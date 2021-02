La serie en la que interpreta a Adele, la cual está basada en la novela de Sarah Pinborough, encabeza la lista de las más populares de Netflix.

Clara Hernández

Netflix ya tiene nuevo fenómeno internacional y nueva actriz de moda. Tras el éxito de 'Los Bridgerton' —que en enero se convirtió, con su duque de Hastings, en una de las serias más vistas de la plataforma— o 'Lupin' —que superó incluso las reproducciones de la anterior— el pasado 17 de febrero llegaba a la plataforma 'Detrás de sus ojos', una miniserie de intriga, suspense, internados psiquiátricos, triángulos amorosos, sexo y demonios basado en el libro del mismo título de Sarah Pinbborough que hoy lidera el Top10 de la compañía de 'streaming'. Y que ha precipitado a la popularidad a Eve Hewson, la actriz nívea, de belleza trapezoidal, que interpreta a Adele y que capaz de seducir y asustar al mismo tiempo con una mirada transparente y somnolienta.

No importa que Simona Brown (Louise en la pantalla) la supere en minutos de metraje. La presencia de Eve (esa Adela silenciosa y enajenada) es tan hipnótica e inquietante que es imposible que pase inadvertida, como tampoco lo han hecho sus estilismos de camisas blancas impolutas y perfectamente abotonadas, ni su melena bob azabache e hiperlisa, incluso más recta que la de Tamara Falcó, que tapa ocasionalmente su ojo izquierdo con una seducción geométrica y elegante.

Pero vamos más allá, ¿quién es la irlandesa Eve Hewson? Puede que su rostro te resulte familiar si has visto 'The Knick' de Steven Soderberg, esa ficción (genial) en torno al doctor John Thackery y los importantes avances médicos que se produjeron a principios del siglo XX, todo ello con un trasfondo drogadicto y obsesivo (allí, Eve Hewson es la hermosa y también callada enfermera Lucy Elkins, capaz de hacer cualquier cosa por su amor, Thackery, y viajar a los trasfondos más oscuros). O tal vez la hayas reconocido en 'El puente de los espías', 'Las Luminarias' o como la Lady Marian de 'Robin Hood', la película de 2018 protagonizada por Taron Egerton. Y, seguramente, si lo has hecho, estarás de acuerdo con nosotras en que Eve es capaz de inspirar fragilidad y elegancia a la vez que tiene algo de poderoso e infranqueable.

¿Y fuera de la ficción? Seguramente la has visto en más de una ocasión junto a su padre, el famosísimo Bono solista de la banda irlandesa U2, o con uno de sus dos hermanos pequeños, Elijah Hewson, alma de la banda de rock Inhaler que giró por España el año pasado (y quien nos contó, entonces, que no escuchaba los consejos de su padre). Porque Eve pertenece a la que es, probablemente, la familia más conocida de Dublín, ciudad donde curiosear desde fuera la casa de los Hewson se ha convertido en una atracción turística habitual.

Al parecer se llama Eve porque esas letras forman el centro de la palabra 'seven' (siete, en inglés) y ella nació un 7 de julio (de 1991, tiene 29 años) a las 7 de la mañana. Su madre es la activista Alison Hewson, cuya carrera se ha centrado en los efectos de la energía nuclear y es patrocinadora de Chernobyl Children Project.

Por su parte, Eve ha vivido y estudiado hasta el instituto en Dublín, aunque después se licenció en Arte Dramático en Nueva York. Desde entonces, ha vivido entre Londres y el barrio hipster de Williamsburg, en Brooklyn, y su deseo es darse a conocer como actriz por sí misma, más allá de su apellido, según ha confesado.

La música no entra dentro de sus planes: "Cuando comenzó a actuar, me di cuenta de que podía pasarme todo el día lyendo guiones y haciendo ejercicios, y no me parecía trabajo. La música sí me lo parece", ha asegurado.

Sin duda, el papel de Adele en 'Detrás de sus ojos' ha supuesto un importante respaldo a su carrera: "Amo muchísimo este personaje, principalmente por sus giros. Nunca me lo había pasado tan bien interpretando un papel. Si tuviera que hacer de Adele hasta el fin de mis días, no me importaría", ha declarado. "Fue superdivertido porque tenía un elemento de peso de drama que era teatral".

En las entrevistas, suele ser descrita como "abierta y con los pies en la tierra".

En cuanto a su padre, suele hablar de él con mucho cariño, aunque no oculta ciertas anécdotas: "Como cualquier padre, hacía cosas que podían darte vergüenza. Por ejemplo, ponía a todo volumen los Backstreet Boys en su coche de camino a la escuela y luego se ponía la bata y bailaba con las gafas puestas. Pero ahora creo que es un padre muy divertido. Nos burlamos de él tiempo el tiempo pero él nos devuelve las bromas".

Su infancia, asegura, fue bastante "discreta y normal" y admira las labores solidarias en las que sus padres están implicados ("Eso me ha ayudado a desarrollar mis opiniones, admite".

Y terminamos con el amor, que lidera algunas de las búsquedas en Google que acompañan su nombre (concretamente, se busca a "su novio"). Hace solo unos días, la joven declaraba a la revista 'Town & Country' que esperaba que su amor estuviera "ahí fuera". O que crearan ya de una vez los novios-robot para hacerse con uno. Al parecer, su vida amorosa es "decepcionante", asumió la actriz, que en el pasado tuvo relaciones sentimentales con los actores James Lafferty ('Oculus') y Max Minghella ('El cuento de la criada').