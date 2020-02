El Joker en lucha por la Tierra

Joaquín Phoenix presenta ‘Guardianes de la tierra’, un cortometraje que anima a la población a actuar contra el cambio climático.

Paka Díaz | Woman.es

Apenas a unos días de los Oscar, el actor con más posibilidades de llevarse la estatuilla se está multiplicando como si tuviera super poderes para dejar claro que lo que más le importa es la protección de nuestro planeta y la de los seres que la pueblan. Sin duda Joaquin Phoenix es uno de los actores más fascinantes de Hollywood por sus extraordinarias interpretaciones, pero también por la autenticidad que transmite. Esta semana en Londres se unió a activistas de Igualdad Animal para desplegar una pancarta gigante en Tower Brigde en Londres que denuncia el impacto de la ganadería industrial en el clima. "Creo que todos tenemos la responsabilidad personal de actuar ahora”, dijo y añadió que “una forma de mitigar el cambio climático es cambiar nuestra comida y adoptar una dieta vegetal. A veces tengo la sensación de que no es suficiente hablar de ello. Sólo puedo animar a la gente a aprender más de la dieta basada en vegetales y dar una paso personal para hacer algo en contra de la crisis climática”.

Y ayer presentó ‘Guardianes de la Vida’, un cortometraje que insta a actuar sobre la emergencia climática y ecológica. El cortometraje de dos minutos, ambientado en una sala de emergencias, lanza una campaña para alertar de la emergencia climática y ecológica. El filme pone el foco en la difícil situación de la Amazonía y sus comunidades indígenas como resultado de devastadores incendios forestales, sequías, inundaciones y tormentas. Una situación extrapolable a Australia, Siberia, el Congo, Angola, California… Todos lugares asolados por incendios incontrolables. Joaquin Phoenix protagoniza esta película junto a un plantel de actores y músicos muy conocidos: Rosario Dawson, Matthew Modine Oona Chaplin, Adria Arjona, Albert Hammond Jr y la actriz y activista indígena Q’orianka Kilcher. ‘Guardianes de la Vida’ es la primera de una serie de 12 películas que buscan concienciar sobre la emergencia climática con la ayuda de estrellas de Hollywood. El corto está dirigido por Shaun Monson, también activista y amigo del actor. Él también firmó el documental ‘Earthlings’ en 2005, una película ecologista que advertía ya del cambio climático y que fue narrada por Joaquin Phoenix, con la banda sonora firmada por Moby y del que hicieron una secuela en 2015, titulada ‘Unity’.

- Los vestidos más bonitos de la historia de los Premios Oscar.

- Todos los nominados a los Premios Oscar 2020.

Phoenix indica que este corto es “una llamada a la acción”. Explica que lo hizo “para crear conciencia sobre el efecto de la industria cárnica y láctea en el cambio climático. El hecho es que estamos talando y quemando selvas tropicales y viendo los efectos negativos de esas acciones en todo el mundo. La gente no se da cuenta de que todavía hay tiempo, pero solo si actuamos ahora y hacemos cambios radicales en nuestro consumo. No podemos esperar a que los gobiernos nos resuelvan estos problemas. No podemos esperar hasta las elecciones para intentar hacer estos cambios. Tenemos la responsabilidad personal de hacer cambios en nuestras propias vidas y actuar ahora “. Junto a Phoenix, la protagonista femenina de la película es Q'orianka Kilcher que aseguró en la presentación que “como actriz indígena, siento una gran responsabilidad de usar mi voz para ayudar a amplificar las que rara vez se escuchan, incluidos todos los defensores indígenas de todo el mundo que son los protectores de nuestra Madre Tierra, la selva amazónica y toda la biodiversidad y los animales “. Y Leila Salazar-López, añadió que “una mujer indígena que salva el Amazonas no es una metáfora: es una realidad cotidiana ya que la selva tropical es arrasada y las tierras indígenas son invadidas con fines de lucro. La selva amazónica es el corazón de nuestro mundo, y los guardianes de los bosques indígenas son fundamentales para su bienestar y para nuestro futuro colectivo ".

‘Guardianes de la Vida’ es una llamada de alerta sobre la deforestación, la pérdida de biodiversidad y los incendios forestales en todo el mundo. La idea es usar la popularidad de diversas estrellas de Hollywood para concienciar la necesidad de abordar la emergencia climática y ecológica, la crisis más grave que la humanidad haya enfrentado. La idea es dar información veraz sobre el clima y la emergencia ecológica, involucrar y conectar a individuos y organizaciones de todas las industrias, culturas y divisiones políticas y trabaje para obtener respuestas tangibles a la emergencia climática y ecológica. Y, a la vez, trabajar con líderes, científicos, empresarios y activistas para diseñar un futuro en el que todos el mundo pueda prosperar. La película está producida con las organizaciones Extinction Rebellion y Amazon Watch.

El compromiso de Joaquin Phoenix con la defensa del planeta, la ecología y los derechos de los animales no es reciente. Vegano desde niño, el intérprete ha colaborado con numerosas campañas de concienciación. Con PETA colocó en Times Square un cartel con el lema 'We are all animals’ (Todos somos animales), defiende no usar la lana como tejido textil y lleva prendas y accesorios veganos, y utiliza las entrevistas y los discursos de los premios que recibe para hablar de veganismo y de cambio climático. El actor anima a ser conscientes y actuar. En Los Globos de Oro recordó el vínculo entre la ganadería intensiva y el cambio climático, ya que utiliza el 70% del agua dulce y contamina la mayor parte del agua de nuestro planeta. Además, el actores productor de la película The Animal People, sobre activismo y derechos animales. Todos estamos esperando su discurso la noche de los Oscar, cuando previsiblemente se lleve la estatuilla a mejor actor. Sin duda no olvidará mencionar lo que más le importa y hacer de altavoz de quienes más lo necesitan.