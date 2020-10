Esto piensan y así son la nueva generación de mujeres creadoras y cineastas que se abren paso (y a las que no puedes perder de vista)

El Festival Curtocircuíto, que se celebra en Santiago Compostela hasta el 11 de octubre, nos descubre a un grupo de creadoras gallegas, sus trabajos y cómo piensan.

C. H. | Woman.es

¿Existe realmente una 'visión femenina' que permita distinguir el cine hecho por mujeres del cine hecho por hombres? El Festival Curtocircuíto, que se celebra hasta el 11 de octubre en Santiago de Compostela, sí ha encontrado notas comunes, al menos entre un grupo nutrido de jóvenes creadoras gallegas que, desde 2016, han pasado por su certamen. Tanto que hasta podría hablarse de una generación que comparte "el gusto por el cine en primer persona, el compromiso consigo mismas y con su entorno, y el empleo de narrativas e historias no convencionales que es producido desde la independencia".

Hay más: la temática de sus filmes. "Esta nueva generación muestra una clara vocación por indagar en temas como la identidad y la intimidad, los conflictos de género, la sexualidad y el lugar de la mujer en una sociedad que tiene que asumir, de una vez, un cambio de paradigma en esos ámbitos", especifica la organización de la cita, que las ha englobado bajo el epígrafe 'XX:novas_creadoras' (en el vídeo, a continuación, uno de los trabajos de la participante Lucía Estévez).

Entre sus rostros, figuran, por ejemplo, la fotógrafa y cineasta Arancha Brandón (autora de 'Cando mamá pechou as caixas' o 'Cuando mamá cerró las cajas'), para quien las bodas y las fotos de moda son, por ahora, su principal fuente de ingresos, confiesa mientras acerca su objetivo a una protagonista abrumada por facturas -tan real, sin florituras- y la música nos distrae de la tragedia; o Marta Valverde, a quien le gustaría "tener mil vidas para hacerlo todo" y que firma 'El tiempo suspendido' (allí la corriente de un río -y el canto de los pájaros-, así como la nuca y la espalda desnudas de sus protagonistas, capturados con super 8, crean un efecto hipnótico). Pero hay muchas más.

Para conocerlas, les hemos pedido a cada una que formulen la pregunta que quieran a una de sus compañeras de festival, y que su vez respondan a la de otra de ellas. Un juego de preguntas cruzadas que nos ha acercado al trabajo y a la visión de este grupo de creadoras jóvenes con mucho que decir. Y que no temen al vértigo ni se van de foco cuando pegan su cámara a una piel o a la realidad, en ocasiones, con soluciones oníricas. Conócelas por sus preguntas, sus respuestas y su trabajo (y grábate su nombre):

1) ARANCHA BRANDÓN, autora de 'Cando mamá pechou as caixas' ('Cuando mamá cerró las cajas'), una producción sobre el desafío de "superar el polvo y la crisis cuando Delia debe cambiar de vida y seguir adelante con más de 50 años". (Mira a continuación el tráiler)

La pregunta a Arancha se la hace Marta Valverde: ¿Es el audiovisual tu principal fuente de ingresos? Si no lo es, ¿cómo te gestionas para poder pagar las facturas y tener tiempo y dinero para poder crear?

"Las bodas y la moda son mi principal fuente de ingresos. Sin ellas no podría ni haber estudiado primero, ni mantenerme después. Encontrar la fórmula en este sector es un puzzle. En mi caso con gremios que se complementan y me aportan visiones de gente completamente diferente a mi entorno. Es cuestión de remangarse y ponerse a pensar en lugares donde te decían que todo era caspa y no había nada que hacer. Yo lo veo como un trayecto en el que ir identificando lo que te aporta sin que dañe tu sensibilidad"

2. ARIADNA CORDAL GARCÍA es la autora de 'They ponder', un documental experimental que explora la ambigüedad de la mente y de las emociones a través de la yuxtaposición de retratos humanos e imágenes abstractas.

