Los festivales de música vuelven a estar en el centro de la agenda cultural. Pese a la pandemia, hay ofertas que sí se celebrarán. ¡Y con todas las medidas de seguridad! Nathy Peluso es una de sus estrellas.

¡La música en directo regresa! La pandemia vació de festivales musicales la agenda cultural de 2020. Sin embargo, y aunque muchas de las grandes citas esperarán a 2022 para volver con más fuerza (entre ellos, el Mad Cool, el Primavera Sound o el Bilbao BBK Live), son muchos los conciertos y festivales que podremos disfrutar en el verano de 2021, si bien alejados de los formatos multitudinarios y, con frecuencia, con nuevas fórmulas (por ejemplo, el FIB de Benicàssim se ha metamorfoseado, temporalmente, en el 'Luce Benicàssim', mucho más recoleto y con nombres nacionales).

Pero hay otros muchos planes para disfrutar de experiencias únicas y reencontrarnos con la música en directo. Por ejemplo, ciclos como Noches del Botánico, con uno más o más conciertos cada noche y en un lugar mágico (el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid). O festivales recogidos a los que se llega en barca y que no desvelan su programa hasta el final (como el Festival Sinsal SON Estrella de Galicia, en esta comunidad). También, citas biorresponsables y en escenarios naturales (como Son Estrella de Galicia Posidonia, en Formentera). Y ofertas con artistas 'mainstream' (algunos de los más importantes pasarán por el festival Starlite en Marbella) o con música de raíces, como el Flamenco on Fire.

Mira los festivales y conciertos 'imperdibles' de 2021:

NOCHES DEL BOTÁNICO: mágico

Cuándo y dónde: Hasta el 31 de julio. Jardín botánico de la Universidad Complutense de Madrid.

Qué ofrece: Un cartel con algunos de los artistas actuales más respetados del pop y el rock nacional e internacional, así como auténticas leyendas (Miguel Ríos o Gipsy Kings) en un entorno especial: el jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid.

Artistas: Xoel López, José González, Viva Suecia, Victor Manuel, Dorian, Iván Ferreiro, Amaral, Miguel Ríos, Rufus Wainwright, Coque Malla, Lory Meyers, Anni B Sweet, Fangoria, Ismael Serrano, Jorge Drexler, Rulo y la Contrabanda, Rosario, Ana Torroja, Los Secretos, Niña Pastori, Diego el Cigala...

Más información: Noches del Botánico.

STARLITE CATALANA OCCIDENTE: brillante y ecléctico

Cuándo y dónde: Hasta el 4 de septiembre en Marbella (Málaga).

Qué es: Un ciclo de conciertos en Marbella, unido a una interesante propuesta gastronómica, que reúne directos para todos los gustos y oídos.

Artistas: La Oreja de Van Gogh, Beret, Sebastián Yatra, Carlos Rivera, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Melendi, Alan Parsons, Miriam Rodríguez, Nicky Jam, Camilo, Dvicio, Aitana, Pablo López, Ella Baila Sola, José Luis Perales, Raphael, Rosario, Passanger, Estrella Morente,Taburete, Nathy Peluso, Tomatito, Bonnie Tyler, Nil Moliner, Tom Jones, Plácido Domingo. Estopa, Orozco, Il Divo, Ara Malikian, Simple Minds, Juan Magán, etc.

Más información: Starlite Marbella.

JARDINS DE PEDRALBES: Multigeneracional

Cuándo y dónde: Del 24 de junio, a 24 de julio.

Qué es: Bajo la denominación Jardins de Pedralbes ,este año la organización ofrecerá una veintena de conciertos en distintas fechas,. De Fangoria (que ya ha agotado entradas) a Amaia o Sidonie.

Artistas: Vanesa Martín, Álvaro Soler, Salvador Sobral, Miguel Poveda, Nathy Peluso, Aitana, Niña Pastori, Fangoria, Sergio Dalma, Loquillo, Diego el Cigala, Rozalén, Mónica Naranjo, Carlos Rivera, Amaia, Luka Sulic, Alan Parsons Live Project, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Miguel Ríos, Andrea Motis, La Bien querida, Myles Sanko, Sidonie, Maria Arnal i Marcel Bagés.

Más información: Festival Pedralves.

