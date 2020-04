¿Con qué títulos vas a celebrar el Día del Libro? Apunta los favoritos de algunos de nuestros mejores autores y acertarás.

Los escritores recomiendan qué leer

Este año vamos a celebrar un Día del Libro bien diferente. Y aunque en Cataluña les gustaría festejar Sant Jordi en la calle el próximo 23 de julio, no vamos a dejar de rendir homenaje a la literatura en este día tan especial. Más allá del 23 de abril, los libros se están convirtiendo para muchos en la mejor compañía durante estos días de confinamiento. Por suerte, se pueden comprar fácilmente en formato e-book o a través del servicio a domicilio de las librerías, a menudo de manera gratuita. Pero, entre tantos títulos literarios interesantes, ¿por cuál decidirse? Los escritores recomiendan algunas de sus novelas favoritas.

María Dueñas

Mientras esperamos su nueva novela, leer y releer sus exitosas obras siempre será una buena opción: desde su archiconocida “El tiempo entre costuras”, que fue todo un fenómeno del boca a boca, a sus posteriores obras “Misión Olvido”, “La templanza” y “Las hijas del capitán” (todas de Planeta).

“Pasado perfecto”, de Leonardo Padura (Tusquets). María nos recomienda cualquiera de las novelas de Leonardo Padura: «Por un lado nos abstrae de nuestro crudo entorno transportándonos a esa ciudad subyugante que es La Habana. Por otro, aunque salvando mil distancias, nos habla también de gente que lucha y resiste en tiempos inciertos. Y, finalmente, al tratarse de una serie de novelas, da para un prolongado confinamiento. Si tiene que ser un único título, arrancaría con la primera, “Pasado Perfecto”».

Elvira Lindo

La periodista y escritora acaba de publicar “A corazón abierto” (Seix Barral), el que probablemente sea su mejor libro. Abre, nunca mejor dicho, su corazón, para relatarnos la apasionada vida de sus padres, en lo que acaba siendo un repaso a la historia de nuestro país y un homenaje a la generación de todos nuestros padres.

“Una mujer” de Sibila Aleramo (Alta Marea). «Se trata de una italiana que nació en el siglo XIX y vivió hasta 1960. Es su vida, su infancia... llevo unas páginas y me parecía verme reflejada en esta italiana del Piamonte».

Javier Cercas

El último ganador del Premio Planeta nos ha sorprendido con su salto a la novela negra. “Terra Alta” nos sumerge en una absorbente trama ambientada en la región catalana que le da nombre. Allí aparecen asesinados unos empresarios tras ser sometidos a terribles torturas, caso que tratará de resolver el joven Melchor Marín, un policía atormentado y adicto a la lectura.

“Los miserables”, de Víctor Hugo (Austral). Este clásico es, explica Cercas, «la novela que marca para siempre la vida del protagonista de “Terra Alta” y que es capaz de hacer lo mismo con todo el que se le ponga por delante». Melchor Marín se identifica, no con Jean Valjean, sino con el policía Javert, «un falso malo».

Manuel Vilas

Después de que su libro “Ordesa” (Alfaguara) se convirtiera en uno de los fenómenos literarios del 2018, su siguiente obra, “Alegría”, quedó finalista del Premio Planeta 2019. Mucho más luminosa que la anterior, aquí su protagonista, el mismo Manuel poniendo un pie en la autoficción, se ve embarcado en una gira mundial por el éxito de su última novela.

“Terra Alta”, de Javier Cercas (Planeta). «Es una novela policiaca trepidante, muy entretenida para este confinamiento en el que estamos todos, porque te va a captar, te va a entusiasmar. Y además es una novela que tiene un gran contenido ideológico, que habla sobre la Justicia, la venganza y sobre el sentido de la ley».

Donna Leon

La maestra del género policiaco y madre del comisario Brunetti acaba de publicar la última entrega “Con el agua al cuello” (Seix Barral). En ella, Brunetti recibe la confesión de una mujer a punto de morir: su marido fue asesinado. Tirar del hilo le llevará a destapar una trama de corrupción que ha causado vertidos contaminantes y peligrosísimos para la salud en el agua de Venecia.

“Grandes esperanzas”, de Charles Dickens. «Es la historia de un joven muy pobre y sin educación que, con la ambición de convertirse en caballero, se adentra en la vida y finalmente aprende a cómo vivir, quizás no como un caballero, pero sí como un hombre. Creo que es el mejor libro de Dickens y una de las mejores novelas que he leído nunca. Y eso es lo que pienso que deberíamos tener todos: “Grandes Esperanzas”.

