color de la leche”, de Nell Leyshon (Sexto Piso). «Una pequeña joya, deliciosa, ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XIX. La tragedia y la belleza de la trama son sobrecogedoras; el estilo narrativo, su inteligencia, sus diálogos y su humor, impecables».

“Alex”, de Pierre Lemaitre (Alfaguara). «Para quien disfrute la novela negra más purista, de alto nivel. No importa lo entrenado que esté el lector, porque cada giro de la trama es imprevisible, cruel y demoledor. La técnica narrativa del autor, creador de otras delicias como la de “Nos vemos allá arriba”, hacen de este thriller uno de los libros indispensables en cualquier biblioteca».

“Sapiens. De animales a dioses: breve historia de la humanidad”, de Yuval Noah Harari (Debate). «Para los que son más de ensayos, recomiendo vehementemente esta lectura. El historiador interpreta de forma amena y documentada la evolución del planeta y las especies; su enfoque es antropológico, y de su lectura se desprende una visión de nosotros mismos que a ratos es perturbadora, pero absolutamente fascinante. Su lectura me recordó, en cierta medida, a la magistral novela “El clamor de los bosques”, de Richard Powers, donde el posicionamiento del hombre ante la naturaleza, la historia y la sociedad, gira en cada una de sus líneas, logrando que nos cuestionemos a nosotros mismos».