VIDA FESTIVAL: 3 días 'non-stop'

Cuándo y dónde: Del 1 al 3 de julio, en Vilanova i la Geltrú.

Cómo es: Tres días sin parar del mejor pop y rock nacional, con nombres consolidados (Vetusta Morla, Love of Lesbian, Hinds) o nuevas e interesantes revelaciones (Sen Senra). Su programación ajetreada recuerda a tiempos prepandémicos, con una veintena de grupos al día.

Artistas: Vetusta Morla, Nathy Peluso, Love of Lesbian, Sen Senra, Mujeres, Hinds, Joe Crepúsculo, Enric Montefusco, Renaldo & Clara, Guille Milkyway, The New Raemon & Paula Bonet, Rigoberta Bandini, Biznaga, Stay Homas, Clara Peya, María Arnal i Marcel Bagés, Ladilla Rusa...

Más información: Vida Festival.

LUCE BENICÀSSIM: pop nacional

Cuándo y dónde: Del 3 al 31 de julio en el Recinto de Festivales de Benicàssim.

Cómo es: No habrá FIB hasta 2022 pero, en su lugar, y para que siga sonando la música en el municipio castellonense, se celebrará este ciclo de conciertos entre el 3 de julio. Y algunos tan emocionantes como la cita de apertura, con Iván Ferreiro, Viva Suecia y Cariño, y el cierre con Nathy Peluso. O Pablo Alborán, o Izal...

Artistas: Iván Ferreiro, Viva Suecia, Izal, Pablo Alborán, Nathy Peluso, Rozalén, Cariño, Aitana, Camilo, Vanesa Martín, Pablo López, Raphael, Mónica Naranjo, Vanesa Martín.

Más info: Luce Benicassim.

CRUÏLLA FESTIVAL: Rap, pop, rock...

Cúando y dónde: Del 8 al 10 de julio en el parc del Fòrum, Barcelona.

Qué es: Uno de los carteles más numerosos de los de los festivales del verano, con propuestas nacionales e internacionales de pop, rock, rap, electro, etc. Prometen baile y diversión (para ello, los asistentes deberán hacerse una PCR).

Artistas: Two Door Cinema Club, Amaral, Editors, Kase. O, Natos y Waor, Izar, Leiva, Morcheeba, La Casa Azul, Manel, Carolina Durante, Novedades Carminha, Rayden, Lágrimas de sangre, Tom Walker, Dorian, Coque Malla, León Benavente, Fuel Fandango, Joan Garriga, Eva Soriano, Irene Minovas, Adri Romeo, etc.

Más información: Cruilla Barcelona.

JAZZ EN LA COSTA: bajo una fortaleza árabe

Cuándo y dónde: Parque El Majuelo, Almuñécar (Granada), del 20 al 25 de julio.

Qué ofrece: Encuentros internacionales de jazz en un entorno superagradable (un escenario rodeado de verde y naturaleza exuberante, junto a unas ruinas fenicias y bajo una fortaleza árabe).

Artistas: Juan Perro Sexteto, Kenny Barrow All Star Quartet, Cyrille Aimée, Richard Bona y Alfredo Rodríguez Dúo, Brad Mehldau Trío, David Murray Trió con Marta Sánchez.

Más información: Jazz Granada.

Festival Sinsal SON Estrella Galicia: una cita secreta

Cuándo y dónde: En la isla de San Simón, en las Rias Baixas. Del 23 al 25 de julio.

Qué es: Es el festival más misterioso de la península, ya que no desvela su cartel hasta el final. Eso no impide que siempre venda sus entradas (te adelantamos que sus gustos navegan por las vanguardias, el folk y los sonidos de corte independiente). Un transporte marítimo te llevará a tu destino.

Las entradas se ponen a la venta en julio.

Artistas: El cartel es secreto.

Más info: Festival Sinsal

LOW IN THE CITY: En version reducida

Cuándo y donde: 30 y 31 de julio, en Benidorm.

Qué es: El popular festival levantino vuelve con un formato reducido (tres conciertos por día) pero sin poner 'pause'.

Artistas: Shinova, Arde Bogotá, Locos de Atar, Dorian, La La Love you, Malamute.

Más información: Low Festival

FESTIVAL FLAMENCO TROCADERO: con duende

Cuándo y dónde: Sotogrande (Granada), hasta el 27 de agosto.

