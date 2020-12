El actor, que estrena 'El Cid”, la serie original española más ambiciosa de Amazon Prime Video, debuta también como cantante. Le reunimos en exclusiva junto a Carlos Bardem para hablar sobre historia, política y mujeres.

Ester Aguado|Woman.es

Nunca habían coincidido trabajando y la experiencia no ha podido ser mejor. De hecho, como ya han grabado los 12 capítulos de las dos primeras temporadas de esta serie histórica sobre Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador –de momento solo se estrenan cinco–, están deseando volver a verse: «Nos hemos caído muy bien. Era la primera vez que trabajaba con Jaime y ha sido un descubrimiento, es un magnífico actor. Tiene presencia y, para lo joven que es, muchísimo oficio, sabe bien llegar adonde quiere... es un joven Brando», comienza Carlos. «Uy, nos vamos a sacar los colores... no sabía que esto iba a ser tan romántico» –bromea Jaime–. «Trabajar con Carlos ha sido como estar en una clase de interpretación y que encima te paguen. Donde yo tardo media hora en llegar, él se planta en cinco minutos. Me he nutrido mucho de él, he sido un poco sanguijuela».

A Jaime le preguntamos, en primer lugar, por su debut como cantante: estrenó su primer sencillo, 'Corazón', hace unas semanas: «Me ha gustado el rap desde pequeño, lo he escuchado toda la vida y ahora he encontrado el momento de lanzarme también a la escena musical», dice Jaime. Y, coincidiendo con el estreno de la serie "El Cid", el actor presenta su segundo sencillo, 'Romance': «Este tema tiene mucho de lo que he hecho en la serie y cómo le he dado forma al personaje, un Cid muy normal, un tío de la calle que se convierte en un héroe por las decisiones que toma. Tengo muchas ganas de que este proyecto se estrene en todo el mundo y estoy feliz de compartir con mis seguidores esta canción antes del estreno de la serie».

¿No os dio vértigo el proyecto de “El Cid” cuando os lo ofrecieron?

Jaime Lorente: Yo sentí mucho miedo. Pensé que para contar esta historia hacía falta mucho dinero, trabajo, compromiso, esfuerzo y buenas decisiones. Dudaba de si estaríamos al nivel de lo que la historia requería. Me pareció una muy mala buena idea, tanto... que dije que sí. Y ahora me siento orgulloso.

Carlos Bardem: Cuando los actores nos embarcamos en proyectos que recrean épocas de nuestra historia, tenemos una obligación y un derecho, que es el de documentarnos. Y una vez que has archivado cómo vivían, sentían y se movían entonces, debes dejar eso de lado y sentirte libre. Y de ese equilibrio es de donde salen las mejores cosas.

¿Rodar época es más complicado?

Jaime: Todo es cuestión de código y eso se trabaja. Luego te sumerges en los elementos para poder contar una historia de forma correcta, coherente y honesta. Cada trabajo tiene su dificultad... Este requiere más compromiso.

Carlos: En la época, el trabajo del actor se apoya en muchos elementos externos. El vestuario ya te coloca de una manera distinta, te crea el personaje. Y en cuanto al lenguaje, hay un delicado equilibrio: si hablaras como en “El Cantar de Mio Cid” no te entendería nadie, así que se intenta conservar un aroma, no una estricta fidelidad. Pero actuar tiene mucho de juego y cuando hay espadas, caballos y aventuras, ¡es divertido!

Ahora que vivimos tan crispados políticos y ciudadanos, ¿qué nos podría enseñar El Cid?

Jaime: No soy yo muy panfletista... No es que nos vaya a enseñar algo, sino que va a poner el punto en la boca a los que se esperan ver al héroe patrio que todo el mundo piensa que fue. Hay algunos políticos que me producen asco... y esos no van a poder sacar rédito de la serie. Fue un hombre de carne y hueso, que peleó más veces por los árabes que por los cristianos, un aglutinador de culturas, su primer amor fue una princesa árabe... se muestran sus muchas caras.

Carlos: Estas historias siempre versan sobre el uso del poder y cómo los de arriba lo emplean caiga quien caiga. Y estoy con Jaime, frente a la historia mitológica que nos ha llegado, El Cid era un señor con contradicciones muy humanas, lejos de ser héroe de la cristiandad.