Santiago Posteguillo

Arrasó con su novela “Yo, Julia” (Premio Planeta 2018), que nos contó el ascenso de Julia Domna al Imperio Romano, y seguramente no será menos su continuación, la recién publicada “Y Julia retó a los dioses”. En esta, cierra la historia de esta política irrepetible, ahora asediada por un cáncer y por la lucha encarnizada por el poder entre sus dos hijos.

“Tom Jones”, de Henry Fielding (Espasa). «Se trata de una extensa sátira de la sociedad inglesa de mediados del siglo XVIII, en formato de dinámica novela picaresca. Fielding retrata la naturaleza humana como nadie. Hay reflexión en esta obra, que nos viene bien en estos tiempos, pero también acción y aventuras sin límite. Muy recomendable para tener la sensación al leer de que las paredes de nuestra casa desaparecen y estamos en un muy agitado siglo XVIII en Inglaterra".

Rosa Montero

Siempre interesante, lo último de Rosa es la trepidante trilogía de Bruna Husky, su particular homenaje a “Blade Runner”. En la última, “Los tiempos del odio” (Seix Barral), la detective replicante tratará de encontrar al desaparecido inspector Lizard, lo que le llevará a conocer una secta que renuncia a la tecnología.

No recomienda un título en concreto, sino a dos autoras junto a todos sus libros. «Os recomiendo a Patricia Highsmith. Si no la habéis leido, cualquiera de sus libros os va a flipar, sobre todo la serie de Ripley. Y además os va a atrapar, vais a estar deseando leer. Y os recomiendo también a Ursula K. Le Guin que todos sus libros son también fascinantes, maravillosos, y de los mejores libros que se han escrito en el siglo XX».

Almudena Grandes

Acaba de publicar nueva novela, la quinta correspondiente a sus “Episodios de una Guerra Interminable”. “La madre de Frankenstein” (Tusquets), excelente para devorar en estos días de confinamiento, es una historia a tres bandas en la España gris de los años 50: la del psiquiatra Germán Velázquez, que tras pasar quince años exiliado en Suiza vuelve a Madrid para trabajar en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, la de la auxiliar de enfermería María Castejón, nieta del jardinero del manicomio, y la de Aurora Rodríguez Carballeira (personaje real), una paranoica, intelectual y feminista, que mató a su hija. Almudena Grandes nos apunta tres títulos magníficos para disfrutar de tantas horas en casa:

“Robinson Crusoe”, de Daniel Defoe (Edhasa). «Una novela clásica más moderna que nunca. La inteligencia, la astucia y la tenacidad de Robinson para construir una civilización a su medida en una isla desierta es la guía para confinados por excelencia», opina Almudena.

“El calentamiento global”, de Daniel Ruiz (Tusquets). «Un relato divertido e inquietante a partes iguales de la sociedad en la que vivimos, una promesa tenebrosa del país en el que podemos llegar a vivir. La España contemporánea retratada sin maquillaje, sin Photoshop».

“Zuleijá abre los ojos”, de Guzel Yázina (Acantilado). Una mujer tártara es capturada y desterrada a Siberia en los primeros años del poder de Stalin. En un territorio remoto, hostil, logrará tomar las riendas de su vida y ser casi feliz. Una lectura maravillosa para tiempos difíciles.

Juan Gómez-Jurado

Sus novelas “Reina Roja” y “Loba negra” (Ediciones B) se han convertido en todo un fenómeno superventas. ¿El secreto de su éxito? Unas tramas trepidantes dignas del mejor género thriller y dos personajes muy logrados, la inteligentísima (y traumatizada) Antonia Scott y el entrañable Jon Gutiérrez.

Juan Gómez-Jurado nos recomienda estos tres libros:

“El cielo de piedra”, de N.K. Jemisin (Nova). «El cierre de la trilogía “La Tierra Fragmentada”, una ciencia ficción interseccional en su contenido y espectacular en su imaginario».

El instituto, Stephen King (Plaza & Janés). El autor aconstumbra a mencionar al maestro del terror como uno de sus grandes referentes. «Siempre es un valor seguro», opina.

“El infinito en un Junco. La invención de los libros en el mundo antiguo”, de Irene Vallejo (Siruela). Está siendo el ensayo revelación de la temporada. «Imprescindible para cualquier amante de los libros», explica Gómez-Jurado.

Ana Merino

La escritora ganó el prestigioso Premio Nadal 2020 por su hermosa novela “El mapa de los afectos” (Destino). Ubicada en la América profunda, se trata de un libro coral que entreteje las vidas y sentimientos de varios personajes conectados de una manera u otra: una profesora que se casa precipitadamente y por error, un hombre inocente condenado a cadena perpetua por un asesinato que no ha cometido, una prostituta que quiere cambiar de vida o una granjera entrañable. Un homenaje a la bondad cotidiana que tanto estamos aplaudiendo estos días de confinamiento.