Qué es: un ciclo de conciertos distribuido en 12 fechas y dedicado al género musical más patrio y a sus grandes nombres.

Artistas: Estrella Morente, Israel Fernández, Navajita Plateá, Remedios Amaya, La Mari, Farru, Barbería del Sur, Diego el Cigala, Lin Cortés...

Más información: Festival Flamenco

FESTIVAL JARDINS TERRAMAR: En Sitges

Cuándo y dónde: En Sitges (Barcelona), del 29 de julio al 13 de agosto.

Qué es: Se trata de varios conciertos, con fechas diferentes, bajo el paraguas de 'Jardins Terramar'. Y con propuestas cuidadas -entre ellos, varios de los artistas catalanes que nos han enamorado en los últimos lustros- y para muchos públicos.

Artistas: Manel, Ara Malikian, Fangoria, Rosario, El Barrio, Silvia Pérez Cruz, Amaral, Sopa de Cabra, Los Secretos, La Casa Azul, La Oreja de Van Gogh.

Más información: Festival Jardins Terramar.

SONORAMA RIBERA: Música y vino

Cuándo y dónde: Del 12 al 14 agosto en Aranda de Duero.

Qué es: El mítico festival de pop de corte independiente, y por lo general amante de las propuestas nacionales, es uno de los planes más divertidas de los amantes del género, que en otras ediciones podían disfrutar también por el día de actividades en las calles de la localidad. Este año será más sobrio, pero mira el cartel.

Artistas: Annie B Sweet, Amaral, Arde Bogotá, Cala Vento, Comandante Twin, Delaporte, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, El Kanka, Ginebras, Jack Bisonte, La Habitación Roja, La La Love You, León Benavente, Los Zigarros, Lucía Tacchetti, maría de Juan, Nach, Queralt Lahoz, Sidonie, Varry Brava, Vetusta Morla, Viva Suecia.

Más información: Sonorama Aranda.

FLAMENCO ON FIRE: Flamenco para todos los oídos

Cuándo y dónde: Del 25 al 29 de agosto en Pamplona, Tudela, Viana, Estella.

Qué es: Este gran festival de flamenco dirigido por un antiguo fundador del Festival de Benicàssim (José Morán) reúne el talante 'indie-festivalero' con primeros nombres del flamenco. Aunque este año será más comedido, siempre merece la pena.

Artistas: Falete, India Martínez, Niña Pastori, Javier Ruibal, Manuel Liñán, Ángel Ocray y Luis Chaves 'El Piti', Pansequito, Antonio Reyes, Pepe Habichuela y Kiki Morente, Israel Fernández...

Más información: Flamenco on Fire.

DCODE: el festival con el mejor césped

Cuándo y dónde: 10 y 11 de septiembre, en la Universidad Complutense de Madrid

Qué es: Dos días de buena música, con grupos nacionales e internacionales, en un campo de rubgy con césped para recuperarse cuando el cansancio hace mella. Comodísimo.

Artistas: Vetusta Morla, The Hives, Milky Chance, Sidonie, Fuel Fandango, Mando Diao, Maxïmo Park, Belako, St. Woods...

Más información: Dcode Fest

GRANADA SOUND: un no parar

Cuándo y dónde: Hasta el 27 de agosto en Cortijo del Conde (Granada).

Qué es: Varios conciertos de pop, rock, humor, flamenquito... en distintas fechas que fueron inaugurados el pasado 28 de mayo por la incombustible Nathy Peluso.

Artistas: Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Iván Ferreiro, Rigoberta Bandini, Ladilla Rusa, Silvana Estrada, Kiko Veneno, Xoel López; Izal.

Más información: Granada Sound.

Festival SON Estrella Galicia Posidonia: en Formentera

Cuándo y donde: Del 15 al 17 de octubre.

Qué es: Para cuando el resto de festivales haya terminado, el Posidonia SON Estrella de Galicia nos propone una vuelta al verano y a la mejor música en espacios junto al mar e idílicos escenarios naturales con, como su compañero el Festival Sinsal, un cartel secreto ¡Precioso y biorresponsable, ya que colabora con el proyecto 'Save Posidonia Project'!



Artistas: El cartel es secreto. Suele apostar por la experimentación, la música de raíces y los creadores independientes.

Más info: Festival Posidonia

