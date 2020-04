Fran Perea lanza 'La vida al revés' en versión cuarentena junto a Víctor Elías (y la canción emociona a los fans de 'Los Serrano')

Los hermanos Serrano vuelven 12 años después del fin de la serie e invaden de nostalgia las redes sociales.

En las últimas horas Fran Perea ha revolucionado las redes sociales, convirtiéndose en uno de los 'trending topics' más nostálgicos y comentados de la cuarentena. ¿El motivo? La versión que acaba de presentar de 'La vida al revés', una de las canciones que formaban parte de 'Los Serrano', junto a su compañero de reparto Víctor Elías.

En las últimas semanas son muchos los artistas que están poniendo su música al servicio de los demás para hacer más llevadero el confinamiento. Al mismo tiempo que han surgido nuevos temas -como el 'Volveremos a brindar' de Lucía Gil o el 'Quédate en tu casa' para el que han unido sus voces 16 cantantes entre los que se encuentran Sofía Ellar o Carlos Sadness- hemos recuperado algunos clásicos -como el 'Pero a tu lado' de Los Secretos y, sobre todo, el 'Resistiré' del Dúo Dinámico, que ya se ha convertido en un auténtico himno de la lucha contra el coronavirus- y no dejan de sonar a través de las ventanas y balcones de todo el país tras los aplausos de las 20:00 horas.

En esta misma línea se encuentra el reciente lanzamiento de Fran Perea, pues se trata de una canción renovada para la ocasión que forma parte de su primer álbum, 'La chica de la habitación de al lado'. El disco salió a la venta en 2003, poco después de que comenzara a emitirse en Telecinco la serie que le brindó la fama como actor y cantante y se mantuvo en antena durante ocho temporadas hasta finalizar, cinco años después, con uno de los capítulos que más críticas ha desatado en la historia de nuestra televisión.

Los fans de aquella comedia familiar protagonizada por Antonio Resines y en la que participaron rostros tan conocidos como Belén Rueda, Javier Gutiérrez o Elsa Pataky, no han podido evitar emocionarse al ver este reencuentro artístico entre Fran Perea y Víctor Elías, a quienes vimos crecer en la ficción como los hermanos Marcos y Guille Serrano y que a día de hoy tienen, respectivamente, 41 y 29 años.

"En estos días (supongo que imagináis el porqué) me venía muchas veces a la cabeza el estribillo de esta canción... y no he sido el único al que le ha ocurrido", ha explicado el intérprete. "La música, la cultura, no cura el virus, pero alimenta el espíritu", añade para presentar este nuevo vídeo de 'La vida al revés', en el que la voz de Fran Perea acompañada de la música de Víctor Elías al piano y Alfonso Samos a la guitarra -miembros habituales de su equipo- se completa con los dibujos de Marcus Carus. ¡El resultado es maravilloso!

Una buena noticia, ahora que estarás deseando volver a ver 'Los Serrano': cada tarde a las 18:35 horas dan un episodio en FDF (en estos momentos van por la sexta temporada) y en la plataforma de Mi Tele están disponibles sus 147 capítulos. Un planazo para no querer salir de casa.