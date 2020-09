Carmen Arrufat (nominada al Goya Revelación 2020) protagoniza, junto a Daniel Grao, la nueva apuesta de TVE y Ganga sobre un instituto lleno de adolescentes problemáticos. No, no es la nueva 'Física o química'... es mejor.

Ester Aguado|Woman.es

A sus 17 años, tiene una cabeza tan bien amueblada que muchos querrían para sí. Esta simpática joven castellonense -que asombró a crítica y público con su papel de Lis en "La inocencia"- encara la vida como una veterana: con sabiduría y templanza, pero con ganas. Carmen es una de las protagonistas de la nueva serie de ficción que cada lunes (22.30, TVE) podrás seguir en abierto. Después de ver el primer episodio... ¡queremos más!

Cuando rodaste "La inocencia", que era tu primer trabajo, te movería la ilusión y el miedo a partes iguales, ¿cómo has encarado este segundo proyecto de tu carrera, ha sido una Carmen distinta?

Con la misma esperanza y cierta incertidumbre, porque acabé la promoción de "La inocencia" en septiembre y un mes después ya me estaba mudando a Madrid porque me habían cogido para la serie. Fue todo muy rápido y, la verdad, algo inesperado, aunque de las pruebas salí con buenas vibraciones. Cuando me dijeron que sí y que encima iba a interpretar a Lena, mi personaje favorito de 'HIT', me hizo una ilusión tremenda. Fue: "¡Guau, qué fuerte!".

Lucía Alemany, la directora de 'La inocencia' decía que transformaste mucho el personaje de su película, que lo hiciste tuyo, ¿te ha pasado lo mismo con Lena? ¿Había mano abierta con Joaquín Oristrell?

Podría haberlo hecho sin problema, pero entre Lis y Lena hay mucha diferencia: con Lis tenía muchas cosas en común, no se sabe hasta dónde llego yo o es el personaje y con Lena no tantas. Me parezco bien poco al personaje de Lena, por suerte (risas). A pesar de que tenía margen para cambiar cosas y podría haberlo hecho, me he movido yo más hacia lo que es Lena, que Lena hacia mí.

¿Y cómo has preparado a Lena, esa adolescente tan astuta y retorcida?

Bueno, he tenido mucha ayuda por parte del director, Joaquín Oristrell, que desde el minuto uno me explicó muy bien qué es lo que la mueve. Ella está muy dolida por una cosa que se descubre al final en la temporada y todas las actitudes que tiene y lo que hace, cómo manipula, tienen un motivo. Sólo me hizo falta un poco de empatía, no fue tan costoso como parece.

Ella es diferente a ti... ¿pero tenéis algo en común?

Algo habrá... Ella es muy inteligente y, con su cara bonita, convence a todo el mundo... lo malo que es lo utiliza para hacer el mal. Decir que soy manipuladora es una palabra muy fuerte, pero se me da bien poner cara bonita para conseguir cosas (risas). Soy la hermana mayor de tres chicas y, en mi casa, yo nunca he tenido la culpa (risas). También soy una persona muy racional, pienso mucho las cosas, como ella. Pero estoy rebuscando mucho, prácticamente no nos parecemos en nada (risas).

¿Te gustaría que hubiera una segunda temporada?

Sí, la serie tiene un final abierto y, además, sin hacer ningún tipo de 'spoiler', creo que a Lena le queda mucho por avanzar, por evolucionar. Es un personaje que puede dar mucha bola y me encantaría que me dejaran dársela, claro que sí.

Ahora que estamos acostumbrados a consumir toda una temporada de una serie en un fin de semana, ¿el hecho de que TVE emita un capítulo cada lunes no te echa un poco para atrás?

Para nada... es más, me emociona volver a ver una serie así. Y se va a convertir en el acontecimiento semanal, en una cita obligada con toda mi familia. Podría dar miedo que la gente se cansara de esperar, pero estoy segura de que, después de ver el primer capítulo, vendrán a por más. Además, tras cada emisión habrá un debate con expertos e invitados sobre el mundo de la educación que seguro que será interesantísimo, porque tratarán los problemas de los jóvenes en los colegios y en casa.

