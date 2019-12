Este año se nos ha ido Purita Campos, pero quedan muchas mujeres dedicadas a la ilustración y al cómic que descubrir y disfrutar. Hoy es un buen día para empezar a hacerlo y esta Navidad un buen momento para incluirlas en tu lista de regalos.

Isabel Serrano | Woman.es

Ana Galvañ

La ñ forma parte de su nombre, no es una licencia estética. El resto de su obra, sí lo es. Esta ilustradora y autora de cómic murciana define su estilo, el mismo que ha seducido a cabeceras como The New Yorker, entre lo churrigueresco y el género chico. No, en serio, “mi estilo es sintético y cercano a la ilustración y el diseño gráfico. Además, uso el color como un elemento más de expresión y comunicación”, explica.

Aunque ella misma recomienda la obra de Emil Ferris si eres una no iniciada y te quieres bautizar en el mundo del cómic, nuestra recomendación es que además de la obra de Ferris incluyas en tu lista para los Reyes el cómic de Ana Galvañ ´Pulse enter para continuar’ (Apa Apa Comics), una compilación de cinco historias entre la ficción y el género fantástico en la que además podrás disfrutar de su creación favorita (hasta el momento): búscala en un campamento interestelar.

Ana Hard

Esa camiseta de Springfield que te ha enamorado, llevaba una ilustración de Ana Hard. Una diseñadora que define su estilo como “minimalismo edulcorado”, pero que nosotras preferimos llamar “so cool”. La influencia de Andy Warhol, Audrey Flack, Ralph Goings y el cine sustentan una estética fresca y pop, con mensajes contundentes y un toque de girl power. La última incursión de Ana Hard en la moda no es ni mucho menos la única. Antes ya se había dejado seducir por otras firmas de Inditex, H&M… no hay duda de que su obra es tan bonita como ponible. “Creo que la simbiosis entre la ilustración y la moda es maravillosa y puede hacer que una prenda tenga un valor incalculable para alguien”, asegura. Por favor, sólo le pedimos a los Reyes Magos que esa simbiosis no pare y siga llenando nuestras camisetas de obras de arte.

Carla Berrocal

Le gusta ser indefinible, y la verdad es que lo consigue. Fue una de las promotoras del Colectivo autoras de Cómic y aunque reconoce que se están dando pequeños pasos para que las mujeres sean reconocidas en esta profesión, aún queda mucho por hacer. “Lo que no puede continuar sucediendo es que autoras como Pura Campos apenas hayan tenido reconocimiento en vida a su trabajo. Y habría que preguntarse dónde están las mujeres de su generación. No quiero que caigan en el olvido, no se lo merecen. Por otra parte, no quiero reconocimiento exclusivo y de forma colectiva a las mujeres del cómic ni eventos “sobre ser mujer y cómic”, quiero equidad y la misma relevancia. Que en las charlas de un salón haya mujeres en todas sus mesas redondas, no que se nos trate como a un todo”, asegura.

Si quieres conocer la obra de una autora comprometida, con una propuesta estética que lo mismo bebe de la vanguardia que de Tamara de Lempicka, no te pierdas su última obra ‘La Geometría de los Silencios’ (Editorial CEPE). Ella firma el diseño y la maquetación de estos relatos escritos por Marc Buleon que narran la vida de un grupo de personas adultas con autismo (con historia de amor incluida). Precioso.

Laura Agustí

Elegante, precioso y preciosista el estilo de esta ilustradora que cambió los pinceles por los trazos del rotring y el lápiz remite un poco a esas ilustraciones enciclopédicas antiguas con trazos precisos y ricas en detalle.

Si ves su obra, te enamoras como nos sucedió a nosotras al ver la portada que diseñó para su libro ‘Gatos en la cabeza’ (Ed. Lundwerg) o las ilustraciones que ha hecho para el poemario de Sara Búho ‘La inercia del silencio’. Admiradora de Paula Bonet y María Hesse, “la botánica y la zoología siempre son el objeto de mi inspiración, mi estilo está marcado por la ausencia de color y utilizo las líneas negras variando los grosores del trazo, nos explica. Y aunque resulta muy complicado elegir un solo dibujo, probablemente el que más me representa es el que hice para la portada de ese libro, donde se ve media cara de mujer con gafas, flequillo y moño y un gato precioso en la cabeza que mira al frente”. Laura Agustí expone en varias galerías y tiendas pero sin quieres hacerte con un original suyo, puedes hacerlo online en su propia tienda.

