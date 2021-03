Los favoritos para los Premios Oscar 2021

¡Haz tus apuestas!

Ya queda menos de un mes para que dé comienzo la gala de los Premios Oscar 2021. El 25 de abril se celebrará la 93 edición de los premios que reconocen lo mejor del cine. Y aunque ya tenemos una idea de cómo será la ceremonia, y sabemos que será bastante diferente a pasadas ediciones, reconocemos que desde que se anunciaron los nominados estamos deseando saber quiénes se llevarán finalmente la 'estatuilla'. Por el momento, los expertos en cine tienen claro qué películas tienen grandes posibilidades de ganar por diferentes razones. ¿Los favoritos? Ya se apuntan claros vencedores.

Los premios relacionados con el mundo del cine nos encantan, no solo por la intriga que nos produce conocer los nominados, por ejemplo, sino también por descubrir detalles de la ceremonia o incluso las diferentes apuestas de los expertos en cine. ¿Aún no has visto las películas nominadas? Lo primero es que hagas un maratón de películas en una tarde de sofá y palomitas, y así poder hacer tus propias apuestas. ¡Anímate!

Esta edición de los Premios Oscar 2021 será diferente por razones sanitarias, pero pese a todo, ya sabemos que destacará por su carácter inclusivo, y porque Emerald Fennell podría convertirse en la segunda mujer en recibir el Oscar a Mejor Dirección.

Los Premios Oscar vendrán cargados de sorpresas y estamos deseando poder seguir en directo la gala desde el sofá de casa, pero mientras tanto vayamos lanzando nuestras apuestas. Entre las películas nominadas…¿cuál es tu favorita? ¿Quién crees que se llevará el Oscar 2021? Los expertos en cine ya han apostado por sus favoritas de entre las nominaciones, aunque todo puede cambiar.

La clara favorita de entre todas las películas se encuentra 'Nomadland', en la que Chloé Zhao ya ha hecho historia por la cantidad de premios que ha conseguido hasta el momento, y por encontrarse nominada en las categorías principales. Otro claro candidato es 'Mank' ya que se trata de una película que cuenta la historia de la famosa creación historia del cine 'Ciudadano Kane'. ¿Más favoritas? También se encuentran 'El Padre' o 'Minari' que tiene muchas posibilidades. Aunque tampoco se quedan atrás 'La madre del blues' o 'El juicio de los siete de Chicago'.