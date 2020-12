Jana Pérez, la española protagonista 'The One' (Netflix): "Estoy preparada para esto y mucho más"

Acaba de fichar por Netflix y está a punto de estrenar un thriller psicológico en el que existe la posibilidad de encontrar el amor gracias al ADN.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Jana Pérez (Barcelona, 1986) está dispuesta a comerse Netflix, del mismo modo que siendo apenas una adolescente que soñaba con vivir en Londres hizo las maletas y se marchó a trabajar como modelo. Allí se dio cuenta de que la interpretación era su verdadera vocación y que dominar el inglés le abriría muchas puertas. Eso sí, Jana hizo el camino a la inversa. Mientras otras actrices como Ester Expósito o Úrsula Corberó se hicieron un nombre en España y luego buscaron suerte en el extranjero, Jana dio sus primeros pasos fuera de nuestro país. Protagonizó un anuncio de helados junto a Bradley Cooper y después le llegó su oportunidad en 'Fariña' y su papel de Camila, con el que se coló en la casa de los españoles.

Ahora empieza la cuenta atrás para el estreno de 'The One', la serie de ciencia ficción de diez capítulos basada en la novela homónima de John Marrs, que Netflix sacará del horno en 2021.

He leído que se te conocía como la nueva Inés Sastre al principio de su carrera como modelo, pero ha sido gracias a la interpretación y a papeles como el de Camila en Fariña por lo que te conocemos en España. ¿Cómo diste el salto al mundo de la interpretación?

Lo de Inés Sastre me hace mucha gracia. Me lo decían de pequeña cuando iba con mi madre a las agencias. Para mí es un halago. Desde pequeña tenía claro que quería ser actriz, era muy teatrera y me pasaba el día cantando y bailando pero no empecé a formarme hasta que no fui a Londres, ciudad de oportunidades. De pronto, me apetecía dar el paso. Me llegó una oportunidad en Nueva York como modelo, con 24 años, y pensé: “me encantaría”. Era algo muy tentador pero Londres me enamoró como ciudad y entré en una escuela de interpretación y El centro del actor ha sido y es mi casa y mi escuela. A día de hoy sigo con ellos.

Y no te ha ido nada mal, que acabas de fichar por Netflix para 'The One', su nueva serie

No me puedo quejar. Estoy muy contenta con cómo se ha ido presentando todo. AL final, una cosa me ha llevado a la otra. He seguido mi intuición, hacer lo que me apetecía en cada momento.

Por cierto, ¿por qué Londres y no Los Angeles?

Siempre he soñado con Londres. Tengo relación especial con la ciudad, también tengo familia. Además el inglés me ha fascinado.

¿Y con qué te quedas, con la moda o con la interpretación?

Realmente son dos oficios, para mí, que van de la mano. Siempre que he estado delante en una cámara he actuado, transmitiendo toda mi energía y lo que tenía una película en mi cabeza. Sin duda, me quedo con la interpretación, que más divertido. Para mí es como volver a ser niña. Es como un despertar de un bonito sueño. Al final, interpretar es viajar.ç

Tras el éxito de 'Fariña', llega 'The One', un thriller psicológico en el que existe la posibilidad de encontrar el amor gracias al ADN. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje?

Esto es una maravilla… encontrar el amor gracias al ADN facilitaría mucho las cosas, sobre todo en pandemia [bromea]. En 'The One' interpreto a una mujer muy enamoradiza, libre, que arriesga y le gusta jugar y disfrutar del momento. Tiene una parte muy oscura en su vida que iréis descubriendo poco a poco. Y así fue que lo fui haciéndolo yo porque a mí me pasaban los guiones según fuimos rodando. Sabía que ese personaje tenía un mundo oscuro y un misterio y nadie me lo había dicho. Hasta que no llegué al final no supe realmente qué era lo que le ocurría. Espero que la gente empatice con el personaje porque parece demasiado libre, no es sincera…

Por cierto, ¿cómo conseguiste este papel? ¿Fue complicado?

Recibí el proyecto en agosto de 2019 y estaba haciendo la maleta para irme a París. Leí la primera separata y me encantó. Me volví loca en mitad de mis vacaciones. Me estudié el papel durante el trayecto y en mi cabeza solo estaba llegar al destino para grabar la prueba y enviarla a tiempo. A los pocos días me dijeron que les habían encantado. Después fui a Londres a hacer una prueba presencial con la directora de la serie, la directora de casting y mi compañera de escena y salí con muy buena sensación. Finalmente, a las dos nos dieron el papel.

