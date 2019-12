Los miembros de la Generación X, los millennials, los xennials y la Generación Z, todos tenemos algo en común: éramos demasiado inocentes para pillar todos estos chistes escondidos en las películas que veíamos en bucle.

Cada ser humano es un mundo, pero cualquier padre o madre del mundo te dirá que hay algo que nos hace a todos iguales: los niños vuelven a ver una y otra vez las mismas películas. De esa tendencia adictiva saben bastante Disney y comunidades como Yo fui a EGB. Aquí hay una lista de películas que viste, y volviste a ver, y así en bucle (da igual si eras de videoclub, de Cartoon Network o de Netflix). Y todo esto pasó ante tus ingenuos ojos y oídos de niña que no procesaron todo lo que estaba sucediendo.

1. GREASE (1978)

"Las chicas solo sirven para una cosa”, asegura Kenickie, a lo que Sonny le responde: "Claro, ¿y qué hace uno con ellas durante las 23 horas y 45 minutos restantes?". Nos costó unos cuantos años ver el contenido sexual y machista de esta escena. Y unos cuantos más darnos cuenta de que también ponía en entredicho la calidad como amantes de ellos.

2. BIG (1988)

La película estaba llena de bromas para adultos camufladas de bromas para niños, básicamente, porque ese era el argumento: un niño que se convierte en mayor pidiendo un deseo a una máquina Zoltar. La más arriesgada llega cuando Tom Hanks invita a la chica (adulta) a dormir en su casa y, desde la entrada, le advierte: "¡Me pido arriba!". Los adultos sonreían incómodos mientras los niños se partían al ver que él se refería a la litera superior.

3. LOS GOONIES (1985)

Otro clásico de nuestra infancia que está repleto de bromas no tan blancas. Al principio de la cinta, cuando todos los 'Goonies' se reúnen en casa de Mikey y Brand, a Gordi se le cae una réplica del David de Miguel Ángel que había en el salón de estos y, del impacto, se separa el pene del resto del cuerpo. Mikey se queja: "Maldita sea, esta es la parte que más le gusta a mi madre". En su momento, todos reímos y creíamos que lo pillábamos, pero tiene un twist más adulto que Spielberg no se molestó demasiado en camuflar, ya que Bocazas responde: "Si no, no estarías aquí".

4. INDIANA JONES (1989)

Hace 30 años de 'Indiana Jones y la última cruzada' y aún la saga esconde sorpresas. Por ejemplo, en esta entrega, los nazis intentan sobornar a un jeque árabe ofreciéndole varias obras de arte y piezas de oro, asegurando que son un donativo de las familias alemanas más ricas. Visto con perspectiva, son las pertenencias que los nazis han incautado a los judíos. Spielberg con el tiempo aprendió de sutilezas. Le habría venido bien en 'El templo maldito', una película que blanquea un mensaje imperialista y racista: los hindúes o son débiles o malvados. Menos mal que llega el héroe estadounidense y (lo que es peor) las fuerzas coloniales británicas para salvar la situación.

5. HERCULES (1997)

Disney suele camuflar muy bien las referencias para mayores en sus clásicos, como cuando Hércules le comenta a Meg, tras ver una obra sobre Edipo, "y yo que creía que tenía problemas".

6. LA RUTA HACIA EL DORADO (2000)

Esta escena. No hacen falta más explicaciones.

7. ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGER RABBIT? (1988)

"Quiero que sepas que te quiero más de lo que mujer alguna ha querido a un conejo", le confiesa la mujer fatal Jessica Rabbit al protagonista, una alusión a uno de los modelos de vibradores más populares de la historia.

8. LA MÁSCARA (1994)

La película con la que la mayoría del público mundial conoció a Jim Carrey y Cameron Diaz estaba llena de bromas que a los niños se les pasaron por alto (niños que la vieron en masa, a pesar de que en España solo estaba recomendada para mayores de 16 años), la más comentada es precisamente una en la que Carrey está haciendo figuras con globos infantiles y, para hacer la siguiente, saca un preservativo, musita "¡Bolsillo equivocado!", y la escena sigue sin alteraciones.

9. FUERA DE ONDA (1995)

Se ha convertido en una película de culto para toda una generación gracias a las alusiones a temas adultos (incluido el conflicto árabe-israelí) y modismos del argot gay de la época encapsulados como bobas reflexiones adolescentes. Pero entre todas sus líneas, había una que en su momento nos pareció un buen consejo de seducción y que hoy no pasaría la censura de Internet. Nos referimos a cuando Cher (que en la ficción tiene 16 años) asegura que "todo lo que lleve la atención a tu boca es bueno”.

10. FROZEN (2013)

Terminamos la lista con una de las películas más recientes, llena de dobles sentidos. No solo la canción principal ‘Let it go’ se ha interpretado como una salida del armario de Elsa, también hay algunos diálogos no aptos para niños. El que más llamó la atención de los padres tiene lugar cuando Kristoff interroga a Anna sobre cómo es su prometido (el malvado Hans) y le pregunta qué talla de zapatos tiene, a lo que Anna responde: "El tamaño no importa".