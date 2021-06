¿Qué es la Familia Arcoíris que acampa en la Rioja y que acapara titulares por "practicar sexo sin descanso"?

La comuna 'Familia Arcoíris' ha saltado a los medios mientras celebra su acampada anual.

Cristina Delfín

"Sexo sin descanso", "sexo libre y al aire libre", "relaciones sexuales a todas horas". Y "desnudos todo el rato". Estos son los términos que acompañan estos días los titulares sobre la Familia Arcoíris, un grupo o comuna hippie con más de medio siglo de andadura que ha visto cómo su nombre capitaneaba noticias y redes sociales mientras llevaba a cabo una acampada en un lugar de Sierra de la Demanda en La Rioja. La razón son las demandas y protestas que su presencia allí ha ocasionado.

Entre otras cosas, se les acusa de acampada ilegal (pese a que los propietarios de dichos terrenos no han denunciado, según ha desvelado la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, a La Sexta, por lo que no se ha procedido al desalojo). Otros destacan que no respetan las medidas Covid que imponen el máximo de reunión de ocho personas (ellos son unos 200) y que hacen fuego, motivos por los que habrían sido multados. Sin embargo, es el hecho de que, supuestamente, tienen relaciones sexuales 'non-stop' y con más de una pareja, o que practican nudismo (una opción, por otra parte, que no es ilegal en España) lo que les ha hecho figurar entre los términos más buscados en internet (se buscan, sobre todo, vídeos) e inspirar decenas de artículos de actualidad y debates que, en ocasiones, exageran determinados aspectos ("No es cierto que están en pelotas", ha asegurado la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, a La Sexta).

Asimismo, un registro de la Guardia Civil descartó que tuvieran drogas, como algunos sugirieron, y, según algunos medios, en el campamento solo se encontró algo de "viagra".

Ahora bien, ¿quién es esta organización que tiene su origen en los años 70, en Estados Unidos? Bajo el lema "todo el mundo es bienvenido", recogen los principios de las comunas hippies de entonces, cuyas bases son, básicamente, "conseguir la paz y el amor en la Tierra". Los participantes afirman, además, que son la mayor 'no-organización de no-miembros del mundo', dejando claros sus ideales de libertad, sin códigos, ni papeles, ni reglamentos ni jerarquías (de hecho, presumen de no tener líder), y de amar la diversidad, con toda la paleta de colores.

También son espirituales, pacifistas, anticapitalistas y suelen realizar una acampada anual todos los años en torno a estas fechas, en la proximidad del verano, para celebrar y compartir experiencias y su visión de "un mundo pacífico", vivir unos días en una sociedad cooperativa y solidaria ("solo cuando nos responsabilizamos de las necesidades de los demás, como agua, comida, seguridad, combustible, cuidado de los niños, reciclaje... asumimos la responsabilidad madura de nuestras vidas", defienden), y disfrutar de "un estado de libertad ampliada" respetando la tierra, el agua, las plantas y los animales.

"No te tomes nada personal, no hagas suposiciones, honra tus palabras y haz lo mejor de ti", son algunos de sus pilares y acuerdos, según algunos de sus participantes, que también hablan de abrazos sanadores que permiten reconocerse como familia y que todo es más fácil cuando estamos en comunidad.

"Cuando nos damos la mano en nuestros círculos podemos sentir lo que mueve los átomos y la luna y las estrellas", indican algunas de las páginas dedicadas a este grupo que se ha ido extendiendo a otros continentes, y que atiende para sus reuniones anuales a los ciclos lunares (de hecho, su intención es permanecer en La Rioja, cerca de Mansilla de la Sierra, hasta el 15 de junio, cuando finalice uno de estos ciclos, siempre que una orden de desalojo no lo precipite).

Por lo general, eligen para sus acampadas zonas tranquilas y de difícil acceso. También la de este año reunía estas condiciones, ya que los últimos 4 kilómetros que la separan de la carretera hay que hacerlos a pie. Sin embargo, nunca uno de sus campamentos estuvo tan publicitado, al menos en España.