Le pregunta Arancha Brandón: ¿Qué es lo que más disfrutas del proceso, una curiosidad, desde tomarte un café a escuchar música 'random' durante el proceso de 'postpro''?

¡Me encanta el proceso de postproducción! De hecho, creo que me gusta más escribir en montaje que el propio guion. Las posibilidades que se abren una vez que tienes las imágenes y audios son infinitas, por lo que es cuestión de jugar con ellas y volver a darles sentido. Mi enfoque sobre la edición de un proyecto suele ser bastante apresurado al principio, por la emoción de querer descubrir a dónde me va a llevar la pieza. Entonces, me parece necesario hacerme un té, escuchar música que me inspire y me haga imaginar emociones que pueda reflejar en mi trabajo audiovisual, y hacer y rehacer el montaje hasta conseguir un resultado pulido. Después vendría ajustar la gradación de color y audio, que es un poco como pintar, y aunque me gusta, tengo una relación amor-odio con ello por su excesiva tecnicidad. Menos mal que eso se deja para el final.

3. SOL MUSSA es autora de 'Stockroom', un cortometraje de género documental que mezcla imágenes de un almacén de trabajo con exteriores de Londres. Se retratan las dificultades de la ciudad a través de los trabajadores del almacén, los propios pensamientos de alguien que está viviendo el cambio al nuevo lugar o del Brexit. Las imágenes están tratadas de forma experimental.



Pregunta de Ariadna Cordal García a Sol Mussa: ¿Dónde encuentras inspiración para crear? ¿Qué situaciones debilitan tu voluntad de crear y qué haces en esos casos?

"Para comenzar diría que mis compañeras son mis principales referentes, las personas de las que más aprendo. Además pienso que siempre se genera un vínculo muy especial entre colegas de trabajo. Hay un entendimiento único después de vivir jornadas enteras de estrés y agotamiento, una necesidad de unión entre nosotras para que sea más llevadero. Los espacios son algo en lo que también me suelo fijar: las paredes sin ventanas, los objetos, los bodegones que se generan, los olores, la humedad, el frío, la falta de luz del sol... Además conceptos como "lo oculto" y "lo otro" me interesan desde que estudio Bellas Artes y suelo plasmarlo en mi obra".

4. IRIA SILVOSA, autora de 'Fulgor', un "retrato del río que observa la ciudad que lo atraviesa".

Le pregunta Sol Mussa: ¿Qué cosas te incomodan de tu día a día y cómo crees que se reflejan a la hora de expresarte?

"Un tema con el que lidio desde que el mundo es mundo es la identidad de género y la obsesión de la sociedad con el binarismo. Aunque en mis trabajos hasta ahora públicos no es un tema explícito, sí que es un aspecto inherente a mi persona, que en resumen también es mi obra. Este es un camino por el que seguramente avanzaré en próximos proyectos, ya que los estereotipos de género, la categorización del espectro de la personalidad humana y todo encasillamiento es algo que ejerce una presión enorme que para una (gran) parte de la sociedad supone un fuerte peso en su día a día".

5. LARA Y NOA CASTRO, autoraS de 'A vella e o deserto' que gira alrededor de una mujer simbólica. Esta figura es ella misma y cualquier otra. Nuestra anciana vive en el desierto del sueño, donde nada se posee y todo aparece, fruto del trabajo continuo, noche tras noche.

Le pregunta Iria Silvosa: ¿Qué acontecimiento imposible os hubiera gustado grabar? Por ejemplo, la llegada de los seres humanos a la luna, un plano subjetivo de tu propio nacimiento...

Lara: "Me gustaría grabar un sueño o una pesadilla, solo una vez, para verlo y olvidarlo, por pura curiosidad. El sueño debería permanecer fuera de la razón".

Noa: "A mí me hubiese gustado volver atrás en el tiempo y filmar el momento imposible en el que en 1.518 una mujer llamada Frau Troffea comenzó a bailar en la calle en Estrasburgo, dando inicio a una extraña "epidemia de baile" a la que se unieron decenas de personas. Me interesaría filmar este baile desesperado o liberado para ver cómo ocurrió, y porque me parece una imagen triste, poderosa y poética y un episodio bastante friki que me intriga mucho.

