Como era de esperar, el estreno de la secuela de 'Física o Química' en plenas vacaciones de Navidad ha disparado los contadores de nostalgia y los fans de la serie están inmersos en una vuelta a su adolescencia gracias al reencuentro entre Yoli, Fer, Cabano, Paula, Gorka y el resto de alumnos (y algún que otro profesor) del Zurbarán. ¡Y no es para menos! Y es que, después de ver las primeras imágenes del rodaje, las expectativas eran máximas, pero los dos capítulos especiales, que ya están disponibles en AtresPlayer Premium, las han cumplido con nota.

Tal como adelantaron desde la plataforma, la boda de Yoli (Andrea Duro) pondría el escenario, diez años después de la emisión del último episodio, para este 'reboot' en el que los recuerdos y las rencillas del pasado estaban más que garantizados; pero, además, ha habido espacio para las risas, la sororidad y los guiños a otras series de éxito que, por supuesto, las redes, no han pasado por alto. Estos son los momentos más comentados (y en los que quizás no habías reparado) de 'FoQ: El Reencuentro'. (¡Ojo, amiga, que se vienen 'spoilers'!)

El mensaje de Úrsula Corberó

La ausencia del personaje de Ruth ha sido una de las que más ha dado que hablar entre los seguidores de la serie; especialmente después de que la actriz hiciera un alegato en 'Paquita Salas' asegurando que "le quemaría por dentro" perderse un hipotético regreso de la misma.

Sin embargo, aunque la estrella de 'La Casa de Papel' no aparece en pantalla en ningún momento, sí que protagoniza una de las escenas más emotivas del 'reboot'. ¿Cómo? Mediante una nota dirigida a su gran amiga del instituto en la que se lee: "Siento no haber ido a tu boda, pero no quería verte cometer un error". ¡Y qué razón tenía!

Los mejores 'crossover': 'Élite' y 'Compañeros'

Dos de los momentos que más aplausos virtuales se han llevado han sido los guiños a otras series adolescentes españolas. El primero hace referencia a 'Élite' (que prepara cuarta temporada en Netflix), cuando Irene (es decir, Blanca Cuesta, antigua profesora de Filosofía del grupo) y Oriol (Jose Lamuño, futuro marido de Yoli) coinciden por primera vez y esta revela que ya se conocen, puesto que le dio clases en el instituto Las Encinas, donde hizo prácticas antes de acabar la carrera. Efectivamente, ese es el nombre del centro en el que estudian Ester Expósito, Danna Paola, María Pedraza y compañía en la serie, y uno de los colegios más famosos de la actualidad entre los seriéfilos.

Pero si algo ha emocionado a los más nostálgicos ha sido la mención del Azcona, el instituto en el que conocimos a Valle, Quimi, César, Sara, ect. a finales de los 90. ¿Lo recuerdas? El responsable de este 'remember' ha sido el actor Manuel Feijoo, que daba vida a Luismi en 'Compañeros' (Antena 3) y aquí aparece como maestro de ceremonias. ¡Nos declaramos fans!

La frase viral final

Cómo no, el momento 'novia a la fuga' también ha generado todo tipo de reacciones, especialmente por su contundente y necesaria frase mientras huye del altar, que inevitablemente nos arranca una sonrisa y quedará para el recuerdo. "Mis amigos no son unos chonis. Pero yo sí, ¡muy choni!", le grita al novio. ¡Ole! ¡Esa es nuestra Yoli!