Estrenos de series por los que vas a desear que llegue septiembre... ¡ya!

Desde 'Patria' (al fin) a la última temporada de 'Skam' o la nueva de 'The boys'.

Clara Hernández | Woman.es

Sí, el verano se acerca a su fin y llega septiembre con su temida 'vuelta al cole', pero existen numerosos motivos motivos por los que estar contentas y no dejarnos llevar por la llamada 'depresión postvacacional'.

Además de los planazos que nos deparan las próximas semanas dentro y fuera de casa (y que hemos recopilado para ti en nuestra agenda) y de que tenemos fórmulas caseras 'beauty' capaces de hacer frente a cualquier fenómeno que intente atentar contra nuestro estado de ánimo, septiembre se ha convertido en uno de los meses más importantes para las televisiones y plataformas de streaming, y donde tienen lugar algunos de los estrenos más esperados. Y este no es una excepción.

Para demostrarlo, te damos un ejemplo: tras distintos aplazamientos, podremos ver al fin si 'Patria', la nueva serie de HBO, está a la altura de la novela de Fernando Aramburu que la ha inspirado. Y Movistar+ estrena ya nueva y última temporada de 'Skam', poco después de que temporada anterior fuera reconocida con el premio de Igualdad CIMA. Pero hay muchas otras razones de peso (seriéfilo) para querer que llegue septiembre. Atenta a estos estrenos y regresos que ocurrirán dentro de muy poco:

'Apple Tree Yard': estreno miniserie

Cuándo y dónde: 4 septiembre en Movistar+

Por qué verla: Fue una de series más importantes de 2017 en Gran Bretaña. Llega avalada por el rostro de Emily Watson, a quien siempre es un placer encontrarse, así como por su directora, Jessica Hobbs, con quien disfrutamos en 'Broadchurch'. Se trata de un thriller psicológico en torno a una científica respetada que ve cómo todo se tambalea su mundo al comenzar una relación extramatrimonial.

‘Skam’: estreno cuarta y última temporada

Cuándo y dónde: 6 septiembre en Movistar+

Por qué verla: Llega con emoción doble, porque este temporada será la última de la ficción y la que cierre el ciclo de esas cinco amigas de instituto que nos han fascinado a lo largo de tres temporadas con sus problemas y alegrías cotidianas, y sus conversaciones llenas de naturalidad. Esta vez, será el personaje de Amira (interpretada por Hajar Brown) quien cobre más protagonismo. Amina tendrá que enfrentarse al reto de ser musulmana fiel a sus creencias en un mundo donde la miran raro por llevar hijab y ser distinta.

'Away': estreno primera temporada

Cuándo y dónde: 4 de septiembre, en Netflix.

Por qué verla: Está protagonizada por la dos veces ganadora de un premio Óscar Hilary Swank, una razón poderosa para no perder de vista este emocionante drama familiar donde la actriz interpreta a la astronauta Emma Green, embarcada en una misión espacial cuando su familia más la necesita. A veces, "para alcanzar las estrellas, tenemos que abandonar lo que más queremos", recuerda la ficción.

'The Boys': estreno segunda temporada

Cuándo y dónde: 4 de septiembre, en Amazon Prime Video.

Por qué verla: La ficción, una historia de superhéroes irreverentes que utilizan sus poderes en su beneficio (y no siempre con buenos fines), se ha convertido en una de las sensaciones seriéfilas del último año. Si a ello sumamos que su segunda temporada parece, incluso, superar a la inicial, a tenor de las primeras críticas en medios como Rotten Tomatoes, estamos ante un auténtico bombazo.

'Memorias de Idhún': estreno primera temporada

Cuándo y dónde: 10 septiembre, en Netflix.

Por qué verla: Además de que es la primera serie original española de anime de Netflix, la serie está basada en la popular trilogía de libros de fantasía del mismo nombre que firmó Laura Gallego hace ya tres lustros y que se convirtió en un gran fenómeno de ventas. Los capítulos serán de 25 minutos de duración, que siempre es de agradecer.

'Escenario 0': estreno primera temporada

Cuándo y dónde: 13 de septiembre en HBO

Por qué verla: Una curiosa iniciativa auspiciada por las actrices Bárbara Lennie e Irene Escolar, también productoras ejecutivas de la serie. 'Escenario 0' es una antología que recoge seis de los textos más influyentes de la dramaturgia española contemporánea ('Los mariachis', 'Hermanas' o 'Juicio a una zorra', entre otras) para acercarlos al gran público a través de la pantalla. Un interesante experimento.

'We are who we are': estreno primera temporada

Cúando y dónde: 15 de septiembre, en HBO

Por qué verla: Constituye la primera vez en el mundo de las series del cineasta Luca Guadagnino ('Melissa P', 'Call me by your name'). El resultado es una prometedora historia de un grupo de adolescentes que conviven en una base militar americana en suelo italiano.

'El practicante': película de estreno

Cuándo y dónde: 16 septiembre, en Netflix.

Por qué verla: Sí, hemos hecho una excepción porque 'El practicante' no es una serie, sino una película, pero no podíamos pasarla por alto. Además de ahondar en uno de los géneros que más gustan hoy en día al público, el thriller psicológico, está protagonizada por Mario Casas, que estará acompañado por Déborah François, ganadora de una palma de Oro y un César, y Guillermo Pfening ('Nadie nos mira').

'Ratched': estreno primera temporada

Cuándo y dónde: 18 de septiembre, en Netflix.

Por qué verla: La serie viene avalada por Ryan Murphy, el también creador de 'American Horror Story', y se inspira en el temible personaje de la enfermera de la mítica película de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. Nada puede salir mal.

'Parque Jurásico: Campamento cretácico': estreno primera temporada

Cuándo y dónde: 18 septiembre, Netflix.

Por qué verla: Steven Spielberg es el productor de esta ficción que constituye la primera serie de animación de la saga de 'Parque Jurásico' y sigue los pasos de seis adolescentes que han sido elegidos para vivir una aventura única en el campamento en la isla Nublar. Por supuesto, los dinosaurios no tardan en aparecer.

'Patria': estreno de la primera temporada

Cuándo y dónde: 27 de septiembre, HBO

Por qué verla: Qué decir de esta serie que tanto se ha hecho esperar (su estreno estaba en un primer momento previsto para mayo) y que nos tiene a tantos en vilo. Los lectores de la popular novela de Fernando Aramburu, que refleja la vida, relaciones y sentimientos de dos familias de un pueblo del País Vasco enfrentadas por el conflicto vasco, ya saben por qué esta serie es, definitivamente, 'imperdible'.