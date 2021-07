Florence Pugh dice que "intimó con Scarlett Johansson peleando"

Protagoniza, junto a Scarlett Johansson, una nueva historia de superheroínas: “Viuda negra” en cine y tele (Disney +). La inglesa debuta en la acción con entrega. Y engancha.

Ester Aguado

Nacida en Oxford hace 25 años, de padre restaurador y madre ex bailarina, vivió muchos años de su infancia en Sotogrande (Cádiz). Y, desde entonces, ha labrado una carrera fulgurante. Hace siete años que debutó y ya ha sido nominada al Oscar y a los Bafta por “Mujercitas” (2019) y premiada como Mejor Actriz en los BIFA británicos por “Lady Macbeth” (2016). Ahora, esta inglesa carismática, divertida y entregada encarna a la hermana pequeña de “Viuda Negra” en el cine y repite papel en la serie “Ojo de Halcón” (Disney +). Y pronto estrenará el contundente thriller psicológico de Olivia Wilde, “Don’t worry, Darling” (donde interpreta a Alice, la mujer de Jack, el cantante Harry Styles). Una todoterreno con talento. Y con suerte.

¿Cómo ha ido tu estreno en el universo Marvel?

Mi generación creció con sus películas, las he visto todas y creo que hay algo mágico en ellas. Son superhéroes serios, que luchan también contra sus miedos... por eso encontré emocionante este papel. Y es una gran responsabilidad: tras esta historia hay millones de fans entregados. Resultaría peligroso defraudarlos (risas).

¿Por qué hay tanto misterio alrededor de Natasha, la Viuda Negra?

Vamos a descubrir su triste historia, a hacer un viaje brutal para ver quién es: alguien asustado y herido que debe arreglarse. Es horrible lo que les pasó a Natasha y a Yelena: fueron entrenadas para ser máquinas de matar. Con el enfoque de la australiana Cate Shortland, la directora, olvidas que todos llevamos trajes de superhéroe: se habla de dolor, abuso de poder, aderezado con explosiones asombrosas, lucha y mucha acción. Este thriller de alta intensidad está basado en un cómic de la factoría Marvel de 1964, pero querían contar la historia personal de Natasha Romanoff (que apareció por primera vez hace 10 años en 'Iron Man 2') y lo que le había ocurrido. Y que la película fuera divertida y emocionante, como si el espectador se subiera a una montaña rusa de un parque de atracciones.

¿Cómo es tu personaje, Yelena?

Es la molesta hermanita que dice todo lo que se le ocurre, es puro instinto (risas). Y choca constantemente con una de los Vengadores, Viuda Negra, que encarna Scarlett. Toda su ira, el dolor, la locura, el sentir que no encaja se disiparían si alguien se disculpara con ella, si las personas en las que confiaba admitieran que lo que hicieron estuvo mal y que la abandonaron. Ella quiere sanar. Para sobrevivir, tiene que colaborar con la persona a la que odia profundamente, porque la culpa de su tormento

¿Cómo fue trabajar con Scarlett Johansson?

Asombroso. A los dos días de conocernos, en Budapest, la estaba estrellando contra el marco de una puerta (risas). Fue la forma más rápida de intimar y romper el hielo... ¡también porque hacía un calor de mil demonios allí dentro! (risas). Peleando nos hicimos amigas. Le agradezco tanto, tanto, el haber estado lista para mí... Me regaló su experiencia, me guió como si fuera su hermana. Fue increíble. Ella estaba muy implicada en la cinta: era la primera vez que producía un largometraje y para ella fue muy emocionante rodarla.

¿Te preparaste físicamente para rodar la película?

¡Obvio! Hay que llegar en buena forma física... De niña, siempre saltaba de los árboles y luchaba con mi hermano, así que poder hacerlo para un trabajo es divertido. Estaba tan emocionada, que no dejaba a los especialistas hacer mi parte y aprendí de los mejores luchadores del mundo. Estuve horas entrenando, haciendo kickboxing o parkour. ¡Hasta me enseñaron a degollar! Tengo experiencia como bailarina y siempre supe que me gustaba el movimiento. Parece que también soy bastante buena pateando.

Cuéntanos algo: ¿qué es la Sala Roja?

Es una organización que capta a chicas de todo el mundo y las entrena para que sean asesinas. Solo cuando escapan se dan cuenta de lo retorcido que es todo.

En los cómics de Marvel, tu personaje se convierte en la próxima Viuda Negra, ¿pasará también en las películas?

Sinceramente, no sé la respuesta. Pero es bueno recordar que no hay solo una o dos, hay muchas Viudas Negras. “Black Widow” es una forma única de ser entrenada. Y sí, puede que Scarlett pase el testigo.