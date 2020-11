La actriz británica Lashana Lynch confirma que será la nueva 'Agente 007'

Es la primera mujer en la historia en ocupar el puesto en la icónica saga cinematográfica.

La actriz británica Lashana Lynch ha confirmado lo que ya te avisamos el año pasado que era un rumor con fuerza: será la nueva agente 007.

En realidad, lo es de facto porque su estreno en el cargo ya se ha producido aunque todavía no se haya podido ver en los cines. Es en ‘Sin tiempo para morir’, la entrega en la que participa Ana de Armas y que supone la jubilación de Daniel Craig como espía del servicio secreto británico, cuando Lynch toma cargo de su nueva responsabilidad.

La actriz, famosa sobre todo por su papel como Maria Rambeau en la película ‘Capitana Marvel’, ha confesado en una entrevista que efectivamente ella hereda el puesto de agente 007.

No significa esto que la artista londinense de 32 años de edad sea el de James Bond, no es así. Su personaje se llama Nomi y comparte con Bond pantalla en la mencionada película, dirigida por Cary Fukunaga y en cuyo equipo de guionistas es figura destacada Phoebe Waller-Bridge, la creadora de la premiada serie ‘Fleabag’.

Será en abril de 2021, si no se retrasa de nuevo su estreno por la pandemia mundial de la COVID-19, cuando podamos ver a M, la célebre jefa del servicio secreto británico en las pelis del famoso espía, presentar a Lynch como la nueva 007.

Todavía no se sabe si los responsables de la saga darán continuidad o no a James Bond con un nuevo rostro, pero en todo caso no será para él el puesto de agente 007 que en su momento ocupó el recientemente desaparecido Sean Connery. Este puesto ya tiene dueña, Lashana Lynch, primera mujer en la historia de la saga en ocuparlo.