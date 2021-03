Laura Pausini, eufórica y divina de Valentino, recoge su primer Globo de Oro por la canción 'Io sí'

La más entusiasta de una gala restringida por la nueva normalidad.

Clara Hernández

"Síííiíi´". El grito de varios decibelios proferido por Laura Pausini este domingo tras recibir su primer Globo de Oro a mejor canción original por la composición 'Io si' ('Yo sí'), incluida en la película 'La vida por delante', seguro que será recordado como una de las reacciones más efusivas de una gala que, por lo general, resultó frío y "sosa" excepto por momentos contados (a la cabeza, los protagonizados por los hijos de Mark Buffalo intentando hacer reír a su padre mientras este pronunciaba su discurso de agradecimiento por el galardón a mejor actor, o la exhibición de mascotas de las nominadas).

Pero allí estaba Laura Pausini para desgañitarse de alegría en un vídeo que ya se ha hecho viral en las redes y en las que hace girar y agitarse al saltar su traje rojo pasión (uno de los colores más utilizados por las protagonistas de la alfombra roja semivirtual de la edición) que estaba firmado por Valentino. Y que consistía en un sobrio pero vibrante dos piezas formado por blusa con transparencias y bordados, y falda, que ella combinó, con una melena con ondas naturales y XXL.

"Estoy superorgullosa, muchas gracias. Estoy con la carne de gallina, grazie mille, como decimos en Italia", agradeció tras conocer la noticia (y previamente al vídeo entusiasmado que circula por las redes) la cantante, que también dedicó su galardón a Sophia Loren, protagonista de la película 'La vida por delante'.

Su victoria, gracias al tema que interpreta y que ha compuesto Diane Warren, se debe a una balada emotiva y taciturna que habla de supervivencia y fortaleza en momentos en los que "has perdido el camino". Y ha dejado opiniones para todos los gustos en las redes: desde voces que aseguran que aquel triunfo fue lo mejor de una noche liderada por la serie 'The Crown' (que acumuló cuatro de los seis premios a los que aspiraba, entre ellos el de Emma Corrin a mejor actriz) a aquellas que piensan que el tema interpretado por la italiana, el cual no partía como favorito, se enfrentaba a opciones más merecedoras del aplauso (el resto de nominadas eran 'Speak Now' para 'Una noche en Miami', 'Tigress & Tweed' para 'The United States Vs. Billie Holiday', 'Fight for You' para 'Judas and the Black Messiah' y 'Hear My Voice' para 'El juicio de los 7 de Chicago').

Además del bonito conjunto de Valentino de Laura Pausini, la alfombra roja nos dejó a una Elle Fanning convertida en un hada de Gucci, o Amanda Seyfried, espectacular. de Oscar de la Renta, entre otros muchos looks de ensueño. Mira los mejores looks de la noche: