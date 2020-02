Justin Chambers se va de 'Anatomía de Grey': así les ha ido al resto (y así ha reaccionado Meredith)

El doctor Karev, uno de los pocos personajes que permanecían en la mítica serie desde 2005, dice adiós. Estos son los motivos, los precedentes y las (emotivas) reacciones.

'Anatomía de Grey' es una de las series más longevas de la televisión, y una de las más queridas, pero su decimosexta temporada arranca con una de sus ausencias más notables: el actor Justin Chambers (el doctor Alex Karev en la ficción) ha dejado la serie creada por Shonda Rhimes. Además de la protagonista, Ellen Pompeo (la doctora Grey que da nombre a la serie), y los actores Chandra Wilson y James Pickens (los doctores Miranda Bailey y Richard Webber, respectivamente), era el único miembro del elenco original presente desde el estreno en 2005.

La inesperada noticia, que ha provocado la tristeza y el enfado de los espectadores, se ha producido de una forma un tanto anómala en una serie acostumbrada a decir adiós a personajes emblemáticos. Lo habitual en 'Anatomía de Grey' es una despedida o cierre digno en la ficción (por ejemplo, el personaje muere, huye o anuncia a sus compañeros que se marcha a otro destino) y una explicación en la vida real (el despido de Isaiah Washington, el doctor Burke, a causa de sus comentarios homófobos fue viral antes de que se inventara el término viral). Sin embargo, la nueva temporada empieza con la ausencia del pediatra, y aún se desconoce que explicación darán el resto de personajes.

Se llegó a especular con varias explicaciones, sobre todo cuando una de sus más veteranas compañeras de reparto escribió un conmovedor mensaje en Twitter. En respuesta a un tuit de la edición estadounidense de Vanity Fair, el cual aseguraba que "Anatomía de Grey está a punto de afrontar una de sus mayores pérdidas", la actriz Ellen Pompeo escribía: "Nunca se han dicho palabras más ciertas".

La indignación de los fans se ha dirigido a la creadora de la serie, Shonda Rhimes, que simplemente parece ignorar la ausencia de uno de los personajes más queridos por los fans y periodistas, que destacan su evolución, ya que aseguran que empezó encarnando todo lo negativo de la masculinidad tóxica para evolucionar hasta convertirse en un empático amigo, marido, compañero y pediatra.

Sin embargo, según insinúa Pagesix, la revista sobre sociedad del 'New York Post', parece que la causa del cese de Chambers ha sido una decisión propia y que el actor habría sido visto en Privé-Swiss en Connecticut, una clínica de lujo para tratar adicciones y problemas mentales donde han sido ingresados en otras ocasiones Selena Gomez o Kit Harington. En este mismo medio, se explica que unos periodistas le abordaron en Los Ángeles semanas después de este supuesto 'avivamiento' y le preguntaron si era cierto.

El actor respondió "puede ser". E inmediatamente cambió de tema para declarar que está "muy emocionado de empezar un nuevo capítulo en su vida dedicado a su vida, a su familia, al amor y a la amistad".

Tuvo palabras de agradecimiento para la serie: "'Grey' siempre me ha apoyado mucho y estoy muy agradecido de que esto haya sido un gran camino. En cualquier sitio donde pases 15 años, es una gran parte de tu vida".

El actor, que ahora desea dedicarse a producir documentales, también ha emitido un comunicado que rezaba: "Nunca es buen momento para decir adiós a una serie y a un personaje que han definido tanto mi vida a lo largo de estos últimos 15 años. Desde hace un tiempo he querido diversificar mis papeles y las elecciones de mi carrera. Ahora que tengo casi 50 años y estoy bendecido con una mujer que me apoya y cinco magníficos hijos, es el momento".



A lo largo de más de tres lustros han sido varios los intérpretes que se han despedido (voluntariamente o no) de 'Anatomía de Grey'. Y tenemos malas noticias para Chambers: solo una de ellas ha mantenido o mejorado su estatus estelar como actriz: Sandra Oh (la doctora Yang), ganadora de un Globo de Oro por su papel en 'Killing Eve' (entre otros reconocimientos).

Para el resto del personal del Grey-Sloan dejar la serie supuso un revés en sus carreras, incluso para los que han seguido trabajando en grandes producciones. Entre ellos destaca Katherine Heigl (la doctora Stevens), quien, aunque heredó el protagonismo de 'Suits' tras la marcha de Meghan Markle y ser la estrella de varias comedias románticas, ha ocupado más titulares por su carácter complicado que por su actuación. También estaría en esta zona tibia Eric Dane (el doctor Sloan), que dejó 'Anatomía de Grey' por 'The Last Ship' (rodaje en el que padeció una severa depresión) y a quien hemos visto recientemente en 'Euphoria'. Falta por ver cómo le va a Patrick Dempsey (le neurocirujano Shepherd), uno de los últimos en marcharse. Mientras rodaba la serie compaginó una digna carrera como galán (por ejemplo en Bridget Jones' Baby’), pero la marcha de la serie parece haber estancado su carrera.

Los demás (entre los que se encuentran T.R. Knight, Sarah Drew, Chyler Leigh, Jessica Capshaw, Jerrika Hinton o Isaiah Washington) han seguido trabajando, pero en papeles más secundarios y en ficciones de menor éxito. Mención aparte merece Sara Ramirez: la que interpretara a la doctora Torres es hoy una destacada activista por los derechos LGBT en la comunidad latina de Estados Unidos.