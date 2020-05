Desde la sucesora de 'Élite', 'Control Z', a 'Parásitos' : los estrenos que llegan este fin de semana a Netflix, Amazon Prime, HBO, Movistar+...

¿Ya has visto 'Unorthodox' o 'La unidad'? No te preocupes, ¡hay nuevos estrenos!

Clara Hernández | Woman.es

Cada semana llegan a las principales parrillas y plataformas de streaming decenas de películas y series de estreno. ¿Por dónde empezar? Estos son los 'imperdibles' de Netflix, Movistar+, HBO, Amazon Prime Video...

'Control Z' (serie, Netflix)

Fecha de estreno: este viernes, 22 de mayo.

Claves: Ya ha sido apodado el 'Élite mexicano' (en su país su primera temporada ha logrado un gran éxito) y sigue la estela de ficciones como 'Gossip Girl' o 'Por trece razones'. La serie, que se desarrolla en un colegio, está protagonizado por Sofía, una chica asocial pero observadora que intenta descubrir quién es el hacker que está aireando los secretos de los alumnos de la escuela.

'Parásitos' (película, Movistar +)

Fecha de estreno: este viernes, 22 de mayo.

Claves: Antes de hacer historia en los Oscar, donde se llevó el Oscar a mejor película, dirección, guion original y filme internacional, esta película surcoreana había sido coronada en Cannes y llenaba salas de cine estadounidenses. Todo un hito y un gran thriller dramático y social cargado de humor negro.

'Little fires everywhere' (serie, Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: este viernes, 22 de mayo.

Claves: La aclamada serie británica, basada en el best seller de Celeste Ng publicado en 2017, está producido y protagonizado por Reese Witherspoon y Kerry Washington. La serie sigue los destinos entrelazados de una familia perfecta, los Richardson, y una enigmática madre e hija que cambian sus vidas.

'Homecoming' (segunda temporada, Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 22 de mayo.

Claves: El éxito de la primera temporada de esta serie de misterio la ha hecho volver a la pantalla con una nueva entrega. Y con una importante novedad: la incorporación de la cantante, actriz y lo que haga falta Janelle Monaé, que despierta en un barco a la deriva en un lago, sin acordarse de cómo llegó allí ni de quién es.

'Stargirl' (serie, HBO)

Fecha de estreno: 19 de mayo.

Claves: Acaba de llegar de los estrenos más esperados del universo DC: 'Stargirl'. Protagonizada por Amy Smart, Luke ilson y Brec Bassinger, la serie gira en torno a una estudiante de instituto que ayuda a un grupo de jóvenes héroes a acabar con los villanos del pasado.

'Las luminarias' (serie, HBO)

Estreno: 22 de mayo.

Claves: Es la adaptación de la novela ganadora del premio Man Booker de Eleanor Catton. Se desarrolla en la salvaje costa oeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda en el apogeo de la fiebre del oro, en 1860, y cuenta una compleja historia de amor llena de romance, crimen, magia y venganza. Uno de sus atractivos consiste en ver de nuevo a Eva Green (Penny Dreadful) en la televisión.