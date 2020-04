Ikea revela su lista de artículos más comprados durante la cuarentena (y nos muestra todo lo que hemos cambiado)

Somos más ordenadas y prácticas.

Desde que empezó la cuarentena, ¿cuántos cajones y armarios te has puesto a organizar después de haber pospuesto esa tarea durante meses, incluso, años? ¿Tal vez te has planteado redecorar el salón para adaptarlo a tus nuevas necesidades o crear un nuevo espacio para el teletrabajo? Es algo habitual: el confinamiento no solo ha modificado nuestra lista de la compra en el súper (que se ha llenado de harina y levadura) o nuestras adquisiciones tecnólogicas: también ha hecho que nuestro hogar cambie de rol en nuestras vidas, ya que en él pasamos la mayoría del tiempo, lo que se traduce en una mayor necesidad de orden y de optimización de espacios, señala Ikea, que acaba de lanzar su top de productos más demandados durante el encierro.

Sí, es un hecho: por gusto o por necesidad, ahora somos más ordenadas (algo que mejora "la convivencia", destaca la compañía sueca) así como más prácticas, dos rasgos que confirma su listado, el cual incluye numerosas soluciones multifuncionales (aquellos artículos que pueden ofrecer funciones distintas dependiendo del momento) y armarios, estanterías y otras fórmulas de almacenamiento para que no quede nada fuera de su sitio.

La firma da más detalles: "Los clientes han optado por compras inteligentes. Se trata de productos funcionales, con una excelente relación calidad-precio y que pueden encajar bien en espacios de diferentes estilos. Una inversión segura en tiempos de incertidumbre", resume la interiorista de la casa María Lizarraga, que destaca compras como la del diván modelo Hemnes, número uno de estos días, que ofrece cuatro funciones diferentes: es cama individual, cama doble, sofa y almacenaje.

Otro aspecto que ha marcado las compras es el teletrabajo, al que muchas se han tenido que adaptar de la noche a la mañana y que ha hecho que nos interesemos por escritorios o sillas ergonómicas para evitar los dolores de espalda. Y la necesidad de aire libre, que ha puesto en relevancia terrazas, ventas y balcones, por muy pequeños que sean, y soluciones para ellos.

El confort y el deseo de sentirnos bien en casa también ha pesado para que hayan aumentado las ventas de velas capaces de crear atmósferas especiales.

Mira el top ventas de Ikea, que ha preparado dos listados: el de top muebles, y el de accesorios.

Los 10 muebles más vendidos de Ikea durante el confinamiento:

Los 10 accesorios más vendidos de Ikea durante el confinamiento.