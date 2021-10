¿Qué ocurrirá con los actuales suscriptores de HBO? ¿Cuánto costará el servicio HBO Max? ¿Qué contenidos incluirá? Sigue leyendo.

Clara Hernández

Ya hay fecha para el aterrizaje de HBO Max en España. La plataforma de 'streaming' directa al consumidor de WarnerMedia llegará el 26 de octubre de 2021, según ha anunciado en una presentación de lanzamiento en la que también se ha referido a algunos de sus contenidos más esperados, como 'La casa del dragón', secuela de 'Juego de tronos', del que se ha desvelado un primer tráiler, o 'And just like that', la continuación de 'Sexo en Nueva York', que se ha confirmado que llegará en diciembre.

Pero además de destacar una programación estensa que incluye "las mejores películas y programas de televisión de los 100 años de Warner Bros. junto con HBO, Max Originals, DC y Cartoon Network", y que incluyen desde "'Cantando bajo la lluvia' hasta 'Matrix', desde 'Juego de Tronos' hasta 'Mare of Easttown', desde 'The Flight Attendant' hasta 'The White Lotus', desde 'Superman' hasta 'Joker', o desde 'Bugs Bunny' hasta 'Scooby-Doo'", según ha explicado Johannes Larcher, director de HBO Max International, también se han aclarado algunas dudas que puedes tener seas o no suscriptor actual de HBO. Esto es lo que debes saber del funcionamiento de HBO Max y lo que ofrece.

¿Que pasará con los actuales suscriptores de HBO?

A partir del 26 de octubre, fecha en la que la plataforma desembarcará en España, HBO se convertirá en HBO Max. Los actuales suscriptores no verán incrementada su tarifa ya que HBO Max España mantendrá el precio de 8,99 euros mensuales. Además, lanzará una suscripción anual que ofrecerá 12 meses por el precio de 8 euros el mes, y planea lanzar nuevas ofertas antes de final de mes.

¿Qué precio tendrá HBO Max para nuevos suscriptores?

Tal y como hemos indicado en el punto anterior, costará 8,99 euros mensuales a menos que se contrate una suscripción anual que ofrecerá 12 meses al precio de 8 euros. Sin embargo, la compañía ha anunciado que lanzará nuevas ofertas anuales antes del lanzamiento que contemplan reducciones del 30% del coste general y que reducirían el coste mensual a aproximadamente 5,99 euros en países como España y Finlandia.

¿Qué ofrece HBO Max?

La plataforma reúne todas las marcas de renombre mundial de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals, por lo que fortalece muchísimo su oferta respecto a HBO. Una locura.

Películas de Warner Bros., casi a la vez que en salas

Es uno de los atractivos de HBO Max y, además, estarán disponibles en streaming solo 45 días después del estreno en cines a partir de 2022.

Algunos de sus contenidos estrella:

Los títulos de Warner Bros. incluyen 'Harry Potter', 'Godzilla vs. Kong', 'Dunkerque', 'El señor de los anillos', 'El resplandor' y 'La naranja mecánica'. Hay películas de DC como 'Joker', 'Wonder Woman 1984', 'Aquaman', 'Batman v Superman' y 'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder. Hay programación original innovadora de HBO como 'Juego de Tronos', 'Los Soprano', 'Succession', 'Secretos de un Matrimonio', 'The Undoing', 'Sexo en Nueva York' y 'Euphoria'. Los exitosos originales de Max incluyen 'The Flight Attendant', 'Gossip Girl', ''Raised by Wolves y Friends: The Reunion'. Los nuevos e icónicos favoritos de la familia incluyen a 'Tom y Jerry', 'Las Supernenas' y los 'Looney Tunes'.

Contenidos europeos

HBO Max incorporará producciones de algunos de los principales creadores de Europa bajo el estandarte 'Max Originals'. Actualmente son 'Kamikaze' (Dinamarca), 'Todo lo otro' (España), 'Venga Juan' (España), 'García!' (España), Beforeigners Temporada 2 (Noruega), Ruxx (Rumanía), The Informant (Hungría), The Thaw (Polonia), 'Still here' (Polonia) y otros.

Mira también: