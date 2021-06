'Stranger Things temporada 4': nuevos personajes y novedades (espeluznantes)

A los numerosos fichajes que 'Stranger Things' comunicó hace unas semanas, se suman estos cuatro. Y algunos son muy inquietantes.

Clara Hernández

Ya queda menos para el estreno de las 4ª temporada de 'Stranger Things', la ficción de Netflix que nos ha mantenido pegadas a la pantalla desde 2016, pendiente de las aventuras de un grupo de niños de la pequeña localidad de Hawkins (Indiana), sus huidas en bicicleta, sus looks ochenteros y sus relaciones con un más allá siniestro y terrorífico. Y, además, tenemos novedades al respecto, porque a partir de ahora Once (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) no serán las únicas estrellas juveniles del reparto.

Según acaba de informar Netflix, cuatro nuevos rostros se incorporan al elenco de la cuarta temporada que, con toda probabilidad, no será la última. ¿Y de quién se trata? Tal vez alguno de ellos te suene:

Grace Van Dien. Lleva la interpretación en los genes (es hija de los actores Casper Van Dien y Carrie Mitchum) y ya la hemos podido ver en distintos papeles en películas como 'Las chicas de Manson', 'The Binge' o 'El bosque'. En 'Stranger Things' será Chrissy, la animadora principal del instituto Hawkins y la chica más popular del colegio. "Pero bajo su aparentemente perfecta superficie se esconde un oscuro secreto", indica Netflix.

Amybeth McNulty: A sus 19 años, esta actriz canadiense-irlandesa tiene una gran experiencia en series televisivas (ha participado en 'Anne with an E', 'Clean Break' o 'Agatha Raisin' o 'The Sparticle Mystery'). Encarnará a Vicky, una friki de la banda que habla muy rápido y que llama la atención de uno de nuestros queridos héroes. Y está emocionada con este nuevo proyecto, según ha confesado en las redes.

Myles Truitt ('Queen Sugar', 'Black Mafia Family') dará vida a Patrick, una estrella del baloncesto de Hawkins que tiene amigos, talento y una buena vida... hasta que unos extraños acontecimientos hacen que su perfecta vida se descontrole.

Regina Ting Chen ('La reina del Sur', 'Falcón y el Soldado de invierno', 'Dinastía'...) será la Sra. Kelly, una popular orientadora que se preocupa mucho por sus alumnos, especialmente por los que tienen más dificultades.

¿Qué más conocemos de la cuarta temporada? Ya en febrero un vídeo nos ponía los pelos de punta en solo unos segundos con un auténtico bombazo (ojo, 'spoiler' al canto): ¡El sheriff Hopper no estaba muerto!

En las imágenes, donde no había ni rastro de la pandilla de amigos más famosa de la ficción, se podía ver al querido sheriff, máximo responsable de la policía de Hawkins, haciendo trabajos forzados en un campo de concentración de prisioneros en Rusia en condiciones que parecían extremas.

Hace cuatro semanas, otro adelanto inquietanta (donde tampoco aparecían nuestros amigos) mostraba a unos niños muy pequeños vestidos con babis y realizando juegos con bolas de precisión, en una sala con luz artificial y cámaras grabando que nos traslada al centro en el que estuvo internada Once (Eleven). Esto parece quedar confirmado cuando una puerta de esa singular colegio, la número once, parece comenzar a respirar atropelladamente, llena de angustia. "Once, ¿estás escuchando?", dice la voz del 'instructor'.

Con anterioridad, en noviembre de 2020, Netflix ya había informado de otras incorporaciones más adultas en el reparto de la serie. Eran estas:

Robert Englund: Es, nada más y nada menos, que el actor que interpretó a Freddy Krueger en 'Pesadilla en Elm Street'., un auténtico clásico del cine de terror. Él será Victor Creel, un hombre inquietante que está encerrado en un hospital psiquiátrico.

Eduardo Franco: El intérprete de 'Súper empollonas' o 'The Binge' será Argyle, fumeta, repartidor de pizzas y nuevo mejor amigo de Jonathan.

Jamie Campbell Bower: El actor, cantante y modelo británico será Peter Ballard, un hombre cariñoso que trabaja como vigilante en el hospital psiquiátrico en el que se encuentra Vitor Creel.

Sherman Augustus: El actor de series como 'CSI', 'Westworld' o 'Into the Badlands', será el coronel Sullivan, un hombre sin complejos que cree saber cómo detener el mal en Hawkins.

Mason Dye: Conocido por su papel en 'Flores en el ático', Mason interpretará Jason Carver, un chico guapo, rico y atlético que sale con la chica más popular de la escuela.

Tom Wlaschiha: el intérprete alemán de 'Crossing lines' y 'Juego de tronos' (en esta última interpreta a Jaqen H'ghar), encarnará a Dmitri, un inteligente y encantador guardia de prisión ruso.

Nikola Djuricko: El actor serbio ('World War Z', 'Legends') será Yuri: un imprevisible contrabadista ruso al que le encantan los chistes malos, el dinero fríoy la mantequilla de cacahuete crujiente.

Joseph Quinn: Este exsoldado de 'Juego de tronos' y miembro de la película 'Overlord', adoptará el rol de Eddie Munson, el jefe del club oficial de D&D del instituto Hawkins, el 'The Hellfire Club' ('El Club del Fuego Infernal').

Tras conocer todas las novedades, ¿tú también estás deseando, como nosotras, que se estrene ya 'Stranger Things'?