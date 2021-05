HBO Max lanza el primer tráiler de la serie 'Gossip Girl' que se estrenará en verano en Estados Unidos, pero no sabemos todavía si también se podrá ver en España.

María Aguirre

Tanto tiempo salibando con el reencuentro de 'Friends' y ya es parte del pasado. Así es la vida. La nostalgia quiere que vivamos permanentemente con ella en la cabeza, pero no siempre es sano hacerlo, así que una vez disfrutamos (y redisfrutados en algunos casos) los 100 minutos que dura el "capítulo" especial de la mejor comedia de la historia de la televisión -y mientras tratamos de asimilar el bombazo que dan en él Jennifer Aniston y David Schwimmer-, ya tenemos nuevo objetivo seriéfilo: el reboot de 'Gossip Girl', del que por fin ha publicado HBO Max el primer tráiler oficial.

Ya sabíamos que la nueva tropa de adolescentes que protagonizarán esta nueva historia de la serie que convirtió en estrellas a Leighton Meester, Penn Badgley y, sobre todo, Blake Lively estaba a punto de llegar a nuestras teles porque hace muchas semanas que ya les vimos a todos en pleno rodaje. Pero HBO se resistía a confirmar la fecha del estreno.

Seguramente, cerrar el capítulo 'Friends' ha ayudado a que confirme que será el 8 de julio cuando se estrenará 'Gossip Girl' en Estados Unidos. Como pasó con 'Friends', eso sí, no sabemos si estará disponible en nuestro país porque HBO no estrena todo lo que lanza en HBO Max, plataforma que de momento no está activa en el mercado español.

Emitida entre 2007 y 2012, el instituto privado en el que sucede 'Gossip Girl' vuelve a tomar vida ocho años después, momento del que parte la nueva trama, protagonizada por nombres como Emily Alyn Lind, Eli Brown, Whitney Peak, Thomas Doherty, Jordan Alexander, Evan Mock, Zión Moreno, Savannah Lee Smith y Tavi Gevinson.

No faltarán en el reboot las conexiones con la serie original. Por un lado, Josh Schwartz y Stephanie Savage, creadores de 'Gossip Girl', serán productores ejecutivos de este proyecto, del que también forma parte el guionista Joshua Safran, que participó en casi dos decenas de capítulos de la original. Pero, sin duda alguna, el nexo más potente entre la primera 'Gossip Girl' y la que se estrenará en julio es Kristen Bell, narradora en las dos producciones en su versión original.

Sobre la trama tampoco deja entrever demasiado el tráiler, si bien parece que mantendrá una estructura similar a su homónima esta nueva 'Gossip Girl', plasmando, eso sí, los cambios sociales propios de nuestro tiempo, centrados lógicamente en el contexto de Manhattan y Nueva York, y también el impacto de las redes sociales en la vida de los adolescentes.

Esperemos que HBO no tarde tanto en confirmar que la estrenará en España a la par que en los países donde sí está disponible HBO Max porque el verano es ideal para preparar un visionado en formato maratón.