'Friends', 'Gossip Girl' y otras series míticas que desaparecerán de Netflix en diciembre de 2020

¡Última llamada! Es el momento de hacer un maratón antes de despedirnos definitivamente de estas series. Pero ojo, que no todo son malas noticias...

Por si no teníamos suficiente, el 2020 guardaba un horrible 'plot twist' final: Netflix eliminará de su catálogo series tan vistas como 'Friends', 'Gossip Girl', 'The Big Bang Theory' o 'Pequeñas Mentirosas'. Y aunque los rumores llevaban tiempo circulando por las redes, no estábamos preparadas para esto.

Pese a que el vaivén de títulos es frecuente en las plataformas de 'streaming' (tanto las despedidas como los estrenos de series y películas son constantes en Netflix, HBO, Movistar +...), lo cierto es que las bajas de diciembre de 2020 serán especialmente duras.

Probablemente el caso más significativo sea el de 'Friends', la comedia intergeneracional que sigue enganchando fans más de quince años después de su fin. La historia viene de lejos: ya a finales de 2018 la plataforma amagó con quitar las 10 temporadas de su oferta, pero el asunto causó tal revuelo entre sus fans que Netflix se vio obligada a pagar nada más y nada menos que 100 millones de dólares (unos 88 millones de euros) por renovar la licencia de explotación, que compartiría con HBO. Ahora, la inminente llegada de HBO Max a España (se espera que esté operativa para mediados de año), hace que Netflix pierda definitivamente los derechos sobre la ficción de Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross, y Joey. ¿La fecha límite para despedirnos de la pandilla y sus 236 episodios? El 31 de diciembre de 2020.

También en Nochevieja tendremos que decir adiós a Serena Van Der Woodsen, Blair Waldorf y el resto de compis del Upper East Side porque el viaje de 'Gossip Girl' en Netflix llegará a su fin ese mismo día. En este caso, nos queda la esperanza de que el 'reboot' de la serie ya está en marcha (también se emitirá en HBO Max, el servicio de 'streaming' de Warner) ¡y ya hemos podido ver algunos adelantos del rodaje y los nuevos protagonistas!

Y, si lo tuyo son las series adolescentes, seguro que sentirás la marcha de 'Pequeñas Mentirosas', que junto con 'El príncipe de Bel Air' o 'The Bing Bang Theory' pasarán también a las filas de HBO Max. ¡Os echaremos de menos!