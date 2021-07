Heidi Klum nos desvela todos los secretos de 'Making the Cut', el 'talent' de moda que triunfa en Amazon

Tras la buena acogida de su debut, el programa estrena una segunda temporada en la que 10 diseñadores se enfrentarán por conseguir el gran premio: 1 millón de dólares para invertir en su marca. La modelo alemana, que presenta y produce el show, nos adelanta algunos detalles.

El éxito de su trayectoria como modelo tan solo es comparable a su carrera televisiva, y ahora Heidi Klum vuelve a la pequeña pantalla de la mano de Amazon Prime Video con la segunda temporada de 'Making the Cut', un programa de moda en el que diseñadores de pequeñas firmas independientes se enfrentan a diferentes retos de costura cada semana. ¿El premio? Nada menos que 1 millón de dólares para el desarrollo de la marca del ganador, un curso de especialización y la oportunidad de vender su colección en Amazon Fashion.

En esta nueva entrega Heidi estará acompañada por su inseparable Tim Gunn (juntos presentaron durante 16 temporadas 'Project Runway', un clásico de los concursos de moda) y, además, contarán con la modelo Winnie Harlow y el diseñador Jeremy Scott (director creativo de Moschino) como jueces. ¡Ya estamos enganchadas!

Falta muy poco para el estreno de la segunda temporada, ¿cómo te sientes?

¡Superemocionada! Cuando grabamos la primera temporada realmente no sabíamos si habría una segunda, así que estamos muy agradecidos a Amazon y a todos los fans del programa que vieron aquellos episodios y se engancharon porque gracias a ellos hemos podido hacer esta segunda entrega.

Y, además, con una pandemia mundial de por medio...

Sí, cuando empezamos a rodar la nueva temporada estalló la crisis del Covid, que es lo más loco que nos ha pasado nunca, y no sabíamos si íbamos a poder continuar. Tuvimos que retrasar varios meses la grabación y a finales de año por fin tuvimos luz verde para hacerlo. En la primera temporada viajamos mucho: Tokio, París, Nueva York, Los Ángeles... este año, en cambio, no nos hemos movido de Malibú, pero creo que los espectadores no van a echar de menos los viajes por todo el mundo porque, tal y como está grabado, más que un programa de televisión parece una película y estamos muy orgullosos con el resultado.

Uno de los puntos fuertes de la nueva temporada es el fichaje de Winnie Harlow y Jeremy Scott, ¿cómo ha sido trabajar con ellos?

Un sueño, Tim, Winnie, Jeremy y yo nos lo hemos pasado genial y, además, para los diseñadores ha sido como una masterclass llena de aprendizaje. Los aspirantes quieren ser como Jeremy, porque es un artista con éxito a nivel mundial y sus desfiles son muy imaginativos. Sus piezas parecen obras de arte sobre la pasarela pero, además, tiene la capacidad de llevar ese arte hasta la moda del día a día y consigue impregnar con esa esencia incluso una camiseta básica; esto es principalmente lo que vienen a hacer los concursantes a 'Making the Cut': todas las semanas trabajan en esta línea, intentando crear básicos ganadores con un componente de moda y que la gente quiera usar.

¿Qué te aporta tu carrera como modelo para presentar este programa?

Cuando empezamos a hacer nuestro programa hace muchos años ['Project Runway'], yo sí que era esa persona que llevaba ropa fabulosa en las pasarelas, en las alfombras rojas o en las revistas, pero ahora es Winnie quien encarna ese papel porque yo apenas trabajo como modelo. Me veo a mí misma más como alguien que trabaja en el mundo de la moda o como una consumidora: adoro comprar ropa pero me planteo por qué lo hago si ya tengo muchas prendas en mi armario. Y la respuesta es que quiero hacerlo porque es divertido y me hace sentir bien, pero también porque quiero que perdure muchos años en mi vestidor y quiero invertir mi dinero en prendas realmente buenas.

¿Qué crees que pueden aprender los espectadores viendo 'Making the Cut'?

Me parece que lo más interesante es que en cada reto pueden ver las fases que conlleva crear una prenda: desde el momento que surge la idea hasta conseguir el tejido, llevarlo a la fábrica y enfrentarse a todos los desafíos por el camino. Creo que el proceso desde que proponemos el reto hasta que los diseñadores presentan el look final es muy interesante, no solo para los amantes de la moda. Ya sabes, yo me emociono cuando veo una prenda especial, pero incluso para quienes no es así, el programa muestra que la moda es un negocio real y esa parte es también muy atractiva.

Tu hija Leni acaba de debutar como modelo, ¿le has dado algún consejo desde tu propia experiencia?

Que encuentre su fuerza interior y que sea feliz con la persona que ve reflejada en el espejo. Esta es una industria en la que obviamente van a hablar e incluso cuchichear sobre ti, por eso es importante no olvidar quién eres y cuáles son tus raíces. Y también que está bien decir que no algunas veces, o muchas veces si es lo que quieres; creo que cuando alguien te dice que hagas algo con lo que no te sientes cómodo, debes mantener la calma y sentir el poder de decir que no.

¿Y cómo están siendo sus primeros pasos en el mundo de la moda?

Creo que se lo está tomando de forma despreocupada, supongo que porque lleva en este ambiente desde que nació. Por ejemplo, a veces cuando voy con amigos por la calle y aparecen los paparazzi veo que se ponen nerviosos; a mis hijos, por el contrario, no les puede importar menos. Desde pequeños han visto el set de rodaje de una película o han acompañado a su padre sobre un escenario o en el backstage... Creo que es muy diferente a la forma en la que crecí yo, que estaba más asustada porque, viniendo de una ciudad pequeña, sentía que muchas cosas me quedaban grandes. Me parece bonito que ella no sienta ese miedo, para ella todo esto es muy divertido.

La segunda temporada de 'Making the Cut' se estrenará en Amazon Prime Video el 16 de julio, con dos nuevos episodios cada semana y culminará en una gran final el 6 de agosto de 2021.