Tres buenos libros que nos aconseja Ana Merino:

“Poesía soy yo. Poetas en español del siglo XX (1886-1960)”, de Raquel Lanseros y Ana Merino (Visor). «Hace unos años Raquel Lanseros y yo editamos este volumen de poesía en el que recogíamos la voz de 82 poetas mujeres del siglo XX. Es una antología donde destacan grandes imágenes y propuestas poéticas preciosas».

“Fabulosas y rebeldes”, de Joana Boneta (Destino). «Un libro muy especial que te ofrece el viaje personal de esta escritora por un laberinto fascinante de mujeres que le han ido marcando a lo largo de su vida. Su mirada es muy delicada y está llena de momentos de ternura y entendimiento».

“Alegría”, de Manuel Vilas (Planeta). «Es un libro maravilloso que he visto nacer, que lo he visto escribirse [Manuel Vilas es el marido de Ana Merino y en este libro narra su historia de amor], una obra poderosa de una prosa bellísima y habitado por lugares e imágenes que reconozco y me emocionan».

Eva Baltasar

La poeta catalana acaba de publicar la novela, “Boulder”, segunda entrega de una trilogía que da voz a tres mujeres. Si la primera, “Permafrost” nos metía en la mente de una protagonista con tendencias suicidas, “Boulder” habla de maternidad. Pero de la maternidad en su parte más cruda, cuando se la relaciona con la falta de libertad y se convierte en acelerador de rupturas sentimentales. Un libro lúcido que hace reflexionar.

Aquí las tres propuestas de Eva Baltasar para época de confinamiento:

“Todo lo que no puedo decir”, de Emilie Pine (Literatura Random House). «El alcoholismo paterno, el deseo de maternidad, el aborto o la depresión. Emilie Pine explora sin límites y describe sin fingir».

“Allí, donde se acaba el mundo”, de Catherine Poulain (Lumen). «Una auténtica novela de aventuras contemporánea con una protagonista como a mí me gustan: solitaria, reflexiva y nunca saciada de vivir».

“Fin”, de Karl Ove Knausgard (Anagrama). «La última entrega de su autobiografía en seis tomos. Me encanta la forma en que su prosa me absorbe con los detalles de la cotidianidad».

María Oruña

Su serie negra de “Puerto escondido”, que comenzó en 2015, ya la ha leído más de 200.000 lectores y cuenta 44 reediciones. ¿Sus ganchos? La carismática teniente Valentina Redondo y la omnipresencia de los paisajes cántabros. Estaba a punto de publicar una novela independiente, “El bosque de los cuatro vientos”, inspirada en una leyenda gallega, pero se ha visto retrasada por el maldito coronavirus.

Mientras estamos pendientes de su publicación, María nos confiesa que esta cuarentena está leyendo mucho material de investigación para un nuevo misterio, «así que no desvelaré títulos». Pero sí recomienda tres libros «muy interesantes para sobrellevar e incluso disfrutar de las horas de quietud que nos ofrece este solitario encierro».

“Del color de la leche”, de Nell Leyshon (Sexto Piso). «Una pequeña joya, deliciosa, ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XIX. La tragedia y la belleza de la trama son sobrecogedoras; el estilo narrativo, su inteligencia, sus diálogos y su humor, impecables».

“Alex”, de Pierre Lemaitre (Alfaguara). «Para quien disfrute la novela negra más purista, de alto nivel. No importa lo entrenado que esté el lector, porque cada giro de la trama es imprevisible, cruel y demoledor. La técnica narrativa del autor, creador de otras delicias como la de “Nos vemos allá arriba”, hacen de este thriller uno de los libros indispensables en cualquier biblioteca».

“Sapiens. De animales a dioses: breve historia de la humanidad”, de Yuval Noah Harari (Debate). «Para los que son más de ensayos, recomiendo vehementemente esta lectura. El historiador interpreta de forma amena y documentada la evolución del planeta y las especies; su enfoque es antropológico, y de su lectura se desprende una visión de nosotros mismos que a ratos es perturbadora, pero absolutamente fascinante. Su lectura me recordó, en cierta medida, a la magistral novela “El clamor de los bosques”, de Richard Powers, donde el posicionamiento del hombre ante la naturaleza, la historia y la sociedad, gira en cada una de sus líneas, logrando que nos cuestionemos a nosotros mismos».