6. ALDARA PAGÁN, autora del poético 'Alí sentíame eterna'. "Allí, con el cuerpo desnudo, entre toda aquella vida colorida y natural, sentía la inmensidad. Allí me sentía eterna", explica la obra.



Le preguntan Lara y Noa Castro: ¿Cómo te relacionas con tus películas y cómo se relacionan estas con tus creadoras de referencia?

"Mis películas para mí son un medio de expresión absoluta a través del cual puedo liberarme y contar y mostrar lo que no haría de otra manera. Crear a través de las imágenes, del texto, del sonido, de la voz se convierte para mí en un proceso casi terapéutico de liberación de emociones. Entran en este contexto, además, muchos artistas que tengo como referentes y que creo que mi trabajo, de alguna manera, acaba dialogando con el suyo. Maya Deren, Ana Mendieta, Chantal Akerman, Barbara Hammer, Derek Jarman, Jonas Mekas, Laida Lertxundi, Nazli Dinçel. Y un largo etcétera".

7. JUDITH ADATABERNA, autora de 'El espectrorium', un viaje "en dos fases a través del reino de los sentidos". Mira el tráiler:



Pregunta de Aldara Pagán a Judith Adataberna: ¿Qué opinas sobre la discriminación positiva?

"Tengo opiniones bastante fuertes sobre esto. La verdad es que siempre he estado a favor de que la selección de los trabajos fueran conducidas por la calidad y no por el género de sus creadores. Sin esto estaríamos perdidos. Como creadora siempre he tratado de mantener mi línea de trabajo, los temas y los estilos lo más asépticos posibles. No me interesa hablar de la mirada de la mujer en particular, en un sentido lánguido, me interesa la mirada de este posthumano en un paradigma más 'queer' y globalizado. Siento que deberíamos hablar más sobre ecología y menos sobre género, y aún así siento, que eso implicaría involucrar el feminismo en las relaciones que tenemos con la naturaleza. No me gustaría que se estuviera hablando de una generación de creadoras si realmente no estamos haciendo un esfuerzo por forjar ideas vanguardistas y lúcidas sobre el panorama, creo que tiene que haber ese compromiso de esfuerzo. Ahora bien, a lo largo de este tiempo he visto cantidad de sesgos sexistas, injusticias, abusos e invisibilizaciones que me hacen pensar que esa "discriminización positiva" está para algo. Para cubrir los prejuicios y la desvalorización con la que a veces nos observan algunos agentes. Para sentirnos menos "solas" trabajando y poder conducir grupos más grandes de trabajo. Para recibir apoyo económico institucional para nuestros proyectos y no de nuestros dobles trabajos, para que cuando se escriba sobre arte salgamos las primeras como representantes y no como tímidas aficionadas. Si la discriminación positiva sirve para ofrecer oportunidades y abrir ojos, bienvenida sea desde el buen criterio".

7. MARTA VALVERDE es la autora de 'El tiempo suspendido'. Una remanso de recuerdos del que ya te hemos hablado al principio. (Mira el tráiler a continuación).

Pregunta de Judith Adataberna a Marta Valverde: ¿Qué cosa u objetivo sabes que tendrías que realizar para morirte tranquila?

"Soy una persona a la que le gustaría poder tener mil vidas para hacerlo todo, que no sabe estarse quieta y que le encanta dejarse llevar y verse sorprendida a lo largo del camino. Fijarse objetivos a largo plazo no es algo que vaya mucho con mi estilo de vida, me generaría mucha frustración, así que supongo que no hay nada en concreto más que sentir que agoté todas las posibilidades".

El festival internacional de cine Curtocuircuíto, que este año celebra su 17 edición, cuenta además con las proyecciones de artistas como Lucía Estévez y Anxos Fazáns. Las proyecciones de estas y todas las mencionadas podrán verse en el certamen el próximo 10 de octubre, a partir de las 17.00 horas.