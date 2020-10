Cuatro pruebas de que sí conoces a Eddie Van Halen (aunque creas que no) y de que le echaremos de menos

Eddie Van Halen, fundador de la banda Van Halen, falleció el 6 de octubre, solo una semana después de que otro de los miembros de la banda también nos dejara. Pero aquí queda su legado.

"No puedo creer que tenga que escribir esto pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen (Eddie Van Halen), ha perdido su larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana. Él fue el mejor padre que podía haber pedido. Cada momento que he compartido con él, dentro y fuera del escenario, fue un regalo. Mi corazón está roto y creo que nunca podré recuperarme por completo de esta pérdida. Te quiero mucho. Pop".

Con estas palabras, Wolfgang Van Halen confirmaba este martes que Eddie Van Halen, fundador junto a su hermano Alex de la banda Van Halen a principios de los años 70 y uno de los ocho mejores guitarristas de la historia, según la revista 'Rolling Stone', había fallecido en Santa Mónica a los 65 años a causa de un cáncer.

También la esposa desde 1981 de Eddie, Valerie Bertinelli, ha dejado una emotiva dedicatoria en su muro de Twitter. "Hace 40 años mi vida cambió para siempre cuando te conocí. Tú me diste la luz verdadera de mi vida, nuestro hijo, Wolfgang", comienza el texto. "A través de todos los tratamientos de cáncer de pulmón, mantuviste tu maravilloso espíritu y tu sonrisa traviesa. Estoy tan agradecida de que Wolfie y yo pudiéramos estar contigo en tus últimos momentos. Te veré en nuestra próxima vida, mi amor", concluye junto a una preciosa fotografía familiar.

Tal vez no sepas situar, así de primeras, ese apellido de origen neerlandés que bautizó a una de las bandas de rock duro, cercana al heavy metal, más importantes de 1980, y que revolucionó los conciertos gracias, entre otras cosas, a los solos de guitarra infinitos de Eddie Van Halen, que los aficionados a ese instrumento escuchaban con los ojos húmedos de emoción y batiendo arriba y abajo las melenas. Y, quizá, tampoco tengas noticia de que Eddie, además de inspirar a cientos de instrumentistas posteriores, es conocido por inventar una técnica de guitarra, colocando ambas manos en el mástil: el 'tapping'. Sin embargo, seguro que has escuchado más de la obra de Van Halen de lo que crees. Y que cuando escuches canciones como 'Jump', que fue publicada en 1984, vas a decir: "Ahhhhh, ya séééé cuál es".

Porque sus temas ya forman parte de la historia de la música con mayúscula y sin caducidad, y han inspirado versiones, bandas sonoras y videojuegos.

Este es nuestro sentido homenaje a Eddie Van Halen, toda una leyenda del rock, a través de las canciones que te han hecho bailar y sentir en miles de ocasiones y que llevan su huella:

1. 'Jump', de Van Halen

Un himno energizante y poderoso que la banda lanzó en 1984 y que sonó a todas horas (pero a todas) en las discotecas de la época. Seguro que te es más que familiar porque, además, cuenta con muchas versiones de las que se han encargado, por ejemplo, el coro de la serie 'Glee', en 2009; la famosa rana de animación 'Crazy Frog' en el mismo año o Ninja Sex Party en 2016, que le han aportado giros más actuales y la han permitido colarse en sesiones de DJ y night clubs. Aquí, claro, te ponemos el tema original, que contenía un matiz más disco de lo que la banda estaba acostumbrada.

2. El solo de 'Beat it', de Michael Jackson

Doce cervezas. Ese fue el pago que recibió Eddie Van Halen por aportar uno de sus populares solos al hit del rey del pop (algo a lo que accedió únicamente como favor a su amigo Quincy Jones). Es fácil apreciar la guitarra de Eddie, espectacular, a partir del minuto 3.11 del vídeo oficial de 'Beat it'. Presta atención. ¿Alguna vez te habías preguntado quién era el autor de ese sonido enajenado y veloz?

3. La versión de 'You really got me' de The Kinks

¿Cómo sonaría esa joya del rock con guitarras desquiciadas y agudas? Aunque en general la canción se mantiene fiel al original de The Kinks, un tema que firma Ray Davies y que has tenido que oír sí o sí y que, sino, tienes que conocer, Eddie le regala una faceta brillante, ostentosa y llena de purpurina. Interesante.

4. 'Panama' de Van Halen

Es otro de los grandes hits de la formación, que lo publicó en 1984 y con el que, con respecto a 'Jump', volvió a su cara más guitarrera. Además, se incluyó en el juego 'Guitar Hero: Van Halen'', que también incluye temas míticos como 'Eruption', que incluye el solo de guitarra más mítico de Eddie. Se dice que el tema está inspirada en un coche que Roth, el cantante, vio correr en Las Vegas y que se llamaba Panama Express. También, que la banda escogió ese tema después de ser acusada por un crítico de que sus canciones solo hablaban de "fiestas, chicas y coches rápidos". En realidad, como hasta entonces no habían escrito ninguna canción sobre coches, decidieron hacerlo. Ironías de la vida.

Con distintos niveles de actividad, o incluso nuevos miembros (el hijo de Eddie, Wolfgang, ingresó en la banda como bajista en 2007), Van Halen ha continuado activa hasta nuestros días. El 26 de septiembre, hace apenas una semana, falleció uno de sus fundadores, Mark Stone, por un cáncer de páncreas. Una semana después, teníamos que despedir a Eddie Van Halen.

Descanse en paz.