¿Con qué capítulo te quedarías de los 10 que tiene la primera temporada de 'HIT?

¡Qué complicado! Con los del final, el 8, 9 o 10.

¿Crees que los problemas de los jóvenes que plantea la serie son reales o extremos?

Los problemas que plantea 'HIT' existen. A ver, al final es una ficción y a veces hay que subirlos de tono para mostrarlos, pero esa realidad existe. Yo he tenido la suerte de no haber vivido en clase cosas así, pero tengo amigos que sí. O muchos de los problemas de los personajes los he vivido o los he visto. En mi instituto no se han quemado tres coches, pero la situación que lo provoca sí existe: en los centros escolares hay mucha tensión, muy poco respeto entre alumnos y profesores.

¿Sigues yendo a clase?

Sí, soy de Castellón y, al mudarme a Madrid para la serie, tuve que dejar segundo de Bachillerato porque era muy complicado seguirlo. Con el tema de la pandemia, mi colegio de siempre, al que fui desde pequeña, pudo dar las clases online y llegué a un pacto con la directora para que me dejara matricularme en segundo. Y estoy súper ilusionada, ya llevo una semana y súper contenta.

¿Qué fue lo mejor del rodaje, el aprendizaje, la conexión de todos los actores jóvenes?

Ha sido un rodaje muy intenso en el que he aprendido muchas cosas, porque Lena es un personaje complicado, pero también se ha vuelto patas arriba mi vida: con 17 años me he tenido que ir a vivir yo sola a Madrid, cargándome con muchas más responsabilidades, con poco tiempo libre... ha sido un aprendizaje en todos los aspectos. He crecido mucho: como actriz, puede ser... como persona lo tengo muy claro.

¿Has tenido alguna conexión especial con los otros actores?

Sí, claro, al final somos todos como una familia. Tuvimos que parar el rodaje con el confinamiento, hacíamos videollamadas, volvimos a juntarnos... situaciones tan intensas y gente de la misma edad... al final acabábamos juntos en alguna casa y hemos vivido muchas cosas (risas). Todos son geniales, aunque yo me llevo genial con Oriol Cervera (Gus en la serie) y con Ignacio Hidalgo (Andrés en la serie).

¿En tu familia sois de hablar los problemas?

A ver, yo sé que con mis padres podría hablar de cualquier cosa... no son nada complicados. Pero sí que es verdad que soy muy introvertida, como mis hermanas. Me cuesta mucho hablar, sólo cuando llego al límite, que sé que es un problema grave que no lo puedo solucionar yo sola es cuando recurro a ellos. No debería ser así y no significa que no tenga confianza con ellos o no me escuchen, es que por mi forma de ser, no suelo contar las cosas.

¿De todos los problemas que puede tener un adolescente (sexo, drogas, bullylng), cuál es el que te daría más miedo?

La poca autoestima y el no quererse a uno mismo, hasta el punto de odiarse, que abarca un poco todo lo que has dicho. Es lo peor que te puede pasar. Si cuatro personas empiezan a acosarte y, de inicio, tienes poca confianza en ti mismo, esto te destroza. Debe de ser horroroso no querer ni mirarte al espejo.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Vivir el momento. Me lo han dicho tanto mis padres como mis amigos. Disfruta del ahora, no pienses en el futuro y agradécelo mucho, porque estás viviendo un sueño.

¿Ha cambiado mucho tu vida: te reconocen por la calle o se han duplicado tus seguidores en las redes sociales?

Yo no he cambiado en nada... el otro día mi madre se sorprendía de que el primer día de cole me siguiera ilusionando como la primera vez. Y no me reconocen por la calle... en Madrid, ni de lejos y en Castellón me pasó cuando me nominaron al Goya. Ahí sí que hubo una época en la que estaba sentada en un restaurante y se acercaba la gente a felicitarme... me pareció lo más bonito del mundo. Siempre he sido muy dejada con las redes, pero ahora me obligo a cuidarlas y a subir las marcas cuando voy a una gala, claro.

¿Sigues las tendencias en moda y belleza?

He empezado a descubrirlos ahora, con todo el tema del cine, la promoción, de hacer reportajes... y me encanta ahora que lo he vivido. Antes no le daba mucha importancia (risas).