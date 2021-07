A sus 37 años se ha convertido en la primera mujer en alzarse en solitario con la mayor distinción del Festival de cine de Cannes con su segunda película.

María Aguirre Alvarez

La edición 74 del festival de cine de Cannes ha llegado a su conclusión con una gran triunfadora: Julia Ducournau, directora francesa nacida en París hace 37 años que se ha convertido en la segunda mujer en la historia de ganar la Palma de Oro, el premio más importante que se entrega en el prestigioso certamen cinematográfico.

Antes, solamente la neozelandesa Jane Campion se alzó con este galardón. Fue en 1993 por 'El Piano', si bien lo ganó ex aequo con el director chino Chen Kaige por su película 'Adiós a mi concubina'. Ducournau, por lo tanto, es la primera mujer que lo gana en solitario en 73 ediciones de historia del festival, que en esta primera entrega pospandemia ha contado además con el primer presidente del jurado negro, Spike Lee.

Precisamente, la gala de clausura ha estado protagonizada por un fallo del director norteamericano, al que los nervios le jugaron una mala pasada. Lee anunció la ganadora de la Palma de Oro antes de que llegara el momento programado para ello, aunque esto no restó emoción al momento. Por lo menos no para Julia Ducournau, que rompió a llorar cuando escuchó que 'Titane', su última película, era digna de la Palma de Oro para el jurado del festival francés. Sharon Stone ha sido la encargada de darle el premio.

¿Quién es Julia Ducournau?

La directora parisina ha roto con todos los moldes al imponerse en Cannes con una cinta nada convencional para el tipo de cine que suele triunfar en Cannes. A sus 37 años -nació el 18 de noviembre de 1983-, se ha presentado en el bulevar de La Croissette como la más joven de los 24 directores cuyas cintas optaban a la Palma de Oro, si bien no era la primera vez que una película dirigida por ella optaba a tal premio.

En el año 2016, su primer largometraje, 'Raw' -'Crudo' en castellano- estuvo nominada a seis premios, y aunque no se llevó ninguno, la película se convirtió en un título de culto dentro del género de terror francés y ya dejó muy claras las líneas maestras de la creatividad única de Ducournau. Prueba de ello es la sinopsis de dicha peli: una adolescente vegana interpretada por Garance Marillier descrubre un apetito feroz por la carne... humana.

Violenta, divertida y explícita entre otros muchos adjetivos fueron los que utilizó la crítica entonces para esta película que dejó a todo el mundo en la industria del cine con ganas de más Julia Ducournau, que ya antes, en el año 2011, había sido ovacionada en Cannes cuando presentó su primera producción como directora, el cortometraje 'Junior'. Lo hizo recién salida de la Escuela de Cine La Fémis y con Garance Marillier también como protagonista.

Entre medias, en 2012, había rodado el telefilm 'Mange', y después de 'Raw' había dirigido dos capítulos de la serie de Apple TV, 'Servant', proyecto del maestro del terror M. Night Shymalan.

Amante de lo fantástico, y fascinada por un tipo de cine transgénero en el que la crítica sitúa su cine, incapaz de adscribirlo a uno en concreto, Julia Ducournau ha conquistado al jurado de Cannes con 'Titane', una película donde, entre otros muchos detalles, homenajea a una de sus cintas favoritas, 'Crash', la adaptación de David Cronenberg de la novela de JG Ballard que ganó el premio del Jurado precisamente en Cannes en el año 1996.

'Titane', una película que no deja indiferente

Cuenta la televisión francesa LCI en un perfil recién publicado de Julia Ducournau que en 'Titane', la directora parisina se ha inspirado también en una pesadilla recurrente que siempre tuvo intención de llevar al cine de alguna manera: "Estaba embarazada y di a luz a piernas de motor", explica la propia Ducornau en declaraciones tomadas literalmente por el mencionado medio de comunicación galo.

No es exactamente esto lo que ocurre en 'Titane', pero el mundo del motor es uno de los ingredientes principales de una película que narra la historia de Alexia -interpretada por Agathe Rousselle-, una joven que sufre un accidente de tráfico en su niñez provocado por su padre por el cual, tras ser herida de gravedad, tienen que ponerle una placa de titanio en su cabeza.

Con los años, además de desarrollar ya en su juventud una atracción sexual por el titanio -he aquí el homenaje a 'Crash' que reflejan varios críticos que han visto la peli esta semana en la Costa Azul-, se convierte en asesina en serie y en su huida afronta un cambio de identidad, haciéndose pasar por el hijo desaparecido de un bombero obsesionado con su cuerpo interpretado por Vincent Lindon.

Como te puedes imaginar después de esta breve sinopsis, Ducournau afronta cuestiones que están de plena actualidad en la sociedad contemporánea en la película ganadora de la Palma de Oro del festival de Cannes recién clausurado.

No es de extrañar que en su pase en el Gran Théatre Lumière no dejara indiferente a nadie. "Lo que realmente me gustó fue la tensión y la atención del público. Hubo un silencio muy concentrado, salpicado de carcajadas, algunos gritos aquí y allá, sentí algo que se extendía hacia la pantalla y eso me hizo muy feliz", explicaba esta la propia Jules Ducournau, de lo que sintió en dicho pase.

El futuro dirá si se unirá en Hollywood a estrellas femeninas de la dirección como Greta Gerwig, Emerald Fennell o Chloé Zhao, última ganadora del Oscar a la mejor dirección, pero no cabe duda de que la dirección femenina en la industria del cine vive un momento de auténtico esplendor y Julia Ducournau es otra muestra de ello.