Los grandes directores se mudan a Netflix

Lo que empezó con Roma de Alfonso Quarón y los hermanos Cohen ha continuado con 'El irlandés' en 2019 (entre otros) y no va a parar en 2020. Estas son las obras de grandes directores que la plataforma de streaming ha decidido apoyar este año.

Isabel Serrano | Woman.es

Que Netflix haya comprado un cine en Manhattan ya nos debe de dar una pista de cuáles son las intenciones de la plataforma de la gran N roja: que los buenos directores y sus proyectos más arriesgados se sientan como en casa bajo su ala. Una estrategia que no es una novedad (en 2018 la compañía ya lanzó más de 80 películas originales, más que todos los grandes estudios de Hollywood juntos), pero que ahora está recibiendo sus frutos en forma de reconocimiento y galardones. Su lista de fichajes en 2019 incluyó la gigantesca 'El irlandés' de Martin Scorsese y lo último de Michael Bay y Steven Soderbergh.

- Si has acabado 'You', tienes que ver la serie 'Spinning out'.

- ¿Qué viene detrás de 'Velvet'?

Netflix se ha convertido en el lugar idóneo para que los directores de renombre vendan sus proyectos más arriesgados (y caros), aquellos que rechazan cada vez más a menudo en los estudios de toda la vida. ¿Y qué quiere Netflix a cambio? Netflix quiere un Oscar y si no lo consigue con las 24 nominaciones que ha logrado este año (lo que le convierte en la productora más nominada de esta edición) quizá lo logre con sus nuevos fichajes.

David Fincher con 'Mank'

En diciembre, y bajo el auspicio de Netflix, el director David Fincher (el mismo que dirigió 'Perdida', 'El club de la lucha', 'Zodiac' o 'Seven' y que ya ha trabajado en Netflix dirigiendo algunos episodios de la serie 'Mindhunter') comenzó el rodaje de este biopic sobre uno de los guionistas de cine más importantes de la historia, Herman J. Mankiewicz, durante la escritura de una de las obras claves del cine, 'Ciudadano Kane'. De 1926 a 1952, Mankiewicz se lo escribió todo, hasta 'El Mago de Oz', pero el proceso de escritura de 'Ciudadano Kane' (aislado en un rancho intentando permanecer sobrio), las broncas con Orson Wells y la recompensa final en forma de Oscar, dan para una buena película. Como la producción no comenzó hasta hace un par de meses, no es probable que aparezca en Netflix hasta otoño o invierno de 2020. Pero solo por ver a Gary Oldman en un papel protagonista y a Fincher de nuevo rodando un largometraje (nos había dejado huérfanos desde 2014), la espera merece la pena.

Da 5 Bloods de Spike Lee

Lo que a priori parecía una mala noticia para el director (que 'Nola Darling', su serie para la plataforma de streaming, no tendría tercera temporada), en realidad no era para tanto. Las gallinas que entran, por las que salen, gracias a Netflix. El director cuenta con el apoyo que necesita para rodar esta historia de veteranos de Vietnam que regresan al país asiático para buscar los restos de su difunto líder de escuadrón… y algo más. Spike Lee es uno de los directores más buscados en la industria del cine, especialmente después de que su última película 'Infiltrado en el KKKlan', fuera un bombazo. Con 'Da 5 Bloods' promete conseguir los mismos buenos resultados y, además, nos regala dos buenas noticias: la primera es que la película ya está en fase de postproducción. La segunda es que la protagoniza Chadwick Boseman (el mísmisimo rey de Wakanda en el universo marvelita).

' I’m thinking of ending things', lo último de Charlie Kaufman

Lo que tiene ser un director inclasificable, como le sucede a Charlie Kaufman, es que lo mismo ganas un Oscar, como le sucedió con 'Olvídate de mí', como que te alaba la crítica (como pasó con 'Adaption')... como que no encuentras a nadie que financie tus ideas más locas. Tranquilo Charlie, que Netflix ha acudido al rescate para que puedas poner en marcha tu película basada en la novela de Iain Reid 'I’m thinking of ending things'.

El elenco de la película incluye a Jesse Plemons, Toni Collette, David Thewlis y Jessie Buckley. La historia comienza con una mujer que deja que su novio la lleve a conocer a sus padres que viven en una granja remota, de esas donde ni está el wifi ni se le espera. Y la chica en cuestión acomete la tarea de conocer a sus suegros mientras está pensando si cortar con el muchacho en cuestión o no. Parece una peli romántica y rural pero, en realidad, y viniendo de Charlie Kaufman no podía ser de otra forma, nada es lo que parece y lo bucólico se transforma en un thriller de terror psicológico.