“María del Carmen” fue trending topic en España con más de 23.000 mensajes en menos de 12 horas. Y es que este audio viral ha causado sensación en las redes sociales por qué hay quien cree que se trata de un broma. ¿Cómo puede ser posible que haya quien escuche Pepe? Tenemos la respuesta

La verdad es que los retos virales nos tienen entretenidas, si no es conseguir los 10 toques con el rollo de papel higiénico, es conseguir quitarnos las camisa mientras hacemos el pino, o conseguir hacer el tan famoso café dalgona. Y si hace unos días nos pasamos el día entero escuchado el audio de 'Yanny' o 'Laurel', ahora le llega el turno a su versión española, con un nuevo reto viral que está dividiendo la opinión pública de Twitter. Y vosotras ¿escucháis 'María del Carmen' o 'Pepe'?

El audio del mensaje se ha escucha más de 1,5 millones de veces desde su publicación y entre las más de 1.000 respuestas del tuit, la mayoría de personas escuchan "Hola, Me llamo María del Carmen" y no pueden creer que haya alguien que escuche: "Hola, me llamo Pepe", hasta el punto de que haya muchos usuarios que han creído que se trata de una broma. Por el contrario, los que escuchan “Pepe” no oyen “María del Carmen” por ninguna parte.

Pero ¿cómo puede ser posible que unas personas oigan un nombre u otro, si la pronunciación de ambas palabras es notoriamente diferente? La solución a este dilema se encuentra en una trampa oculta en el formato con el que se haya reproducido dicha nota de voz. Es decir, y tal y como ha explicado el YouTube y divulgador de música Jaime Altozano, todo depende de si lo has escuchado con un equipo mono o uno estéreo. Este efecto se consigue con un concepto denominado 'inversión de fase', que consiste en la división de dos ondas, una sonora y otra negativa, que viene a ser su contraparte, que se reproducen de forma simultánea.

"Una onda es la opuesta de la otra. Cuando una sube, la otra baja, porque una es la inversión de fase de la otra. Cuando sumes estas dos ondas, va a dar 'cero' una onda plana, en silencio absoluto. El audio de 'María del Carmen' tiene una onda por un altavoz y por el otro su inversión de fase. Al sumarlo, en mono, va a dar ese 'cero', y no se oirá. Y el de 'Pepe' se oye siempre porque no tiene inversión de fase", ha explicado Altozano en un vídeo compartido en Twitter. "Si tu móvil es mono, oirás 'Pepe'; si tu móvil es estéreo, oirás 'María del Carmen' en alto y 'Pepe' en bajito. Si usáis cascos, como son en estéreo, oiréis 'María del Carmen'", añadió.

A diferencia de lo que ocurre con el audio de Pepe y María del Carmen, del Yanny/Laurel no depende de tu equipo de sonido, sino de tu cerebro: los patrones acústicos de esta grabación son ambiguos, por lo que el cerebro puede interpretar ambas cosas.