Lo que sí hay que reconocerle es que perdona con facilidad, después de que el rey traicionara a su padre. ¿Vosotros sois de perdón fácil?

Jaime: Bueno, Hegel decía una frase que me gusta mucho: «El perdón solo nace cuando uno perdona lo imperdonable». El perdón es un gesto de amor y libertad que me gustaría aplicar siempre. Hay veces que no puedo, claro, por ahí tengo mis trapillos...

Carlos: El perdón es la cualidad de los fuertes, la gente que no perdona suele ser débil y rencorosa. Yo tiendo a pensar que lo puedo perdonar casi todo... Empiezo a ser un señor muy mayor y me he dado cuenta de que el rencor es una inversión estúpida.

¿Si pudiérais cambiar algún hecho histórico, cuál sería?

Carlos: Muchos de los desajustes y de los problemas que nos aquejan ahora en este país nacen del franquismo. Si se pudieran haber evitado 40 años de dictadura fascista, lo hubiera hecho.

Jaime: Yo voy a retuitear esto.

A pesar de que en esta época las mujeres carecían de poder, la figura de Urraca, decidiendo el curso de la historia, asombra. ¿Fue real?

Jaime: Todos los personajes están ficcionados, aunque hay mucha verdad. Es muy interesante ver el conflicto de género que había ya en la época.

Carlos: En las ficciones históricas tienes que comprimir en muy poco tiempo hechos que llevan décadas y mezclar y alterar cosas para lograr interés narrativo. Pero Urraca existió y fue una mujer fuerte. Por el Derecho de Connubio, en la Edad Media navarra y castellana, hubo muchas reinas. Urraca fue señora de Zamora y la mano derecha de Alfonso VI y actuó como una canciller. Pero no hay que irse al siglo XI, mi madre aún vivió la época en que la mujer no podía abrir una cuenta en un banco sin permiso del marido o del padre.

He echado en falta en la primera temporada una gran historia de amor...

Jaime: Bueno, la gente ya sabe que Rui y Jimena vivieron su romance, pero es algo que va a ir fluyendo. A mí me alegró que no fuera tan evidente por topicazo, pero se ve que funciona...

Carlos: Esto ya se inventó hace mucho tiempo, se llama “tensión sexual no resuelta”.

¿Sois consumidores de series históricas, como “Vikingos”?

Carlos: Yo sí, me gustan mucho. Pero como actor, te inspiras en el guion que tienes entre manos.

¿Qué os ha sorprendido en el rodaje?

Jaime: Bueno, el hecho de que siendo murciano me hayan tenido rodando en Soria... ¡No logré aclimatarme! Y encima me tenía que hacer el fuerte, como que no me importaba. Difícil.

Carlos: A mí me ha sorprendido ver a tantos jóvenes con los que no había trabajado y que aseguran un relevo magnífico para este oficio.

¿Hay algo de aquella época que os gustaría que hubiera perdurado?

Jaime: Todo estaba tan condicionado por una serie de jerarquías y de pautas que no sería posible.

Carlos: Lo que habría es que estar atentos respecto a la gente que nos quiere devolver a esas épocas. Ahora, la mayoría vivimos objetivamente mejor, pero eso no se consigue sin lucha, sobre todo contra quienes siguen diciendo que la tierra es plana y que las vacunas llevan microchips 5G para espiarnos. Eso son pervivencias de una mentalidad medieval.

¿Qué tipo de héroe os gustaría ser?

Jaime: En lo cotidiano, encuentro las mayores heroicidades. Ser un buen ciudadano, un buen compañero... Si la gente tomase más decisiones desde el amor, nos iría muchísimo mejor. Héroe viene de Heros, pues eso.

Carlos: Todas estas estatuas instaladas por élites que te decían a qué debías aspirar están obsoletas. Héroes son, para mí, los maestros de La República.

¿Por qué no se retratan esos periodos de la historia, como las repúblicas?

Jaime: En el arte se censura, todo lo que puede provocar cambios no interesa porque da miedo. Si no lo conoces, la gente no puede desearlo.

Carlos: Hay temas que no se han dejado revisar porque el dinero depende de las élites que gobiernan. Pero iremos recuperando esos espacios, porque es imparable. El ser humano necesita relatos para interpretar la realidad. Hace falta más luz para romper las historias oficiales, que siempre son interesadas y mentirosas.