La foto más aburrida de Jessica Chastain en 'Thaksgiving'

¿Qué le ocurre a la actriz?

Clara Hernández | Woman.es

Como muchas otras 'celebrities', Jessica Chastain ha querido desear a sus seguidores un feliz Día de Acción de Gracias o 'Thanksgiving' (una de las fechas más celebradas en Estados Unidos y Canadá, y que nosotros aprendimos a amar gracias a la serie 'Frieds') a través de las redes sociales.

Pero aunque esta cita suele ir acompañado por cenas familiares con pavo relleno, adornos prenavideños y sonrisas, la actriz ha sorprendido con una imagen en la que aparece serie y con cara de hastío mientras sostiene en su mano una calabaza, una de los alimentos característicos de estas fechas.

Por si dudamos de que su mensaje no se alinie con los habituales de la jornada, la intérprete de 'Criadas y señoras' ha adjuntado un texto en Intagram y Twtter donde realiza el característico agradecimiento del día, que nació para dar gracias a Dios por la cosecha.

"Estoy muy agradecida a todos los que me habéis ayudado en 2020. Os quiero, chicos", escribe Jessica, que luce un look primaveral de vestido cruzado con doble botonadura rojo estampado con topos y manga corta que nos apuntamos para cuando las temperaturas sean más cálidas.

¿Está Jessica Chastain atravesando un mal momento o aburrida de la vida? No, tranquilas, su publicación tiene sorpresa. Si pinchamos sobre la imagen en sus redes podremos comprobar que la instantánea que hemos visto es solo el principio de un vídeo en el que el gesto serio solo dura unos segundos: a continuación, el rostro de la actriz se ilumina con una gran sonrisa mientras amenaza con lanzarnos la calabaza.

Actualmente la actriz, que desde que nos enamoró en la década pasada con películas como 'El árbol de la vida' figura en lo más alto de nuestro top cinematográfico, y que en cuestión de looks no ha dejado de darnos pistas e inspiración, trabaja en la película '355', basado en una idea de la propia actriz. Sin embargo, según las últimas noticias, no podremos disfrutarlo hasta enero de 2022, una decisión que ha tomado Universal Pictures al estar casi la mitad de los cines estadounidenses cerrados.

Por cierto, Penélope Cruz protagonizará, junto a Jessica Chastain, Lupita Nyong'o y Diane Kruger, este thriller de acción.