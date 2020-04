¿Tú escuchas 'Yanny' o 'Laurel'? El nuevo debate que se ha hecho viral en las redes sociales

En tiempos de aburramiento y mucho tiempo libre, cualquier entretenimiento es bienvenido, y más si este genera debate. Pocas cosas nos gustan más que polemizar un poquito sobre cosas que no generan conflicto, y alucinar con que alguien pueda ver u oír de forma tan distinta a ti una imagen o un audio.

Por eso se hicieron tan virales las fotografías de aquel vestido -#TheDress- que a unos les parecía azul y negro y a otros dorado y blanco, o las zapatillas Vans que tuvieron varios días peleado a medio mundo por discernir si eran rosas o azules.

Ambos debates virales tienen sucesor, pero esta vez con una novedad importante: no se trata de la vista, sino del oído el sentido que entra en juego en el reto. 'Yanny' o 'Laurel', ¿tú que escuchas en esta locución?

En realidad, el audio es antiguo, pero ha sido el programa CBS The Morning el que lo ha recuperado y ha conseguido que se haga viral en tiempos de confinamiento. ¡Y vaya si se ha hecho viral!

El debate en los grupos de WhatsApp e hilos de Twitter en los que se está hablando del audio en cuestión el debate está siendo intenso como si nos fuera la vida en ello. "¿Cómo puedes escuchar 'laurel' si es clarísimo que dice 'Yanny'?", es una de las primeras reacciones virales al sonido, a lo que siempre hay alguien presto para dar respuesta dejando claro que "claramente dice 'Laurel'".

Nosotras no somos expertas en por qué un mismo sonido puede asociarse a dos palabras tan distintas fonéticamente hablando, pero hay un tuitero que parece haber dado con la clave, así que si quieres mantener viva la llama del debate, no sigas leyendo a partir de este párrafo. Retoma la lectura cuando quieras zanjarlo.

Dylan Bennett, cuando el sonido se hizo viral por primera vez -no tanto como ahora- allá por 2018, no se sabe muy bien por qué, dio la explicación de forma concreta y precisa, con una prueba irrefutable. En Twitter publicó el audio editado para mostrar cómo dependiendo de las frecuencias que escuches, entenderás uno u otro término. En caso de que no puedas oir las frecuencias altas, escucharás 'Laurel' con toda claridad. En cambio, si tu oído puede escucharlas, es muy probable que creas entender 'Yanny', aunque se da la posibilidad de que también interpretes que dice 'Laurel'.

Okay, you're not crazy. If you can hear high freqs, you probably hear "yanny", but you *might* hear "laurel". If you can't hear high freqs, you probably hear laurel. Here's what it sounds like without high/low freqs. RT so we can avoid the whole dress situation. #yanny #laurel 🙄 pic.twitter.com/RN71WGyHwe