¿Cambiar el acento te costó? Tu inglés es más británico que americano, que era lo que te pedían, ¿no?

El acento es un mundo, aunque he trabajado mucho en ello. Después del 'Fariña' [interpretaba a la segunda mujer de Sito Miñanco, de origen chileno], me han salido muchas pruebas de personajes latinos y si era un personaje en inglés, tenía que ser americano, no inglés. Ha supuesto muchísimo más trabajo todavía, es como reaprender prácticamente otro idioma.

Y lo curioso de todo es que te ha llegado el papel más importante fuera de nuestras fronteras. ¿Los españoles somos más exigentes con los propios españoles que con el resto?

No lo sé. Yo empecé como actriz en Londres y una vez que volví a España le gente del sector y los agentes me decían que había empezado del revés. Se piensa que una actriz para triunfar tiene que hacerlo primero en su país y yo no estaba del todo del acuerdo. A mí me fueron bien las cosas y tuve la suerte de volver y que me saliera 'Fariña' y ser reconocida como actriz, pero a mí me encanta trabajar fuera. A la españolas que se van fuera las tratan bien. Tenemos buena reputación y eso se nota. Para mí ha sido un privilegio, además en España tenemos muy buenos actores.

Netflix es una gran plataforma y otros actores españoles como Miguel Ángel Silvestre, Ester Expósito, Úrsula Corberó… han sabido aprovechar el tirón. ¿Estás preparada para lo que pueda pasar?

Claro que sí, cómo que no. Estoy preparada para esto y mucho más. Me encanta y me pone a la vez muy nerviosa que me digas eso. Admiro mucho a Miguel Ángel, que es un gran amigo y se lo ha trabajado, como el resto de compañeros por la buena reputación que tenemos los españoles. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Es mundo de la interpretación no tiene fin, es muy gratificante y sé que tengo que seguir preparándome y formándome.

¿Y estás preparada para las alfombras rojas que están por venir?

Cuando voy a un evento, me pongo nerviosa porque no sabes lo que puede ocurrir. Es un poco superficial pero intento ser yo misma. No intento aparentar ser otra persona. Me dejo aconsejar por mi representante, pido consejo a un estilista… para sentirme bien, verme guapa. Y suelo escoger un zapato bien cómodo, que si no te tiras la noche sentada.

¿Cómo haces para escoger un look?

Mateo Carrasco, mi estilista, me presenta siempre las colecciones. Creo que tiene muy buena opinión y conoce bien la moda. Confío en él plenamente. Me suele traer varias opciones y elegimos lo que más cómoda me hace sentir, pero yo prefiero que sea otra persona y no yo quien elija.

Aunque este tipo de eventos los sientas como un mero trámite, ¿te gusta seguir las tendencias?

Me gusta seguir las tendencias, pero prefiero elegir lo que me es más agradable, si hace frío, que abrigue… Cuando era más jovencita me daba un poco más igual, pero a día de hoy, prefiero estar cómoda. Y las modas van cambiando. Hay cosas que no me he puesto en los últimos años y de pronto vuelven a salir.

Además tienes una firma de kimonos, o sea, que además diseñas, ¿no?

Sí, he creado una firma se llama Kimona by JP, que creé hace unos meses y estamos vendiendo muy bien. Son prácticamente todo kimonos, tanto de verano como de invierno. De alguna manera este año hay que reinventarse. He tenido tiempo para pensar y para mí, para sentirme realizada... Quería hacer algo que no tuviera que ver con la interpretación mientras que llegaba el próximo papel.

¿Tienes algo más entre manos?

Tengo un proyecto para el año que viene, pero prefiero no contar nada todavía hasta que no salga adelante.

Hay otras actrices que tienen mucho tirón en redes sociales, como Blanca Suárez o Ester Expósito, ¿sigues a influencers?

Hay muchas actrices e influencers que me gustan. Blanca Suárez por ejemplo me parece que lo hace muy bien en Instagram, aunque el tema influencers es otro mundo. Yo estoy encantada si las marcas quieren contar conmigo, aunque no es lo mío. Me gusta mucho los reels y sigo a Dulceida, me parece muy real. No me gusta esa influencer que tapa, que usa tanto filtro...