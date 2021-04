La familia de Álex Casademunt toma una decisión sobre su álbum póstumo

Álex Casademunt preparaba un álbum con la discográfica Sonogrand y tenía ya prácticamente listo un single con su hermano, Joan.

Clara Hernández

"Difícil seguir adelante sin mirar atrás", publicaba hace una semana, en sus perfiles sociales, Sonogrand, la discográfica con la que Álex Casademunt se disponía a relanzar su carrera musical y con la que preparaba un álbum y un single —este último, en colaboración con su hermano, Joan— hasta que un accidente de coche terminó trágicamente con su vida el pasado mes de marzo.

La noticia de la muerte de Álex Casademunt, ese "loco divertido" que siempre llevaba puesta la sonrisa, como le recordaron sus amigos y excompañeros de 'Operación Triunfo' con cariño, no solo dejó consternación y duelo en las redes, así como un gran dolor en su familia y su pequeña hija, Bruna, de apenas 2 años. También dejaba numerosos interrogantes sobre el futuro del material musical que el cantante había grabado y que, en el caso del single, se encontraba prácticamente ultimado a falta de grabar las voces definitivas.

Aunque en un primer momento algunas voces aseguraban que su familia deseaba que al menos el single fuera lanzado como homenaje póstumo, tal y como piden numerosas fans, ahora la revista Semana ha recogido unas declaraciones del sello discográfico en el que aseguran que no habrá movimientos en esa dirección. Al menos, por ahora.

"La canción es un dueto con su hermano Joan y están (los familiares) tan fastidiados que quieren esperar porque no están preparados", ha indicado Sonogrand, que también asegura que el sencillo está "totalmente terminado". "Respetamos la decisión de la familia", han añadido antes de explicar que esperarán a que estos consideren oportuno el lanzamiento para llevarlo a cabo.

La publicación Semana también indica que, en cambio, sí podremos escuchar pronto a la formación original de 'Fórmula abierta', el cuarteto que Álex formó junto a Javián, Geno y Mireia cuando abandonaron la academia de 'OT' y se encontrarían remezclando las canciones con las voces producidas.

"Álex era una luz tan inmensa que tenía que volar a las estrellas porque nuestro mundo se le había quedado pequeño", escribió sobre él su hermano, Joan. "Ya es eterno, y soñaremos siempre con su sonrisa, su alegría espontánea, su bondad, su vigor y con sus maravillosos ojos azules".

La madre de Álex, Rosa González, también nos emocionó hace unas semanas cuando participó en una entrevista telefónica con el programa 'Juntos' de Telemadrid. "Estoy rota", confesó, antes de dedicar sus palabras a su nieta e hija de Álex, la pequeña Bruna, que es "una mini Álex".

"Es una niña muy ingeligente. Siempre que viene pregunta por su padre, "el papá, el papá". Hoy no lo ha hecho, no lo ha nombrado", ha explicado, conmovida. "Me ha dado un abrazo. Ha jugado (...). Cuando se marchaba, ha mirado al cielo y ha visto una estrella, la que brillaba más de todas (...) y ha dicho: "Mira, es papá".